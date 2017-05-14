 Как «Единая Россия» «развивает» сельскую местность

Что будет с деревней, если в нем закрыть детский сад и больницу? Не будет деревни. Так зачем же закрывать? «Оптимизация». Так называют либералы из «Единой России» уничтожение учебных заведений, ликвидацию «очагов» здравоохранения. Под видом «экономии» не только не решается, а создается целый ряд проблем.



Партийные коллеги из Пермского края съездили в два поселка. В одном из них закрывают детский садик, и около 30 детей выгоняют на улицу с предложением… возить их в другой поселок. Для справки: расстояние между поселками 8 км, и родители должны возить детей самостоятельно. Но автомобили есть, мягко говоря, не у всех. А в автобусе, который есть у администрации, запрещено перевозить детей до 6 лет. При этом в том же населенном пункте собираются закрыть больницу. Оказывается здание, в котором она находилась, каким-то чудесным образом … приватизтровали. Чтобы в полном соответствии с заявлениями главы правительства и «Единой России» Д.А. Медведева отдать в «эффективные частные руки». Раз на уровне правительства продают госсобственность за бесценок, почему на уровне поселка ЕР нельзя это делать? И вот теперь «эффективные собственники» выгоняют больницу. Почему? У местного бюджета нет средств, чтобы платить за аренду здания, которое приватизировали. Ведь «великий смысл» приватизации, если вы не поняли, в том и заключается, чтобы сначала продать за бесценок здание больницы, а потом за деньги его арендовать у нового собственника!

В другом поселке сокращают детского терапевта (в поселке 300 детей), так как у властей края нет 240 тыс. рублей на его годовую зарплату. Она составляет «огромную сумму» 20 тыс. рублей в месяц — а ведь это человек, который непосредственно работает в «поле» и помогает людям. Все это происходит на фоне зарплат топ-менеджеров и министров сидящих в теплых кабинетах. При этом у Чубайса денег «неприлично много» , есть многие миллиарды на Сколково .

И это лишь маленькая доля того что происходит в деревнях и поселках. Вот зачем злить людей? Зачем готовить социальный взрыв, сначала отбирая у них садики и больницы, а потом, как Медведев, выступая по телевизору, рассказывая, какое у нас замечательное правительство и как все хорошо? Люди видят, что на самом деле происходит на местах. Им надо, чтобы работали детские сады, школы и больницы. В большинстве своем это взрослые (пожилые) люди, с советским воспитанием, которые ещё помнят как было, и как стало. Они помнят, что «неэффективная» советская власть детские сады, школы и больницы открывала, а никак не закрывала. Они помнят, что разрушать все имеющееся, стали те, кто громко говорит об эффективности, а на деле не может её показать.

Ситуация накаляется, и её накаляют искусственно, с прицелом на президентские выборы. Много пообещав на выборах, «Единая Россия» продолжила закрытие детских садов и больниц.

От себя хочу добавить, что если бы все в мире всеми мерялось деньгами, то в СССР никогда бы не осуществили план ГОЭЛРО, согласно которому электричество пришло в дальние уголки страны. Это же было дорого, а страна была в разрухе после гражданской. Правили бы либералы в то время, не было бы электричества, не было бы и метрополитена, потому, как строить его очень дорого…

Наши коллеги сняли этот ролик в Пермском крае, а какова ситуация в вашем регионе?

Источник: nstarikov.ru