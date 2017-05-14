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Дикарка-Украина: сегодня церковные войны в моде?

15:53. 14 мая 2017 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал:

porox

В Киеве власть готовится нанести удар по Украинской православной Церкви. Мало им избиений радикалами священнослужителей, грабежей и насилия над верующими, теперь решили взяться всерьез: назначить своих ставленников для управления Церковью, чему несказанно рады раскольники. Взять веру под контроль – одна из целей Верховной Рады?

Задел на будущее был сделан еще раньше, когда порядка 40 храмов УПЦ захватил непризнанный Киевский патриархат. РПЦ стремилась избежать привнесения религиозного фактора в гражданский конфликт на Украине, но раскольники и поддерживающие их власти его лишь усугубляют. Покушение на внутреннюю свободу человека, посягательство на Церковь, попытки поставить государство над чувствами верующих не останется безнаказанным.

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Через несколько дней в Киеве в Верховной Раде ненавистники России и православия будут активно продвигать антицерковные законы. Митрополит Лука уже бьет тревогу, обращаясь к пастве на Украине:

«Наша Матерь-Церковь в опасности! <…> Своими действиями некоторые «слуги народа» пытаются ввергнуть не только нашу Церковь, но и нашу Родину — Украину, в пучину межконфессиональной войны».

Что это значит, пояснять не стоит. Религиозные войны, к сожалению, признак и нашего времени, только вот шли они большей частью в странах, исповедующих ислам. Православие же просто пытались отодвинуть в сторону воинствующие западные извращенцы и атеисты. Но Украине не справиться с таким давлением.

Что угрожает УПЦ? На первый взгляд, узаконивание невинного понятия «самоидентификация». Другими словами, каждый человек, войдя в храм, может заявить себя его постоянным прихожанином. Когда же таких прихожан наберется критическая масса, истинно верующих из храма выгонят и храм подгребут под себя т.н. религиозные рейдеры.

Также церкви (РПЦ) на Украине чиновники хотят поставить в прямую зависимость от гражданских властей, лишив Москву права назначать священнослужителей. Намек на что? Хотите отправлять обряды, проявите лояльность к правящей власти на Украине? Промывайте мозги своей пастве?

 

snimok

Надежда на то, что законопроект будет отклонен все же остается. Не перевелись умные люди на Украине: в Главном научно-экспертном управлении Рады закон раскритиковали, заявив, что отклонить его нужно еще в первом чтении. Вмешательство государства в дела Церкви неприемлемо, к тому же хромает терминология, имеются противоречия и ошибки в данном документе.

Но как же тяжко соответствовать европейским народам, когда Киев так и тянет применить репрессии в отношении несогласных. Мало им проблем с декоммунизацией и украинизацией, решили взяться и добить прихожан УПЦ? Не подумали, что православные храмы в обиду люди не дадут, и придется отнимать их с боем? Захотелось разделить общество еще и по религиозному признаку, как будто войны было мало? И как перед Европой оправдаетесь?

Метки: вера, верховная рада, Война на Украина, Киев, религия, церковь
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2 коммент.»

  • 564 350
    GS 14 мая 2017 в 18:22 Ссылка Пометить
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    “Взять веру под контроль – одна из целей Верховной Рады?”
    Эта цель любой политической власти. На Украине – насилием, в Прибалтике – законами, в РФ – агентурой ФСБ. Просто есть силы, которым не угодны мыслящие и независимые люди.

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    • 0 0
      Живу в Европе GS 14 мая 2017 в 19:06 Ссылка Пометить
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      GS,
      “Взять веру под контроль – одна из целей Верховной Рады?”
      Эта цель любой политической власти. На Украине – насилием, в Прибалтике – законами, в РФ – агентурой ФСБ. Просто есть силы, которым не угодны мыслящие и независимые люди.”
      -с каких пор православные стали мыслящими и независимыми? Независимый раб божий? Это что-то новое. А в остальном абсолютно с вами согласен, любая власть стремится контролировать всё и всех.

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