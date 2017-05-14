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Путин рассказал, что порождает терроризм

07:30. 14 мая 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал:

Путин рассказал, что порождает терроризм

Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, причём часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником. Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности», — сказал Путин, выступая на открытии форума «Один пояс — один путь».

«Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии», — добавил он.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, владимир путин, новости россии, последние новости, президент россии, Россия, терроризм
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2 коммент.»

  • 264 212
    Вячеслав 14 мая 2017 в 12:35 Ссылка Пометить
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    А кто вверг целые народы в бедность отобрав у них контроль над природными богатствами и устроив войны на их территории по всему миру ?
    В России происходит то же самое.

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  • 1377 1177
    Ми ха 14 мая 2017 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Вот…! Какой умный у нас Путин…
    А кто создаёт…, эту питательную…? Среду? И не только в среду…, в четверг… Но и по чёрным вторникам…?
    А кто финансирует эту…, своВочь…? Другая…, своВочь…?
    Это каждый должен догадаться сам…?
    С двух раз…? Или с трёх…?
    Вот такой у нас умный Путин…
    Так что главным террористам…, чубайсидам…, у которых всегда много много денег…, путь один… За пояс…
    И заткнуть… В клетки… На Красной Площади… Для всеобщего обозрения…

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