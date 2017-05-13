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Видеоблог №105

10:49. 13 мая 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы обсуждали следующие темы:

Хронометраж:

00:00 — В воскресенье, 14 мая, Франсуа Олланд передает полномочия новому президенту Эммануэлю Макрону. Прокомментируйте, пожалуйста, итоги выборов во Франции.

13:00 — Читатели интересуются, как Вы оцениваете, недавний законопроект конгресса США об усилении санкций в отношении КНДР, который в частности, предусматривает особый контроль за российскими порта́ми Ванино, Находки и Владивостока? Связываете ли вы данное событие и недавно состоявшуюся встречу Дональда Трампа и Сергея Лаврова?

16:41 — Появилась очередная информация о строительстве газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Хотелось бы узнать Вашу точку зрения по этому вопросу.

26:25 — В конце прошлого месяца Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства. Прокомментируйте, пожалуйста, это событие в свете вновь усиливающихся призывов отечественной либеральной тусовки о необходимости тотального разоружения?

34:05 — Центр стратегических разработок Алексея Кудрина подготовил стратегию развития Российской Федерации до 2035 г., которая, в частности, содержит предложения по пенсионной реформе. Среди предложенных мер:

— поднять пенсионный возраст — до 63 лет;
— ужесточить условия получения пенсий за счет поднятия нужного минимального рабочего стажа с 15 до 20 лет.
Ваше мнение на этот счет?

40:04 — В этом году Вы участвовали в шествии Бессмертный полк в Москве, поделитесь своими впечатлениями.

47:35 — Почему после 1945 г. не проводились парады Победы на Красной площади?

52:35 — Как вы считаете, почему Георгий Константинович Жуков участвовал в заговоре Хрущева?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, видеоблог
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