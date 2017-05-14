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Михаил Николаевич Барышев и московский ЦСКА: история успеха

17:29. 14 мая 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

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Москва не сразу строилась! Эти слова наиболее ярко характеризуют процесс возрождения знаменитого спортивного клуба России. Позади смута 90-х, криминальный беспредел и политический кризис. Бандиты сменили красные пиджаки на офисный дресс-код, но суть осталась прежней. Борьба с ворьем несколько лет назад легла на плечи офицера – полковника Михаила Барышева, ставшего новым главой ЦСКА.

Смена руководства Клубом в Москве - замысел нового министра обороны Сергея Шойгу, поставившего перед собой задачу возродить армейский клуб. Поднимать его уровень на новую высоту пришлось Михаилу Барышеву, который отнесся к поставленной перед ним задаче со всей ответственностью и заботой о людях, что немаловажно. 

Михаил Николаевич Барышев

Михаил Николаевич Барышев

Михаил Николаевич Барышев: ЦСКА получил шанс на возвращение лидерства

Спортсмены Клуба, или как их зовут в народе – «армейцы», сразу почувствовали разницу. Новый начальник ЦСКА Барышев особое внимание уделил организационным моментам в деятельности московского ЦСКА и в регионах, не оставил без внимания финансовую составляющую, ветеранов спорта не забыл привлечь к делу воспитания молодого поколения «армейцев», да и про налаживание быта спортсменов не забыл.

Что еще можно сказать о полковнике Барышеве? Самоотдача и удивительная работоспособность, внимание к мелочам и нуждам спортсменам позволили Клубу выйти на лидирующие позиции в России. Спортсмены отлично мотивированы и осознают, что их задача – вернуть России лидерство в мировом спорте. Спасибо руководителю ЦСКА Барышеву: про быт можно забыть. Тренировки и еще раз тренировки. 

Михаил Николаевич Барышев: &laquo;Я настроен на победу!&raquo;

Михаил Николаевич Барышев: «Я настроен на победу!»

Три года после назначения Михаила Барышева главой ЦСКА пролетели незаметно, но результаты впечатляют. И в России и в мире вспомнили о профессионализме «армейцев», особенно «порадовались» на Западе их победам на Играх в Рио-де-Жанейро, когда они завоевали 26 медалей: 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Олимпийская сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете. 

Михаил Барышев и «Юнармия»: на смену идут молодые спортсмены

Будущее Клуба невозможно представить без юных дарований, что принесут новые победы, обеспечат его поступательное развитие. Поэтому в 2015 году в Москве было создано военно-патриотическое движение «Юнармия», охватившее затем всю Россию. За молодежью - будущее российского спорта, и оно уже куется Михаилом Барышевым, активно работающим на данном направлении.      

Попечители &laquo;Юнармии&raquo; в лицах: Михаил Барышев за молодежь

Попечители «Юнармии» в лицах: Михаил Барышев за молодежь

Да, именно полковник Михаил Барышев стоит у истоков всероссийского молодежного движения. Поддержка и обеспечение всем необходимым, участие в церемониях посвящения школьников в ряды юнармейцев, приглашение именитых спортсменов для встречи с молодежью – это все он. Барышев, как руководитель ЦСКА, понимает, юным талантам нужно дать  шанс. Поэтому стать юнармейцем, значит, получить путевку в жизнь!

Михаил Барышев: коррупция в ЦСКА недопустима и наказуема

Другая сторона медали – не достижения «армейцев», а борьба с ворами. Трудная работа, почти «сизифов труд», но Михаил Николаевич Барышев справился и с этой задачей. Всего несколько лет ему потребовалось, чтобы возродить московский клуб ЦСКА и совершить невозможное: собрать разворованное прежними владельцами Клуба.  

Михаил Николаевич Барышев: история одного офицера.

Михаил Николаевич Барышев: история одного офицера.

Михаил Барышев и его команда уже вернули многомиллиардные активы московского клуба ЦСКА. Что и говорить, глава ЦСКА нередко выступал в судебных процессах, которые сам инициировал. Так, по результатам судебного разбирательства между СКА и ГУП «СОИК» в 2014 году за право владения врачебно-спортивным диспансером в Самаре Клуб не только выиграл дело, но и получил многомиллионные компенсации.   

Гордость Михаила Барышева: «армейцы» нацелены только на победу!

Михаил Николаевич Барышев человек военный, знающий, что такое долг и честь не понаслышке. Он может гордиться проделанной работой. За примерами далеко ходить не надо.

Как отмечает бывший главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов, хоккеисты Иван Телегин, Сергей Андронов и Богдан Киселевич, выступая в сборной России на ЧМ- 2017 года, показали высокий уровень подготовки. Или Шанхай, 2 этап «Бриллиантовой лиги»: единственный россиянин-легкоатлет, получивший право выступить на соревнованиях – чемпион мира-2015 лейтенант ЦСКА Сергей Шубенков.

Сергей Шубенков занял пятое место на турнире в Шанхае

Сергей Шубенков занял пятое место на турнире в Шанхае    

Спортсмены московского ЦСКА и его российских отделений фактически вернули себе звание спортивной элиты России, и неоспоримая заслуга здесь принадлежит руководителю ЦСКА Михаилу Николаевичу Барышеву. Не зря теперь ЦСКА называют главной кузницей спортивных кадров в России.

 

Метки: будущее, клуб, михаил николаевич барышев, молодёжь, победа, Россия, спорт, цска
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