Протесты белых против совместного обучения белых и негров в школах США

Группа американских белых активистов в автомобиле с чучелом негра и надписью "Сохраним школы Бирмингема за белыми гражданами" (1963 год)

В 1954 году Верховный суд США, рассмотрев дело «Браун против Совета по образованию», постановил, что сегрегация школ обрекает чернокожих детей на «клеймо неполноценности» и что власти южных штатов должны как можно скорее создать единые школы для белых и чернокожих. Это решение вызвало протесты в южных штатах США – не все белые были согласны с тем, чтобы их дети обучались совместно с неграми.Одним из наиболее известных случаев массового протеста белых против десегрегации в школах стал инцидент в Литл-Роке, столице штата Арканзас. Там совместное обучение должно было начаться в сентябре 1957 г.Отбором чернокожих учеников занималась президент арканзасской конференции Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения(NAACP) Дэйзи Бейтс. Вступительные испытания прошли девять подростков: Минниджин Браун, Терренс Роберт, Элизабет Экфорд, Эрнст Грин, Телма Мазершед, Мелба Паттильо, Глория Рей, Джефферсон Томас и Карлотта Уоллз. Лидер движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг попросил у тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра оперативную резолюцию, разрешавшую им посещать Центральную среднюю школу Литл-Рока, где раньше учились только белые.Губернатору Арканзаса Орвалу Фобусу не нравилась идея интеграции негров в американское общество, и он всеми силами старался замедлить этот процесс. Чтобы саботировать появление чернокожих учеников в школе в первый учебный день — 4 сентября 1957 года — Фобус направил к ее зданию почти 300 солдат Национальной гвардии штата под предлогом, что там наблюдается «неминуемая опасность мятежа, бунта, нарушения мира и совершения насилия над людьми и собственностью».Помимо военных, вокруг школы собралась большая толпа белых, которые кричали, толкали и старались унизить растерявшихся афроамериканцев. «Я пыталась найти в толпе дружелюбное лицо — кого-нибудь, кто мог бы помочь, — позднее вспоминала Элизабет Экфорд. — Я посмотрела на одну пожилую женщину, и ее лицо показалось мне добрым, но когда я взглянула на нее снова, она на меня плюнула». На уроки «девятке из Литл-Рока» попасть так и не удалось — солдаты Национальной гвардии отправили их домой.Группа адвокатов из NAACP, возмущенная действиями губернатора, обратилась в суд с требованием запретить ему не пускать чернокожих подростков в школу. Кинг написал телеграмму Эйзенхауэру с просьбой как можно скорее «занять сильную и решительную позицию» в отношении ситуации в Литл-Роке. «Это отличная возможность для вас и для федерального правительства поддержать стремления и надежды миллионов людей доброй воли и сделать закон и порядок реальностью», — писал проповедник президенту, предупреждая, что если несправедливость не пресечь, то процесс интеграции негров в американское общество будет отброшен на 50 лет назад.Число солдат Национальной гвардии постепенно снизилось до 15 дежурных, круглосуточно охранявших здание школы от нежеланных учеников. 20 сентября суд вынес решение в пользу NAACP, и военные были заменены полицией. В понедельник, 23 сентября, девять афроамериканцев впервые переступили порог школы. Но до учебы дело снова не дошло. Полицейские посчитали, что не смогут справиться с тысячей расистов, которые собрались во дворе, и проводили молодых людей обратно по домам.Скандал становился все громче и начинал обращать на себя внимание за пределами США. Проблему надо было срочно решать. 24 сентября Эйзенхауэр направил в Литл-Рок 1200 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии. Чтобы лишить губернатора Фобуса возможности продолжать вредительство, президент переподчинил Вашингтону всю десятитысячную Национальную гвардию Арканзаса.С этого момента афроамериканские подростки стали посещать занятия. Несмотря на постоянную охрану, они продолжали подвергаться физическим нападкам и оскорблениям. Так, белые ровесницы подкараулили Мелбу Паттильо в женском туалете и пытались ее сжечь, бросая ей на голову горящие бумажки. В другой раз в чернокожую школьницу плеснули кислотой. В декабре 1957 года Минниджин Браун была отстранена от занятий на шесть дней за то, что бросила тарелку с чили в мальчиков, которые насмехались над ней в столовой. Еще через два месяца за очередной конфликт ей запретили ходить в школу до конца года, и Браун перевелась в среднюю школу в Нью-Йорке.В конце учебного года Эрнест Грин стал первым чернокожим выпускником Центральной средней школы. NAACP наградила всех девятерых учеников своей высшей наградой — медалью Спингарна.Тем временем Фобус продолжал добиваться отсрочки интеграции, а когда это его предложение провалилось, губернатор закрыл все публичные школы в Литл-Роке. Для определения правильности его решения был созван референдум, на котором Фобусу удалось добиться народной поддержки — превращение публичных школ в частные означало, что неграм по-прежнему будет закрыт доступ в образовательные учреждения для белых. Целый год школы оставались закрытыми, пока в декабре 1959 года Верховный суд не постановил, что им следует возобновить работу.«Девятка из Литл-Рока» дала толчок десегрегации школ в южных штатах, которая, однако, все равно протекала очень медленно. Процесс ускорился после принятия Закона о гражданских правах в 1964 году. За 50 лет процент получивших среднее образование американцев среди чернокожих и белых почти сравнялся: если во времена событий в Литл-Роке это соотношение было 18% против 43%, то через полвека — 81% против 86%.Первые чернокожие ученики Центральной средней школы Литл-Рока впоследствии получили профессии бухгалтера, инспектора, консультанта по инвестициям, наблюдающего за условно осужденными, риэлтора, психолога и журналиста, двое из них стали учителями. В 2008 году их пригласили на инаугурацию Барака Обамы, первого чернокожего президента США.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com