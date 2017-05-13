Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 мая 2017
- 09:25 Боевики подняли флаги РФ на сирийско-турецкой границе для «защиты».
- 08:45 Россия доставила в Латакию полторы тонны гуманитарной помощи.
- 07:50 Международная коалиция снова ударила по мирным жителям в Сирии.
- 04:00 Новое государство на карте мира: что ждет Ирак после ИГИЛ.
- 03:30 Грозный «летающий радар» ВКС обеспечит контроль над небом Сирии, — СМИ США .
- 02:28 СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ стратегическую авиабазу на востоке Алеппо.
- 02:21 САА освободила авиабазу Джира.
- 01:10 Бои за «Дорогу Жизни»: ИГИЛ пытается перерезать снабжение «Тигров», наступающих на Ракку (ФОТО, ВИДЕО).
Боевики подняли флаги РФ на сирийско-турецкой границе для «защиты»
На севере сирийской провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы террористы вывесили флаги Сирии и России.
Об этом пишет Звезда со ссылкой на Anadolu.
«Террористы вывесили флаг России на сирийско-турецкой границе», — гласит заголовок статьи турецкого агентства.
По данным агентства, целью такого жеста боевиков является прикрытие от ударов турецких ВВС и атак вооруженной оппозиции.
Отмечается, что флаги располагаются по периметру границы в разных точках района Африн, контролируемого Рабочей партией Курдистана. Ранее террористы развесили флаги США над штабом боевиков в Сирии.
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Россия доставила в Латакию полторы тонны гуманитарной помощи
Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где живут беженцы из других районов страны.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на офицера центра по примирению подполковника Дениса Андронова.
«По просьбе губернатора Латакии был доставлен груз в поселок Скубин. Сегодня доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи», — сообщил он.
По его словам, сегодня паек «усиленный», весом 5 — мясные консервы, рис, сахар, чай.
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Международная коалиция снова ударила по мирным жителям в Сирии
Жертвами удара коалиции во главе с США по населённому пункту на северо-востоке Сирии стали пять мирных жителей.
Об это пишет RT со ссылкой на Al Jazeera.
Коалиция наносила удары по предполагаемым позициям террористов в городке Эль-Курия, недалеко от Дейр-эз-Зора.
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Новое государство на карте мира: что ждет Ирак после ИГИЛ
В международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 12 мая состоялся круглый стол «Иракский Курдистан: своевременен ли референдум о независимости?».
Референдум должен пройти в октябре—ноябре 2017 года. Представители курдских партий и эксперты обсудили перспективы появления нового независимого государства.
В поисках багдадского вора
У нового государства уже есть органы власти и лидер — президент Масуд Барзани, управляющий курдской автономией в Ираке с 2005 года. Референдум о независимости сторонники Барзани намеревались провести еще в 2014 году, но вопрос был снят с повестки дня наступлением исламистов из ИГИЛ*.
По мере того как террористическая группировка теряет свои позиции, проступают контуры послевоенного Ирака — страны, испытывающей трудности в примирении слагающих ее общин.
Курды убеждены, что Багдад подвергает их систематической дискриминации, и видят выход лишь в обретении независимости.
Представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр рассказал РИА Новости, что иракские власти используют для давления на регион финансовый рычаг, ограничивая поступления из бюджета. Печатать купюры самостоятельно курдские власти не имеют права.
Конституция страны предполагает выделение на нужды региона 17% национальных доходов. Бабакр уверен: Багдад должен Курдистану, но не собирается платить по счетам.
Бабакар считает, что в ходе войны с ИГИЛ иракские власти оставили курдов без поддержки перед лицом наступавшего противника.
В 2014 году существовала возможность того, что террористы возьмут столицу автономии — Эрбиль. Согласно курдским источникам, ни в то время, ни сейчас Ирак не оказывает содействия (в том числе финансового) курдскому ополчению — пешмерге.
Несвоевременная независимость
Власти Ирака, со своей стороны, считают предательскими действия курдских сепаратистов. В Багдаде указывают на то, что победа над ИГИЛ еще не достигнута, и считают проведение референдума о разделе страны в подобных условиях неприемлемым. Против курдов выдвигается обвинение в связях с Израилем и попытках создания «произраильского плацдарма».
Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов, категорически против независимости Эрбиля выступает Иран, на территории которого также существуют курдские общины. В прошлом Тегерану не раз приходилось подавлять волнения курдов силой.
В Багдаде указывают, что, воюя с ИГИЛ, курдская пешмерга взяла под контроль территории, выходящие за ранее установленные пределы Иракского Курдистана.
Курды считают все занятые земли своими и намерены провести на всех них референдум. Иракские власти говорят об узурпации и предупреждают, что не признают самоопределение на территориях, недавно «присоединенных» пешмергой. Аргумент Багдада: в этих провинциях живут не только курды, но также арабы и туркмены.
Эксперты считают, что не только и не столько сама независимость Иракского Курдистана, сколько принадлежность «новых территорий», особенно города Киркука, станет камнем преткновения в будущих переговорах о независимости.
По словам доцента МГУ Дмитрия Жантиева, Турция готова признать новую страну, но только при условии, что курды откажутся от территориальной экспансии, которая потенциально способна выйти за пределы Ирака.
Турция и курдская проблема
На сегодняшний день отношение Анкары к двум курдским регионам — сирийскому и иракскому — принципиально различно. Полунезависимый Иракский Курдистан — один из ключевых экономических партнеров Турции, активно закупающей на его территории углеводородные ресурсы.
Поддержкой Анкары пользуется и лично президент Масуд Барзани, которому Турция готова оказывать символические знаки уважения. Недавняя поездка Барзани в Стамбул вышла за рамки дипломатического протокола, когда в присутствии курдского лидера был поднят флаг его официально еще не признанного государства.
Отношение турецких властей к сирийским курдам выстраивается совершенно иначе. Десятого мая президент Эрдоган подтвердил, что считает вооруженную группировку «Отряды народной самообороны» (YPG), контролирующую территории на турецко-сирийском пограничье, «террористической». Анкару возмущает тот факт, что США поставляют курдским повстанцам вооружения.
«Наше терпение на исходе», — пробует давить Эрдоган.
Террористической официальная Турция считает и действующую на ее территории «Рабочую партию Курдистана» (РПК). Бывший лидер объединения Абдулла Оджалан отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме.
На этом фоне курдская диаспора России расколота между иракскими, турецкими и сирийскими соотечественниками. Президент общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Набиев рассказал РИА Новости, что готов поддерживать борьбу иракских курдов, но не РПК.
«Эта организация не ведет борьбу за нашу независимость, — считает он. — Не будем забывать, что курдов немало и в администрации Эрдогана».
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Игорь Гашков
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Грозный «летающий радар» ВКС обеспечит контроль над небом Сирии, — СМИ США
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 значительно усилит авиационную группу российских ВКС в Сирии и обеспечит контроль над воздушным пространством страны, считает обозреватель журнала National Interest Том Купер.
О переброске «летающего радара» А-50 в САР ранее сообщили СМИ, опубликовавшие спутниковые снимки авиабазы в Латакии.
«В свете развития ситуации в Сирии размещение этого самолета действительно имеет смысл», — полагает журналист. По его мнению, отправка А-50 в зону конфликта стала ответом на недавний ракетный удар США по аэродрому Эш-Шайрат.
Самолет обеспечит российских военных всей необходимой информацией о ракетных пусках в пределах действия своего радиолокационного комплекса, считает обозреватель. Он также отмечает, что система ДРЛОиУ улучшит взаимодействие компонентов авиационной группы ВКС России.
Автор обращает внимание на то, что в САР направлена самая современная версия «летающего радара» — А-50У. Самолет оснащен радиотехническим комплексом «Шмель», способным обнаруживать цели на расстоянии от 300 до 600 километров.
Новая модификация машины получила полностью цифровую систему управления РЛС и кабину повышенной комфортности, приспособленную для долговременного патрулирования воздушного пространства. Кроме того, А-50У отличается от предшественников большей дальностью полета.
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СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освободили от ИГИЛ стратегическую авиабазу на востоке Алеппо
В ночь с пятницы на субботу Сирийская Арабская Армия установила полный контроль над военным аэродромом Джира в восточной части провинции Алеппо.
Под руководством отрядов Tiger Force САА вела бои с ИГИЛ за этот стратегический военный объект в течение всей пятницы, в результате освободив территорию аэродрома ВВС САР от боевиков .
Не имея возможности удержать авиабазу, террористы отступили, уступив контроль над ней Сирийской арабской армии, ведущей наступление на юг к равнине Маскана (Масканах).
С воздуха «Тигров» прикрывает авиация ВКС России, наносящая удары по позициям и линиям коммуникаций ИГИЛ.
Освободив военный аэродром Джира (Джирах) Сирийская Арабская Армия теперь направит свои усилия на зачистку от банд Равнины Маскана, где армейцы планируют выбить ИГИЛ из последних населенных пунктов в Алеппо, очистив провинцию от террористов раз и навсегда.
Как ранее сообщала «Русская Весна», ИГИЛ пытается замедлить наступление «Тигров», перерезав снабжение сил САА, наступающих на Ракку (ФОТО, ВИДЕО).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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САА освободила авиабазу Джира
САА полностью освободила район авиабазы Джира, расположенной между Дейр-Хафиром и Евфратом. База уже несколько лет не контролировалась правительственными силами и занамалась сначала "зелеными", а затем Халифатом.
Но вчера пришел и ее черед. На подступы к базе САА вышла еще несколько недель назад, но сначала упорное сопротивление боевиков, а затем и необходимость перебрасывать часть сил в северную Хаму, отложили вопрос с авиабазой на потом.
Но после заключения соглашения в Астане, появилось возможность вновь сосредоточить ударную группировку к востоку от Дейр-Хафира и завершить операцию по освобождению авиабазы. Завершающие бои дались не легко – боевики активно применяли смертников и мобильные противотанковые группы (САА потеряла несколько единиц бронетехники), но в конечном итоге сопротивление противника было сломлено.
Данная карта отражает российско-сирийский блок прикрывающий Манбидж от турок. Американский к северо-западу и северу от Манбиджа почему то не указывают, хотя подразделения 75-го полка рейнджеров по-прежнему находятся в районе Манбиджа.
С ее занятием, перед САА открывается дорога вдоль южного берега Евфрата к административным границам провинции Ракки и последующему продвижению к американскому плацдарму в районе Табки. Продвижение на югу, должно со временем полностью обезопасить от набегов боевиков трассу Ханассер-Алеппо.
В целом, занятия Джиры является существенным оперативным успехом, который создает благоприятные предпосылки для развития наступательных операций к востоку от Алеппо, где пользуясь тем, что Халифат будет оттягивать войска для защиты Ракки, можно существенно расширить контролируемую территорию.
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Бои за «Дорогу Жизни»: ИГИЛ пытается перерезать снабжение «Тигров», наступающих на Ракку (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия отбила очередное нападение террористов «ИГИЛ» на «Дорогу Жизни» Саламия — Итрия, по которой осуществляется снабжение г. Алеппо и войсковой группировки, наступающей на востоке провинции в направление Ракки.
Джихадисты начали свое нападение рано утром, штурмуя несколько опорных пунктов САА и «Хезболлы» в районе Вади Аузайб. Здесь начались ожесточенные бои, которые продолжалось до 8:00 утра. Движение по стратегической трассе было перекрыто.
В ходе долгих боестолкновений армейцы отразили наступление, вынудив врага отступить. Вскоре после этого шоссе было вновь открыто для движения гражданских автомобилей.
Сообщается, что несколько бойцов САА погибли в боях. Террористы также понесли потери и отступили.
Днем бойцы ливанской «Хезболлы» опубликовали фотографии с шоссе Саламия — Итрия, доказывающие, что дорога открыта для движения транспорта.
Главари ИГИЛ* пытаются использовать такие налеты, чтобы замедлить наступление Сирийских войск в восточной части провинции Алеппо и помешать правительственным силам посылать подкрепления в этот регион.
Очевидно, что у боевиков больше нет достаточных людских ресурсов для проведения мощных атак в этом районе, как это было в 2015 и 2016 годах, когда линия снабжения Ханассер — Итрия — Саламия неоднократно полностью перерезалась террористами.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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