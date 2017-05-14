Фильм «Враг у ворот» (2001): Классика антисоветской пропаганды

На Западе мало снимают фильмов о Великой отечественной войне. Самым помпезным, распространённым и разрекламированным из них является «Враг у ворот» француза-оскароносца Жан-Жака Анно. Эта картина была удостоена чести открыть 51-ый международный Берлинский кинофестиваль. Как любитель военной истории я не мог пройти мимо и посмотрел фильм.

Итак, события в фильме охватывают период с 20 сентября 1942 по 2 февраля 1943 года и повествуют об одном из самых кровопролитных и решающих сражений мировой истории – Сталинградской битве.

Сюжет завязан вокруг снайперского поединка Василия Григорьевича Зайцева и немецкого супер-аса майора Кёнига. Помимо этого сюжет показывает развитие отношений в любовном треугольнике Василий Зайцев – комсомолец-доброволец Таня Чернова – комиссар-агитатор Данилов. В общем, сюжет вполне голливудской закваски.

Надо отдать должное создателям фильма – денег на съёмки не пожалели, а некоторые сцены настолько эпичны и грандиозны, что дух захватывает. Пиротехники, декораторы, дизайнеры, костюмеры, постановщики – все постарались на отлично. Очень впечатляет и саунд-трек к этому фильму. Никогда я ещё не встречал фильмов, где музыка так хорошо соответствует картинке на экране. С технической точки зрения «Враг у ворот» хорош. По вопросам зрелищности и спецэффектов придраться не к чему. Чего не скажешь о смысловой составляющей.

Создатели фильма претендуют на историческую достоверность: внимание зрителя обращается на то, что фильм основан на реальных событиях; повествование ведётся о реальных людях – Зайцеве, Хрущёве, Куликове, Данилове, Кёниге, Паулюсе; в фильме приводятся реальные даты важных битв.

В общем, я ждал исторического соответствия. К сожалению, моим ожиданиям не суждено было оправдаться. Даже наоборот, сценаристы умудрились так передёрнуть и извратить факты, что картина получилась оскорбительной для народов бывшего СССР. В грязи наших искупали по полной программе.

Итак, поехали.

Фильм начинается очень динамично, зрителю показывается разгрузка из эшелона советской стрелковой дивизии, форсирование ею Волги и вступление в бой в районе ж. д. вокзала Сталинграда. Оказывается, наших безоружных солдат, как стадо баранов, гнали в бой злющие НКВДшники, используя подзатыльники, пинки-тычки, ну и для устрашения постреливая из наганов в воздух и в трусливых солдат. Дальше – больше. Показывается сцена безуспешной атаки на ж. д. вокзал. Опять наших гонят в бой НКВДшники (армейских командиров в Красной армии, оказывается, не было) как стадо. Дают только одну винтовку на троих(!), и большинство солдат бегут в атаку на укреплённые позиции немцев, на танки (!) с голыми кулаками! Ё-моё, их хотя бы палками, кирпичами или арматурой вооружили бы! Ребята, ну бред полнейший. Ни взводных, ни ротных нет. Только коммиссары-НКВДшники с пулемётом и погоняемое ими стадо.

Немцы показаны, как надо, боевые порядки идеальны. Немцы лупят по советской напуганной до паталогического ужаса орде из всех стволов, из пулемётов, танков… В итоге наши разворачиваются и бегут обратно, где их жестоко расстреливает заградительный отряд НКВД, и под заупокойную музыку зрителю подкидывается идея, что НКВДшники угробили своих солдат гораздо больше, чем их перебили немцы!

Вот такое вот начало фильма. И это полное беспардонное вранье. Самое обидное, что многие зрители воспримут это как правду.

На самом деле было так: 20.09.1942 Зайцев В. Г. прибыл в Сталинград в составе 276 стрелковой дивизии полковника Батюка Н. Ф. В фильме наши солдатики необстрелянные и молодые. На самом деле солдаты-сибиряки 276 СД были опытные – они ещё под руководством Жукова в августе 1939г. японцев на Халкин-Голе громили японцев. А перед отправлением на Сталинградский фронт 276 СД успешно воевала под Воронежом. Да и по прибытии в Сталинград 276 СД с Зайцевым никаких вокзалов самоубийственно не штурмовала: она заняла оборонительные позиции на Мамаевом кургане, где успешно отражала атаки элитных батальонов Вермахта.

В реальности всё было наоборот, чем в фильме! Может, где-то когда-то и была одна винтовка на троих, но не в Сталинграде. Что немцы, что наши были вооружены до зубов.Сценаристы гонят откровенную клюкву и явно симпатизируют немцам. Оказывается, немцы шли по Сталинграду чуть ли не парадным маршем, изредка постреливая в кучи трупов советских солдат. Если немцы шли со скоростью 4…5 км/ч, то оставшиеся 300…500 метров до Волги они прошли бы минут за 5…7. И чего в реальности они возились 7 месяцев и так и не дошли до Волги, по фильму вообще не понятно.

В картине нет ни одного намёка на стойкость и героизм советских солдат! Они показаны забитым, перепуганным, трусливым, невежественным и необразованным пушечным мясом, которое немцы кладут пачками! Когда я второй раз пересматривал фильм, то прям пальцы загибал, сколько немцев в фильме убили. Всего 7 человек! А наших сотнями!

Вот в фильме Зайцев пишет пропагандистское письмо в тыл под руководством политрука. По фильму выходит, что Зайцев необразованный – он пишет под диктовку по слогам, да и то с ошибками, которые тут же дипломатичными упрёками исправляет комиссар. Зайцев краснеет, смущается своей неграмотности, ему стыдно – рядом сидит красивая комсомолка Таня Чернова, которая снисходительно и кокетливо улыбается главному герою. Сцена милая, но оскорбительная. По причине того, что Зайцев В. Г. не был неучем. Он ещё до войны окончил бухгалтерские курсы, военно-хозяйственную школу и работал начальником финансовой части Тихоокеанского флота.

Не знаю, как Вам, но лично мне очень обидно. Ведь сценаристы изучали биографию Зайцева, они ведь знают, что он был простым пастухом с Урала. Кстати, на этом моменте в фильме делается отдельный акцент, наверное, что бы показать контраст с немецким аристократом майором Кёнигом (Эд Харрис), противником Зайцева.

Немец-противник Зайцева отнюдь не колхозник. Он умён, образован, читает книгу. Западному зрителю становится понятно, почему советские воюют по принципу орды, закидывая противника трупами, куда же им, невеждам, с грамотными немцами на равных то тягаться!

Показательно и то, что сценаристы упустили из виду тот факт, что не только на советской стороне была жестокость. И у немцев были штрафные роты и заградотряды. Немцы тоже подбадривали свои атакующие цепи пулемётным огнём в затылок. И дезертиров своих стреляли и вешали. Сомневающимся рекомендую к прочтению книгу немецкого фронтовика Иохима Видера «Сталинградская трагедия».

Фильм в принципе построен на контрастах. Вот немец в свободное время читает книгу. А как Вы думаете, как советские солдаты проводят досуг? Ответ – задувают… газами свечи. Вот, прямо голой пятой точкой! Эта сцена в фильме показана во всей красе, ибо сопровождается соответствующим звуком, после чего свечи гаснут, а болельщики раздражаются неописуемым восторгом, весёлым гомоном и дружным топотом. Как детишки малые, когда на новогоднем утреннике в детском саду деда Мороза зовут. Если это не оскорбление, то тогда что это? И ради чего в фильме показано?

Ребята, это оскорбление не только русским, но и остальным великим народам бывшего СССР: украинцам, белорусам, казахам…

Наших гнобят в фильме очень сильно. История любви, если таковая вообще могла случиться в тех жутких условиях, показана с обязательной постельной сценой, бесстыдной и откровенной, происходящей в присутствии посторонних. Как-то плохо в это верится.

На роли советских людей подбирались актёры с самыми тошнотворными физиономиями (НКВДшник из заградотряда), лицо машинистки в штабе вообще не обременено зачатками разума, есть и военкор, ворующий со стола окорочка (ножки Буша?), пока начальство не видит.

Единственный в фильме советский армейский командир показан предельно оскорбительно – он в стельку пьян, жирный, как свинья, тупой солдафон, распустивший сопли-нюни от критики начальства. А вот немецкий армейский командир (Паулюс) показан совсем в другом свете: он предельно вежливый, культурный, рассудительный.

Если кому не лень, прогуглите фото сталинградских советских командиров: Ватутина и Чуйкова, Батюка и Родимцева… В их лицах нет ничего сопливо-сентиментального. И если что не так, то эти сталинские соколы могли, не разводя сопливой философии, и в челюсть с одной левой заехать. Это, кстати, подтверждают мемуары начальника штаба 62-ой армии Крылова. Так что сценаристов фильма явно унесло.

Я за дружбу народов, но когда смотришь этот фильм, то понимаешь, что действительно на Западе есть люди (спонсоры этого фильма), которые лютой ненавистью ненавидят нас. И разговоры о том, что есть силы на Западе, считающие нас недочеловеками, отнюдь не пропаганда. И вот такие «закладки» в свои фильмы они начали делать уже в то время явно не случайно.

Но самый сильный контраст в фильме – это сравнение Зайцева и Кёнига. Даже факт того, что немецкого снайпера играет блистательный и талантливый Эд Харрис, а советского – какой-то там Джуд Лоу, о многом говорит. Эд Харрис в этом фильме предельно хорош. Он действительно вжился в роль немецкого снайпера. Не только его охотничий взгляд, но и мимика, движения, речь – всё обыграно на высшем уровне. Ребята, ну вот любо-дорого посмотреть.

А теперь посмотрим на советского снайпера: он труслив, плаксив. Да и вообще, походит не на офицера Красной армии, а на изрядно потасканного привокзального бомжару (растрёпанный, немытая физиономия, грязный рваный ватник). На протяжении всего снайперского противостояния, Зайцев, по фильму, всем пытается доказать, что немца ему не победить. Типичные цитаты Зайцева: “он лучший”, “мне не справится с ним”, “это он убьёт меня, а не я его”. Канючит и канючит без конца и края.

Не знаю, как было в реальности, но если Вы приедете в Москву и посетите музей Вооружённых сил, то увидите не только снайперскую винтовку майора Кёнига, но и ещё 4 винтовки немецких снайперов-асов, с которыми справился наш Зайцев в Сталинграде.

Сценаристы фильма откровенно врут, что Кёниг лучший. Нет! Он всего лишь один из пятёрки лучших, с кем достойно справился наш советский снайпер. И ещё можно поспорить, кто там на кого охотился, и кто больше всех канючил и боялся.

Наркотики

Русские регулярно появляются в кадре с алкоголем и табаком.

Секс

Вставлена неуместная постельная сцена, опускающая отношения главного героя и его возлюбленной на уровень инстинктов (герои занимаются «любовью» в присутствии других солдат).

Насилие

Соответствует военной тематике фильма и возрастному ограничению 16+

Мораль

Фильм представляет собой образец антисоветской пропаганды, изображая бойцов Красной армии невоспитанными и грязными оборванцами, которые постоянно ныли, травили себя алкоголем, воевать могли только под дулами заградотрядов, а побеждали фашистов, просто заваливая их трупами. Представители советской власти показаны исключительно в отталкивающем свете: и по внешнему виду, и по манере поведения. Механизм внедрения этих взглядов в головы зрителей стандартный: зрелищные сьемки и кинозвезды притягивают внимание аудитории, эмоциональные сцены делают психику восприимчивой и открытой, и в эти ворота вливается нужная заказчикам информация.

По материалам сайта Отзовик

Источник: whatisgood.ru