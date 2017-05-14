Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 мая 2017

Артиллерия и спецназ — американцы на земле Мосула

Военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате срабатывания самодельного взрывного устройства за пределами Мосула в Ираке 29 апреля», — говорится в сообщении штаба Коалиции в Ираке. Погиб лейтенант Вестон Ли из первого батальона второй бригады 82-й воздушно-десантной дивизии США. Это вторая официально признанная американская потеря при битве за Мосул. В октябре под Мосулом погиб военнослужащий США Джейсон Финан.

Гибель американца вновь вызвала внимание СМИ к тому вопросу, что именно делают американские солдаты в ходе операции в Мосуле, так как обычно предполагается, что они заняты обучением иракских солдат, логистическими задачами и корректировкой авиаударов.

Воздушная кампания по поддержке иракских сил освещается широко. Можно почитать ежедневные сводки о количестве вылетов самолетов и беспилотников сил Коалиции и уничтоженных целях, действия же на земле не получают такой огласки.

Первые сообщения, что военнослужащие США часто попадают под огонь исламистов в ходе боев за Мосул и получают ранения, после которых требуется их эвакуация, появились еще в феврале.

В этом же месяце пошли и репортажи с артиллерийских позиций американцев под Мосулом. Как признавали американские артиллеристы, они и не думали, что им придется вести огонь по противнику так часто.

Только за одну неделю в феврале американская батарея, которую назвали «Тор», делала по 10-20 залпов из ракетно-артиллерийской системы HIMARS. За пару недель было выпущено несколько сотен ракет. При этом ракеты GMLRS, например, стоят по 110 тысяч долларов каждая.

Огонь ракетами по густонаселенному городу не вызывал вопросов у артиллеристов, так как выпускаемые ракеты имеют спутниковую систему навигации и могут нести заряды малой мощности, что сводит к минимуму побочные потери и разрушения.

Тем не менее, в марте американские артиллерийские батареи временно прекратили обстрелы после того, как разгорелся скандал, что в ходе ударов Коалиции погибли 137 мирных иракских жителей.

Помимо HIMARS обстрел из другой базы ведут и гаубицы Paladin. Американские солдаты отказались сообщать, сколько снарядов с GPS-наведением используется в ходе боев, но заявили, что готовы вести стрельбу и днем и ночью. Они и спят прямо в самоходных гаубичных установках, так как часто приходится по запросу наводчиков открывать огонь именно по ночам.

По словам же полковника Бретта Сильвии (Brett Sylvia), на начало мая по противнику в Мосуле было выпущено не менее шести тысяч высокоточных боеприпасов.

Помимо американской батареи, кстати, по Мосулу ведет огонь и французская артиллерия.

В конце марта стало известно, что американские военнослужащие специальных подразделений, сопровождающие иракские подразделения в ходе городских боев, переодеваются в черную иракскую форму, чтобы не выделяться на передовой. В Багдаде американское военное руководство заявило, что спецподразделения вправе сами решать, какую форму носить в ходе операций, и нет единого правила. Помимо того, что американцев боевики не могут выделить из группы, не могут подсчитать их количество на передовой при патрулировании, также, по мнению же американских военных, одинаковая с иракцами форма значительно снижает риск «дружественного огня».

Так или иначе, на земле в Мосуле на переднем крае находятся бойцы американских спецподразделений. Именно их значительному числу, участию в обучении и физическому присутствию на передовой приписывают успехи 16-й иракской дивизии.

В апреле подразделения специального назначения в Ираке получили новую нашивку. Объединенный штаб операции «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR) опубликовал фотосессию, посвященную этому событию. Подпись к фото гласила, что специальные подразделения освободили 45 тысяч квадратных километров и убили 21(!) тысячу боевиков. Эту подпись потом убрали, а число ликвидированных назвали «оценочным».

Впрочем, в том же апреле CJTF-OIR назвал общее число убитых боевиков Коалицией за все время операции в 70 тысяч человек, то есть на долю спецназа приходится около 30% нанесенного урона живой силе противника.

Годами ранее спикер CJTF-OIR заявлял, что каждые два дня спецподразделения убивают кого-либо из важных фигур в ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.), не уточняя, является ли это следствием авиаударов или наземных операций. Время от времени в СМИ просачиваются детали удачных и неудачных спецопераций по освобождению заложников или ликвидации полевых командиров боевиков.

В CJTF-OIR также признали, что спецназу в Ираке выделено отдельное авиационное подразделение. Скорее всего, наведение спецназом авиации под Мосулом и увеличивает формальную цифру уничтоженных боевиков.

Тем временем, в конце марта для поддержки операции в Мосуле американцы приняли решение отправить еще 200-300 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего официально в Ираке задействовано 5262 военнослужащих, но в реальности их около шести тысяч. Те же подразделения, которые направляются в Ирак на временной основе, не засчитываются в установленные цифры в 5262. То есть, неофициально американцев в Ираке может быть сколько угодно.

Сегодня же между правительством Ирака и США ведутся переговоры, которые внимательно отслеживает Иран, сколько именно американских военных останется в Ираке после окончательного взятия Мосула, а также как и где они будут дислоцированы в стране.

Илья Плеханов, ИноСМИ

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Соглашение Хаурана. Угроза новой войны на юге Сирии

Сможет ли король Абдалла противостоять попытке столкнуть его с Дамаском?

Последний месяц ознаменовался всплеском информационной войны между Сирией и Иорданией. Подобного обострения двусторонних отношений с взаимными выпадами и обвинениями не было с 1982 года, когда после кровавого подавления вооружённого мятежа сирийских «Братьев-мусульман» в Хаме король Иордании Хусейн публично осудил действия Дамаска и принял у себя делегацию сирийских «Братьев».

Сейчас Дамаск обвиняет власти Хашимитского королевства в попытках ввести иорданские войска на территорию сирийской провинции Дераа под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») и даже принять участие в разделе Сирии. Судя по поступающей с юга Сирии информации, обвинения не беспочвенны.

В интервью российскому агентству «Спутник» 21 апреля президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что с территории Иордании готовится вторжение в южные районы САР в рамках плана, разработанного в США. Далее, выйдя за рамки дипломатического протокола, он заявил, что «Иордания не является государством, а территорией, не имеющей самостоятельного управления, с которой враги нашего государства осуществляют враждебные Сирии планы и засылают к нам террористов». В ответ министр информации Иордании доктор Мухаммед аль-Мамуни отверг обвинения сирийского президента как «неприемлемые и оторванные от реальности», заметив, что «смешно слышать сомнения в суверенитете Иордании от президента Асада, который не контролирует большую часть сирийской территории». Иордания, заявил аль-Мамуни, «вынуждена защищать свой северный фланг от террористов, укоренившихся на сирийской земле».

Холодная война между двумя арабскими государствами незаметно превращается в горячую. 9 мая формирования сирийской вооружённой оппозиции, базирующиеся на территории Иордании вдоль сирийской границы, оповестили о том, что были подвергнуты бомбардировке сирийских ВВС.

С 2012 года иорданские спецслужбы оказывают поддержку так называемому «Южному фронту» – рыхлому конгломерату «умеренных» группировок вооружённой оппозиции в провинции Дераа. В Аммане с 2014 года действует оперативный штаб «Южного фронта», который курируют иорданские военные, представители ЦРУ и британской разведки МИ-6. Осенью 2016 года боевикам «Исламского государства» (ИГ) удалось нанести «умеренным» ряд серьёзных поражений. Одновременно здесь активизировала свою деятельность «Хайят Тахрир аш-Шам», переманившая на свою сторону многих боевиков «Южного фронта». Судя по информации ливанских источников, этой ситуацией и собирается воспользоваться администрация США для создания на юге Сирии буферной зоны по образцу той, что с помощью сирийских курдов американцы создают на севере страны.

По информации ливанской газеты «Аль-Ахбар», группировки умеренной оппозиции в провинции Дераа, а именно «Джейш аль-ашаир», «Фарик аль-хакк» и «Фарик аш-шабаб ас-Сунна» сейчас усиленно вооружаются и тренируются в лагерях на территории Иордании. В планы иорданского командования, по мнению газеты, входит интервенция на юг Сирии по типу той, которую предприняла в прошлом году Турция в рамках операции «Щит Евфрата». Так же как это делали турки, иорданцы будут оправдывать своё наступление в Сирии борьбой против ИГ и «Хайят Тахрир аш-Шам». Тем более что террористическая угроза северным районам Иордании, действительно, ощутима, как показали прошлогодние декабрьские события в Кераке, где боевики ИГ убили шестерых сотрудников иорданской службы безопасности и одного туриста.

Главной целью этой операции будет выход к пограничному пункту Аль Бу-Камаль, закрывающий южный участок сирийско-иракской границы. Одновременно иорданцы и их союзники должны будут овладеть бассейном реки Ярмук и выйти на сирийский участок Голанских высот, чтобы закрыть границу с Израилем от вооружённых формирований «Хизбаллы» и иранских инструкторов из КСИР. В случае успеха в зону влияния Иордании отойдут провинции Дераа, Кунейтра и, возможно, друзский регион Сувейда.

Ливанские журналисты отмечают, что в составе будущего иорданского экспедиционного корпуса присутствуют военные инструктора из США и Великобритании, а группа американских и британских военных разведчиков уже находится в провинции Дераа среди боевиков «Южного фронта».

Таким образом, в дополнение к американским инструкторам, действующим на севере Сирии в рядах, руководимых курдами СДС (Сирийских демократических сил), американское военное присутствие обозначится и на юге страны, что прямо вписывается в планы кантонизации (раздела) Сирии, созревшие в администрации Трампа. Уже есть попытки институционализировать такую кантонизацию. Об этом говорит появившийся недавно документ под названием «Соглашение Хаурана» (Хауран – традиционное название южных районов Сирии, прежде всего Дераа и Кунейтры). В документе предложено нечто вроде конституции южных районов Сирии после изгнания оттуда джихадистов.

«Соглашение Хаурана» предусматривает фактическое отделение южной Сирии. Оно было подписано 22 сирийскими оппозиционерами, уроженцами этого региона, ныне действующими из Стамбула. Среди них – известные университетские преподаватели и юристы. Перед сирийской смутой провинции Дераа и Кунейтра (регион Хауран) были одними из наиболее лояльных Дамаску; хотя большинство населения здесь составляют сунниты, никаких исламистских настроений не отмечалось, около 30% населения были членами партии Баас. Велик был также процент офицеров Сирийской арабской армии. Выходцами из Хаурана являются вице-президент САР Фарук аш-Шараа, бывший премьер-министр Сирии Ваэль аль-Халки, бывший министр информации Омран Зуэйби, бывший главный редактор газет «Ас-Саура» и «Тишрин» Мухаммед аль-Вади. Большой ущерб престижу правительства Башара Асада нанесла расправа с подростками, писавшими антиправительственные граффити, с которых и началась, собственно, история нынешней сирийской смуты. Правительство в то время не наказало должным образом спецслужбистов и местного губернатора, виновных в расправе, а противники Асада искусно использовали существующие в Дераа разногласия по поводу ежегодного распределения сельскохозяйственных земель.

В то же время «Соглашение Хаурана» осудили такие видные оппозиционеры и уроженцы этого края, как Хейсам аль-Манна, диссидент и правозащитник, проживающий с 1982 года в Париже, и влиятельный бизнесмен Халед аль-Махамид. По их мнению, любые изменения в политическую систему страны должны вноситься всеми сирийцами, а не отдельными провинциями. Оба оппозиционера выступили за безусловное сохранение территориальной целостности Сирии.

Пока трудно прогнозировать, как будет дальше развиваться военно-политический конфликт на юге Сирии, но налицо стремление Вашингтона «обкорнать» её территорию, оторвав от этой арабской страны северные курдские районы и, возможно, Дейр эз-Зор и Хауран на юге. Довольно опасный замысел, ведущий к увеличению общего хаоса на Ближнем Востоке.

Что касается Аммана, то там, кажется, готовы к военной эскалации на иордано-сирийской границе. Сообщается о концентрации на границах между САР и Хашимитским королевством вооружённой группировки в составе армейских подразделений Иордании, США и Великобритании, оснащённых танками «Челленджер» и боевыми вертолетами «Кобра» и «Блэк Хоук». Это в дополнение к 4 тысячам сирийских боевиков, тренируемых на иорданской территории американскими военными советниками.

Главный вопрос: сможет ли король Абдалла противостоять попытке внешних сил столкнуть его с Дамаском?

Александр Кузнецов, ФСК

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Сирия: около 13 тысяч беженцев вышли из Ракки

Тринадцать тысяч беженцев за последние два дня вышли из зоны столкновений у города Ракка на севере Сирии.

Об этом сообщил председатель комитета Гражданской ассамблеи Ракки Абдусалам Хемсорик, пишет РИА Новости.

«Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, ведут освобождение провинции Ракка от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ). За последние четыре дня SDF освободили от ИГ* территорию в 185 квадратных км, в том числе 6 деревень, 7 ферм, хлопковую фабрику в 4 км от Ракки, одну из военных баз ИГ*, фермерский центр и бывшую тюрьму.

«За два последних дня мы приняли 13 тысяч беженцев из деревень Мейселон и Селаа к северу от Ракки, а также из других деревень провинции», — цитирует Абдусалама Хемсорика курдское агентство Firat. Беженцы расселены около города Айн Исса. Курдские власти смогли обеспечить их только самым необходимым – водой и хлебом.

По его словам, несмотря на помощь гуманитарных организаций, курды не могут удовлетворить все нужды беженцев. В этой связи Хемсорик призвал «местные племена, всех людей с совестью и международные организации» помочь людям. По его словам, за время освобождения городов Ракка и Табка курды дали убежище 150 тысячам беженцев – не только из этого региона, но и соседнего Ирака.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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CBC узнал, как высокоточные бомбы ВВС Канады били мимо объектов ИГИЛ и убивали мирных жителей

Боевые самолеты ВВС Канады по меньшей мере 17 раз промахивались мимо объектов ИГИЛ* в ходе антитеррористической операции в Ираке. Такие данные обнародовал телеканал CBC, который провел собственное расследование. По информации журналистов, из 606 высокоточных бомб, выпущенных истребителями-бомбардировщиками CF18 Hornet с конца 2014 по начало 2016 года, с курса сбились не менее 17. В результате этих промахов, по всей видимости, погибли мирные иракцы, отмечает телеканал. Известно, что в ноябре 2015 г. канадские самолеты «Хорнет» сбросили бомбы в районе городов Мосул и Киркук, но они попали мимо объектов террористов. В результате атаки были убиты от 5 до 13 мирных жителей. Представители Министерства национальной безопасности Канады отказались комментировать данную ситуацию, сославшись на «соображения оперативной безопасности». В канадских военно-воздушных силах рассказали, что не располагают данными об убитых или раненых в результате своих неудачных авиационных ударов. Официальный представитель вооруженных сил страны оправдала ситуацию словами, что ни один вид оружия не обладает 100%-й точностью. К концу зимы 2016 г., решением канадского премьер-министра Джастина Трюдо, канадская военная авиация закончила бомбардировки и все 6 истребителей СF-18 были отозваны домой, на аэродромы постоянного базирования. ​ *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Капитуляция Кабуна

Май определенно продолжает радовать хорошими новостями с сирийских фронтов. Вчера была освобождена авиабаза Джира http://colonelcassad.livejournal.com/341 4801.html . Сегодня САА заняла район Кабун в Дамаске, за который шли крайне кровопролитные многонедельные бои. В последние недели положение боевиков стало совсем нестерпимым, поэтому они были вынуждены согласиться на стандартную схему, с вывозом уцелевших в Идлиб. Таким образом еще один анклав в районе Дамаска ликвидирован, а Асад продолжая придерживаться "стратегии национального примирения", продолжает деловито расширять контролируемую территорию.Западная часть Восточной Гуты после сдачи Кабуна.Чтобы лучше было понятно значение произошедшего, вот например бои в Кабуне 3 года назад.Март 2017. Тяжелые бои в Кабуне.Завершающие бои в Кабуне.Конец.Так же достаточно успешно развиваются операции к востоку и северо-востоку от Пальмиры, а так же в Восточном Хомсе.Продвигаются и иранцы по направлению к границе с Ираком, но там все рискует свалится в пустынную войну малыми группами.Вывоз боевиков."Асад должен уйти". "Режим Асада обречен". Ну вы поняли…

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