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Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2017

11:01. 13 мая 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Власти ДНР рассказали о повреждениях из-за обстрела ВСУ

Власти ДНР рассказали о повреждениях из-за обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие сегодня ночью обстреляли прифронтовой поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка и в Новоазовском районе на юге ДНР, зафиксированы разрушения.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на глав местных администраций.

«Ночью ВСУ обстреляли поселок Трудовские, очень громко было. В результате прямым попаданием поврежден жилой дом № 41 по улице Мамина-Сибиряка», — рассказал глава администрации Петровского района Максим Жуковский.

Между тем по данным оперативного командования Республики в результате обстрела на улице Мамина-Сибиряка в Трудовских сгорел дом № 59.

В Новоазовском районе под огнем ВСУ оказалось село Саханка. «Два жилых дома повреждены по улице Конституции, 31 и 33. В селе отсутствует электроснабжение, специалисты уже выехали для ликвидации аварий», — сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР ранены два человека из-за обстрела армии Порошенко

В ДНР ранены два человека из-за обстрела армии Порошенко

В результате обстрелов украинской армией н.п. Докучаевск в ДНР ранения получили Медведева Нина Васильевна, 1960 г.р. и Прокопенко Илья Васильевич, 1984 г.р.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Более 500 жилых и административных домостроений остались без света, газа и воды», — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов в ДНР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов ДНР

ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов в ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины пятьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

12.05.17 г. 20:00 ч

пос. Трудовские

ул.Мамина Сибиряка,41 – попадание снаряда, уничтожено 40 м2 кровли;

ул.Мамина Сибиряка,59 — сгорел дом.

н.п. Саханка в результате обстрелов ВСУ обесточено.

ул. Конституции 31 -повреждение кровли и остекления.

ул. Конституции 33 -повреждение кровли и остекления.

н.п. Гольмовский — в результате обстрелов ВСУ перебиты линии электропередач.

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Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия шесть раз нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Сокольники.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Замглавы СММ ОБСЕ Хуг в Луганске рассказал, сколько в 2017-м пострадало жителей от обстрелов

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского. 

В Луганске заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг рассказал, сколько в 2017 году пострадало мирных жителей от обстрелов укрокарателей.

«В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом», — заявил он.

«Сначала года СММ ОБСЕ зафиксировало больше 190 случаев жертв среди мирного населения. И более 35 человек были убиты», — подчеркнул Хуг

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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