Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2017
- 10:19 Власти ДНР рассказали о повреждениях из-за обстрела ВСУ.
- 09:47 В ДНР ранены два человека из-за обстрела армии Порошенко.
- 09:42 ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов ДНР.
- 07:43 Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 00:19 Замглавы СММ ОБСЕ Хуг в Луганске рассказал, сколько в 2017-м пострадало жителей от обстрелов.
Власти ДНР рассказали о повреждениях из-за обстрела ВСУ
Украинские военнослужащие сегодня ночью обстреляли прифронтовой поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка и в Новоазовском районе на юге ДНР, зафиксированы разрушения.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на глав местных администраций.
«Ночью ВСУ обстреляли поселок Трудовские, очень громко было. В результате прямым попаданием поврежден жилой дом № 41 по улице Мамина-Сибиряка», — рассказал глава администрации Петровского района Максим Жуковский.
Между тем по данным оперативного командования Республики в результате обстрела на улице Мамина-Сибиряка в Трудовских сгорел дом № 59.
В Новоазовском районе под огнем ВСУ оказалось село Саханка. «Два жилых дома повреждены по улице Конституции, 31 и 33. В селе отсутствует электроснабжение, специалисты уже выехали для ликвидации аварий», — сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.
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В ДНР ранены два человека из-за обстрела армии Порошенко
В результате обстрелов украинской армией н.п. Докучаевск в ДНР ранения получили Медведева Нина Васильевна, 1960 г.р. и Прокопенко Илья Васильевич, 1984 г.р.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Более 500 жилых и административных домостроений остались без света, газа и воды», — говорится в сообщении.
Напомним, что ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов в ДНР.
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ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения:
12.05.17 г. 20:00 ч
пос. Трудовские
ул.Мамина Сибиряка,41 – попадание снаряда, уничтожено 40 м2 кровли;
ул.Мамина Сибиряка,59 — сгорел дом.
н.п. Саханка в результате обстрелов ВСУ обесточено.
ул. Конституции 31 -повреждение кровли и остекления.
ул. Конституции 33 -повреждение кровли и остекления.
н.п. Гольмовский — в результате обстрелов ВСУ перебиты линии электропередач.
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Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Замглавы СММ ОБСЕ Хуг в Луганске рассказал, сколько в 2017-м пострадало жителей от обстрелов
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
В Луганске заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг рассказал, сколько в 2017 году пострадало мирных жителей от обстрелов укрокарателей.
«В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом», — заявил он.
«Сначала года СММ ОБСЕ зафиксировало больше 190 случаев жертв среди мирного населения. И более 35 человек были убиты», — подчеркнул Хуг
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