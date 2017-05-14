Протесты белых против совместного обучения белых и негров в школах США
12:02. 14 мая 2017 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал: brahman
Группа американских белых активистов в автомобиле с чучелом негра и надписью "Сохраним школы Бирмингема за белыми гражданами" (1963 год)
В 1954 году Верховный суд США, рассмотрев дело «Браун против Совета по образованию», постановил, что сегрегация школ обрекает чернокожих детей на «клеймо неполноценности» и что власти южных штатов должны как можно скорее создать единые школы для белых и чернокожих. Это решение вызвало протесты в южных штатах США – не все белые были согласны с тем, чтобы их дети обучались совместно с неграми.
Одним из наиболее известных случаев массового протеста белых против десегрегации в школах стал инцидент в Литл-Роке, столице штата Арканзас. Там совместное обучение должно было начаться в сентябре 1957 г.
Отбором чернокожих учеников занималась президент арканзасской конференции Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения(NAACP) Дэйзи Бейтс. Вступительные испытания прошли девять подростков: Минниджин Браун, Терренс Роберт, Элизабет Экфорд, Эрнст Грин, Телма Мазершед, Мелба Паттильо, Глория Рей, Джефферсон Томас и Карлотта Уоллз. Лидер движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг попросил у тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра оперативную резолюцию, разрешавшую им посещать Центральную среднюю школу Литл-Рока, где раньше учились только белые.
Губернатору Арканзаса Орвалу Фобусу не нравилась идея интеграции негров в американское общество, и он всеми силами старался замедлить этот процесс. Чтобы саботировать появление чернокожих учеников в школе в первый учебный день — 4 сентября 1957 года — Фобус направил к ее зданию почти 300 солдат Национальной гвардии штата под предлогом, что там наблюдается «неминуемая опасность мятежа, бунта, нарушения мира и совершения насилия над людьми и собственностью».
Помимо военных, вокруг школы собралась большая толпа белых, которые кричали, толкали и старались унизить растерявшихся афроамериканцев. «Я пыталась найти в толпе дружелюбное лицо — кого-нибудь, кто мог бы помочь, — позднее вспоминала Элизабет Экфорд. — Я посмотрела на одну пожилую женщину, и ее лицо показалось мне добрым, но когда я взглянула на нее снова, она на меня плюнула». На уроки «девятке из Литл-Рока» попасть так и не удалось — солдаты Национальной гвардии отправили их домой.
Группа адвокатов из NAACP, возмущенная действиями губернатора, обратилась в суд с требованием запретить ему не пускать чернокожих подростков в школу. Кинг написал телеграмму Эйзенхауэру с просьбой как можно скорее «занять сильную и решительную позицию» в отношении ситуации в Литл-Роке. «Это отличная возможность для вас и для федерального правительства поддержать стремления и надежды миллионов людей доброй воли и сделать закон и порядок реальностью», — писал проповедник президенту, предупреждая, что если несправедливость не пресечь, то процесс интеграции негров в американское общество будет отброшен на 50 лет назад.
Число солдат Национальной гвардии постепенно снизилось до 15 дежурных, круглосуточно охранявших здание школы от нежеланных учеников. 20 сентября суд вынес решение в пользу NAACP, и военные были заменены полицией. В понедельник, 23 сентября, девять афроамериканцев впервые переступили порог школы. Но до учебы дело снова не дошло. Полицейские посчитали, что не смогут справиться с тысячей расистов, которые собрались во дворе, и проводили молодых людей обратно по домам.
Скандал становился все громче и начинал обращать на себя внимание за пределами США. Проблему надо было срочно решать. 24 сентября Эйзенхауэр направил в Литл-Рок 1200 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии. Чтобы лишить губернатора Фобуса возможности продолжать вредительство, президент переподчинил Вашингтону всю десятитысячную Национальную гвардию Арканзаса.
Толпа перед школой Литл-Рок, 5 сентября 1957 года.
С этого момента афроамериканские подростки стали посещать занятия. Несмотря на постоянную охрану, они продолжали подвергаться физическим нападкам и оскорблениям. Так, белые ровесницы подкараулили Мелбу Паттильо в женском туалете и пытались ее сжечь, бросая ей на голову горящие бумажки. В другой раз в чернокожую школьницу плеснули кислотой. В декабре 1957 года Минниджин Браун была отстранена от занятий на шесть дней за то, что бросила тарелку с чили в мальчиков, которые насмехались над ней в столовой. Еще через два месяца за очередной конфликт ей запретили ходить в школу до конца года, и Браун перевелась в среднюю школу в Нью-Йорке.
В конце учебного года Эрнест Грин стал первым чернокожим выпускником Центральной средней школы. NAACP наградила всех девятерых учеников своей высшей наградой — медалью Спингарна.
Тем временем Фобус продолжал добиваться отсрочки интеграции, а когда это его предложение провалилось, губернатор закрыл все публичные школы в Литл-Роке. Для определения правильности его решения был созван референдум, на котором Фобусу удалось добиться народной поддержки — превращение публичных школ в частные означало, что неграм по-прежнему будет закрыт доступ в образовательные учреждения для белых. Целый год школы оставались закрытыми, пока в декабре 1959 года Верховный суд не постановил, что им следует возобновить работу.
«Девятка из Литл-Рока» дала толчок десегрегации школ в южных штатах, которая, однако, все равно протекала очень медленно. Процесс ускорился после принятия Закона о гражданских правах в 1964 году. За 50 лет процент получивших среднее образование американцев среди чернокожих и белых почти сравнялся: если во времена событий в Литл-Роке это соотношение было 18% против 43%, то через полвека — 81% против 86%.
Первые чернокожие ученики Центральной средней школы Литл-Рока впоследствии получили профессии бухгалтера, инспектора, консультанта по инвестициям, наблюдающего за условно осужденными, риэлтора, психолога и журналиста, двое из них стали учителями. В 2008 году их пригласили на инаугурацию Барака Обамы, первого чернокожего президента США.
Март 1956 г., Нэвилл, Теннесси. "Южные белые лучшие друзья негров". Но никакой интеграции.
Митинг жителей Литл-Рока, штат Арканзас с лозунгами "Остановить смешивание белой и черной рас" и "Расовое смешивание – это есть коммунизм" (1959 год)
Интеграция это коммунизм
"За смешивание рас стоят евреи-коммунисты"
Нэшвилл, штат Теннесси, 1957 г. Белые протестуют против совместного обучения с неграми в школе
Нэшвилл, штат Теннеси, 1957 г. "Коммунисты проникли в наши церкви, а теперь интегрируют школы"
Нэшвилл, штат Теннесси, 1957 г. "Сохраните наши школы белыми"
Анкета "Совета белых граждан Теннесси"
27 августа 1956 г. Клинтон, штат Теннеси. "Мы не будем ходить в школу с неграми"
10 сентября 1957 г., Бирмингем, штат Алабама. Протест белых учеников у Woodlawn High school in Birmingham. "Бойкот Вудлоун. Мы ненавидим негров". Около 100 учеников отказалось идти в школу вместе с неграми
Ноябрь, 1960 г., Новый Орлеан. "Интеграция – смертный грех" (демонстрация против совместного обучения в школе)
Мы хотим равенства, но при сегрегации
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Протесты правильные. Я разговаривал с учителем, который долго работал на севере Камчатки. Русские ученики в одном классе с каряками и ителменами тупеют.
Негры не осваивают точные науки, то есть отсутствует аналитическое мышление. Это утверждает американская профессура.