Идолослужебное заблуждение российских чиновников

Но, раз уж памятники воздвигаются, надо бы их окончательно отделать. К примеру, на памятнике Матери неплохо бы начертать:

В последнее время чиновники России просто помешались на установке памятников добрым ангелам, матерям, белогвардейцам, новомученникам и старомученникам. Один городничий, описанный Салтыковым-Щедриным, разобрал мостовую, но не ради лишения рабочих их оружия ближнего боя, а чтобы понастроить монументов. На починку городского водопровода средств нет, на починку отопительного оборудования средств нет, на лекарства средств нет, подъезды чище не стали, а вот монументы сооружать… Похоже, и впрямь «в книге судеб нашей революции предписано пройти не более как через определенное число комедий». (Ленин).

Один из тех чиновников, чьё имя золотом начерчено на памятнике доброму ангелу в Пензе, уже осуждён за мошенничество. Потому что не высекли – чиновника и на памятнике: «Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего».

Но особенно гораздо крапивное семя сооружать памятники царям. Любым. Только вот предложения, к примеру, поставить памятник Ивану Грозному или Сталину вызывают по меньшей мере оторопь? Простите, разве не заслужил Грозный памятник? Это ведь он начал отодвигать Засечную черту, на которой впоследствии Алексей Тишайший повелел построить крепость Пензу. Без него сидели бы московиты до сих пор за укрепленными кольями берегами Оки и пускали каленые стрелы в кочевников со словами: «Понаехали тут!!!».

Оказывается, никак нельзя-с! Памятник Грозному напоминал бы местным чиновникам, «имже повинухомся в покорение», о мероприятии, известном среди партработников старого закала под названием «секир-башка». После которого «строгачи», «занесение в личное дело» и т. д. не кажутся особенно большой неприятностью. Российские правоведы девятнадцатого века называли это «спасительным страхом», отвращающим человека от соблазна совершить что-то нехорошее. Да какой уж тут страх, если московские хапуги дом самого Плевако снесли…

И это не просто идолослужебное заблуждение. До Плевако снесли в одну ночь памятники Сталину. Припоминаете? Началась власть чиновников – вместо одного тирана появились тысячи тиранов. Каждый из которых мнит себя маленьким Наполеоном или Батыем и действует по правилу «что хочу то и ворочу». Так уж получилось. Ещё Чернышевский заметил: «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание – то, что мы во все вносим идею произвола… Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый». А если маленькому Батыйчику дать ещё и Власть, сделать его самодержавным чиновником, то наплачетесь, господа.

«Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся, как органы общества, над обществом. Свободного, добровольного уважения, с которым относились к органам родового общества, им уже недостаточно, даже если бы они могли завоевать его; носители отчуждающейся от общества власти, они должны добывать уважение к себе путем исключительных законов, в силу которых они приобретают особую святость и неприкосновенность.



Самый жалкий полицейский служитель цивилизованного государства имеет больше «авторитета», чем все органы родового общества, вместе взятые; но самый могущественный монарх и крупнейший государственный деятель или полководец эпохи цивилизации мог бы позавидовать тому не из-под палки приобретенному и бесспорному уважению, которое оказывают самому незначительному родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как первые вынуждены пытаться представлять собой нечто вне его и над ним». (Энгельс). Ну, а над чинушами – один Бог.

В наши дни чиновники – это «совокупная советская бюрократия, которая конвертировала национальное достоянии России – все заводы, фабрики, предприятия, – в наличные; и которые наличные эти в период, когда шла уже приватизация, сначала ваучерная, а потом залоговые аукционы, реализовала это в приобретение так называемое частной собственности», – утверждает видный деятель перестройки Ю.Афанасьев. И продолжает воровать, добавим от себя.

А как же народ? Увы, «оказалось, что при отсутствии партии, способной руководить пролетарским переворотом, самый этот переворот становится невозможным. Стихийным восстанием пролетариат не может взять власть: даже в высоко-индустриальной и высоко-культурной Германии стихийное восстание трудящихся (в ноябре 1918 года) оказалось способно лишь передать власть в руки буржуазии.



Имущий класс способен овладеть властью, выбитой из рук другого имущего класса, опираясь на свои богатства, на свою «культурность», на свои неисчислимые связи со старым государственным аппаратом». Как совершенно верно заметил Троцкий. По этой причине возмущение народа России на рубеже 90-х передало власть не народу, а откровенному ворью.

Опять же ничего необычного. «Отличительной чертой всех революций является то, что именно тогда, когда народ, кажется, стоит на пороге великих начинаний, когда ему предстоит открыть новую эру, он дает увлечь себя иллюзиями прошлого и добровольно уступает всю свою с таким трудом завоеванную власть, все свое влияние представителям – подлинным или мнимым – народного движения минувшей эпохи». (Маркс). И теперь «власть находится в руках бандитов!» – считает соратница Ельцина Евгения Альбац.

Верховная Власть, разумеется, осуждает «абсолютно циничное, хамское воровство государственных денег». И даже замечает, что «люди, которые это всё устраивают, они просто ни стыда, ни совести не имеют». Поскольку ещё Ельцин освободил их от химеры совести. Власть даже понимает, что жулики «по 300 процентов зарабатывают». После того, как Маркса с Советской площади Пензы убрали. Сам виноват. Нечего было повторять, что нет такого преступления, на которое не пойдет хапуга ради такого куска.

Ну, нельзя в России без репрессий! Непуганые чиновники быстро наглеют и начинают поплевывать на указы самодержца. Вот и колокольни для этого на горе строят, чтоб плевать сподручнее было.

Издал, допустим, царь-батюшка указ о возвращении детских садов, занятых чиновниками под конторы, обратно детям. А ему воевода отвечает: из 50 отданных могём возвернуть дитям токо 5. Осмелился бы он так ответить Ивану Грозному?

А указ о подтягивании зарплаты учителей до средней? Один раз его еще Ельцин издавал, когда голоса населения нужны были перед выборами. Теперь вот его опять издал другой правитель. И опять перед выборами. А зарплата всё не дотягивает до приличной.

Впрочем, многократное переиздание одних и тех же указов было известно еще в Древнем Риме во времена упадка Империи. Там тоже чиновники исполняли только те указы, которые считали для себя выгодными. При этом почитание императоров достигало таких размеров, что им еще при жизни воздавались божеские почести, а после смерти строились храмы для поклонения яко богам. Нынешние до таких высот, к сожалению, еще не дотягивают: привыкнув повиноваться, уже не могут перестроиться и, вместо того, чтобы принимать поклонения, они сами норовят кому-нибудь поклониться и приложиться к набедренной повязке Богородицы.

Издала, опять же, Верховная Власть Закон об энергосбережении. А властям местным исполнять его не хочется. Что следует им делать в подобном случае? Издать газету «Коммунальная правда», которая сумеет без скучной назидательности объяснить населению, «Как сберечь тепло».



Ещё лучше использовать для этого подкормленное дальновиденье. Только не надо усугублять душевных ран, нанесенных населению наукой числительной в далеком детстве. Чисел вообще не надо. Зачем населению знать, что половина тепла теряется по дороге от производителя к потребителю, а от дошедшей половины еще половина пропадает от неправильного обслуживания зданий? Кому нужна вся эта алгебра с дробями?

Народу нужно внушить: ежели в жилище холодно, то сам жилец и виноват – не промывает батарей, в которых осаждается грязь. Народ наш доверчив и в особом промывании мозгов (в отличие от батарей) не нуждается. Откуда ему знать о существовании Норм, Правил и СНиПов, согласно которым вода, прежде чем попасть в систему отопления, должна быть очищена не только от грязи, но и от примесей? Иными словами, грязь в батареях – плохая работа коммунальщиков.

А за плохую работу надо карать! Рублем! Но не господ коммунальщиков, а жильцов, которые сами, естественно, ничего промывать не будут. Если у них в батареях лягушки заквакали, они пригласят умельцев из ЖЭКа. За очень отдельную плату. Таким образом, чем хуже работают коммунальщики, тем больше у них приварок к зарплате. Как говаривал незабвенный Райкин, ЖЭК всегда сумеет урвать на свой кусок хлеба ваш кусок масла.

Ещё хуже, если эти парни НАЧНУТ промывать трубы. Потому что вместо одной промывки они склонны указывать в смете десять. А жильцы будут удивляться, почему так безбожно плата растёт.

Недовольным же всегда можно объяснить, что у каждого своя правда. В данном случае – «Коммунальная». И вообще, скупой платит дважды, а щедрый – трижды (включая затраты на содержание газеты). Поскольку платят коммунальные начальники не из своего кармана. И помещением начальство свое издание обеспечит по пристойности. А кто не доволен начальством, будет сидеть в шалаше в Разливе (это в лучшем случае) и издаваться подпольно на гектографе.

Кстати, рост числа бездельников и дармоедов из числа объясняющих в городе привычно совпадает с ростом числа незаполненных ставок дворников. Но напрасно глава государства зовёт крапивное семя не прятаться в служебных кабинетах, не боятся встреч с населением. Они не просто боятся. Они ОЧЕНЬ боятся. Что избиратели спросят, когда воровство закончится.

Евгений Пырков