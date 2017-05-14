Найдена Щ-406
06:37. 14 мая 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Найдена подводная лодка Щ-406
Щ-406, дизель-электрическая подлодка Х-бис серии (командир – герой Советского Союза Осипов Евгений Яковлевич) пропала без вести в 1943 году в Финском заливе. Лодка обнаружена и идентифицирована в мае 2017 году нашей командой. Теперь мы знаем причину и место гибели лодки: подрыв на немецком минном заграждении "Зееигель" в районе острова Большой Тютерс.
Лодка лежит на глубине 60 метров, подорвалась передней частью корпуса справа, пробоина находится почти полностью под грунтом и плохо доступна осмотру. Экипаж выжил и пытался покинуть лодку: открыт рубочный люк, приоткрыт кормовой аварийный люк. Из финских источников известно, что вскоре после предполагаемой даты гибели лодки к острову Кристисаари прибило тело подводника в спасательном оборудовании, он был похоронен на острове. Вероятнее всего, это был один из членов экипажа Щ-406: по течениям и розе ветров того времени тело вышедшего с лодки подводника должно было дрейфовать именно в этом направлении.
Буду благодарен, если поделитесь этим альбомом: о судьбе лодки и экипажа сможет узнать больше людей.
Первые фото подлодки после обнаружения
Рубка Щ-406
Ограждение выдвижных устройств ("рубка") "Щуки"
Рубочный люк (полностью открыт эвакуирующимся экипажем), телеграфы
Пытаясь покинуть гибнущую лодку, экипаж приоткрыл кормовой аварийный люк
Аварийный буй
Рубка Щ-406
Рубка Щ-406Рубка Щ-406
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Источник: colonelcassad.livejournal.com