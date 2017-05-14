Посмотрите, как они улыбаются!
10:28. 14 мая 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжение вчерашнего http://colonelcassad.livejournal.com/341
Фотографии со встречи, которая прошла в среду, 10 мая, в Овальном кабинете — их опубликовал фотограф агентства ТАСС, поскольку представителей американских СМИ там не было — наполнены искренним благодушием. Президент Трамп, который днем ранее уволил директора ФБР, улыбается на камеры и жмет руку послу России в США Сергею Кисляку и министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Они тоже улыбаются и смеются, получая истинное удовольствие от ироничности этого момента.
Присмотритесь к этим улыбающимся, счастливым лицам. Запомните их. А потом вспомните историю Ильдара Дадина, невероятно храброго молодого россиянина. В 2015 году в Москве Дадина арестовали — он стал одной из первых жертв нового жесткого российского закона, направленного на борьбу с недовольством и инакомыслием. Его преступление заключалось в том, что он устроил несколько мирных акций протеста, в ходе которых он чаще всего просто молча стоял с плакатом в руках.
Дадина приговорили к трем годам колонии в Карелии, где когда-то находился один из самых печально известных лагерей в сталинском Советском Союзе, Беломоро-Балтийский лагерь. Оказавшись далеко от столицы, Дадин обнаружил, что пытки — подобные тем, которые существовали при Сталине — до сих пор применяются. В Карелии охранники отправляют заключенных в изолятор сразу после прибытия, чтобы, как написал Дадин, «они сразу поняли, в какой ад попали». Потом их подвешивают за руки, которые скованы наручниками за спиной. Некоторых заключенных в карельских тюрьмах бьют по ступням, обливают водой и оставляют на морозе, бьют по спине и в живот.
Зачем? Во времена Сталина людей пытали для того, чтобы заставить их признаться в преступлениях, которые они не совершали. Сегодня заключенных зачастую пытают, чтобы вымогать деньги: если семья жертвы заплатит, пытки сразу же прекратятся. Супруга Дадина Анастасия Зотова — она ездила в Лондон, чтобы встретится с представителями местных правозащитных организаций — также рассказала мне, что некоторых заключенных заставляют работать на тюремных охранников и их семьи (еще одна традиция, берущая свое начало в эпохе ГУЛАГов). То есть в путинской России пытают уже не ради идеологии, а ради денег.
Дадину повезло. У него есть образование, он жил в Москве, поэтому он смог воспользоваться остатками свободной прессы и правового аппарата. Русскоязычный сайт «Медуза», который публикует свои материалы из-за рубежа, опубликовал письмо Дадина, написанное им в тюрьме. Благодаря усилиям Зотовой и нескольких упорных юристов история Дадина привлекла внимание уполномоченного по правам человека в России, и спустя некоторое время Дадин вышел на свободу. Но его история — это исключение. Между тем полиция Чечни продолжает безнаказанно похищать, пытать и убивать мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку чеченские чиновники решили искоренить гомосексуальность как таковую. Кроме того, российские власти недавно арестовали Юрия Дмитриева, одного из самых известных в России историков, специализирующихся на эпохе Сталина, предъявив ему сфабрикованные обвинения. Дмитриев в буквальном смысле знает, где похоронены тела множества людей: в 1990-х годах он нашел несколько сотен массовых захоронений, которые являются единственным свидетельством массовых убийств Сталина. Подобные знания стали крайне нежелательными в современной России, которая больше не стремится дистанцироваться от своего мрачного прошлого.
Как эти истории связаны с фотографиями, сделанными в Овальном кабинете? Такой связи нет. Ни Трампа, ни Кисляка, ни Лаврова не интересуют судьбы Дадина и Дмитриева — вполне возможно, они вообще никогда не слышали об этих россиянах. Их также не интересует судьба Дэна Хеймана (Dan Heyman), репортера из Западной Вирджинии, которого недавно арестовали за настойчивые попытки взять интервью у министра здравоохранения и социального обеспечения Тома Прайса (Tom Price). Надлежащее судопроизводство, диктатура закона, а также все те скучные правила и процедуры, которые обеспечивают справедливость, совершенно не интересуют людей, которые верят лишь в персонализированную власть, не ограниченную ни традициями, ни институтами, ни конституциями. Посмотрите, как они рады видеть друг друга, и сравните эти фотографии с кадрами, сделанными во время неуклюжих совместных пресс-конференций Трампа с такими лидерами, как канцлер Германии Ангела Меркель или премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May).
Я знаю, что расследования должны продолжаться, но давайте внесем ясность: России не нужно было никаких стимулов для того, чтобы поддерживать предвыборную кампанию Трампа. Русские хорошо понимают такой тип личности, цинизм и нечестность Трампа хорошо им знакомы. Их объединяет стремление к наживе и полное отсутствие уважения к законам. Трамп уволил директора ФБР, чтобы убрать его с телеэкранов. Российская полиция арестовывает диссидентов, чтобы убрать их из поля зрения общественности. Разумеется, ситуации не идентичны. Однако они не слишком сильно отличаются друг от друга.
http://inosmi.ru/politic/20170514/239344
Автор решила благоразумно умолчать о том, что персонаж знающий "захоронения всех-всех-всех жертв ГУЛАГа", использовал фотографии своей малолетней дочери для изготовления порноматериалов http://colonelcassad.livejournal.com/313
Надо усилить борьбу за освобождения педофила-борца со сталинизмом и только тогда мы узнаем всю правду о ужасах ГУЛАГа.
Все таки нельзя не отметить, что болезненная фиксация на Сталине, который уж давно как умер и который официально отнюдь не поощряется (скорее наоборот, государство носится с тем же "Мемориалом" педофила Дмитриева и мемориалами "жертвами репрессий"), еще более наглядно отражает степень их недовольства тем, что Сталина не удалось похоронить в историческом смысле. Остается продолжать зачитывать унылые мантры про ужасы ГУЛАГа, как будто это времена Перестройки и "благословенных 90-х", когда эти чернушные страшилки неплохо заходили доверчивой публике.
Ну а в остальном – на фоне практически незамеченной платной фотосессии Климкина, банальные фото ржущих Трампа и Лаврова, все таки вызвали самый натуральный батхерт, после того, как особо упоротые догадались пристегнуть эту встречу к увольнению Коми. После чего подобная публика и начал вздыхать о "высокоморальной политике Обамы", стремительно забыв, как сами же топтали Обаму за "нерупожатную встречу" с Кастро.
Источник: colonelcassad.livejournal.com