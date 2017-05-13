Главная » Жизнеречение

Русское и советское остается главной опорой антифашизма

17:58. 13 мая 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

4

 

Празднования Дня Великой Победы в России, на Украине и в других постсоветских странах еще раз опровергли утверждения русофобов о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - уходящая тема и якобы все менее интересна новому поколению россиян.

В условиях, когда сознание и мировоззрение российской молодежи формируется все меньше на рассказах очевидцев событий 70-летней давности и все больше на основе отрывочной, искаженной, а иногда и попросту фальсифицированной информации, правда о Великой Победе советского народа над фашизмом становится нужной нам как воздух, как важнейшая опора сохранения и укрепления нашего государства.

 

Системное поругание памяти о Великой Отечественной войне

Вместе с упразднением Советского Союза и отказом российских элит от коммунистической идеи в постперестроечной России чуть было не отказались и от Великой Победы. Во всяком случае, при сохранении многих формальных атрибутов этой Победы (статуса праздника 9 Мая, памятников и мемориалов, льгот ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.) в период либеральных реформ ее значение было существенно принижено как в школьных учебниках по истории, так и в политической практике нового правящего класса.

 

Автор этих строк в бытность свою депутатом Государственной думы России первого созыва приложил немало усилий для разработки и принятия в России федерального закона «О запрещении нацистской символики и литературы», а также внесения соответствующих антинацистских норм в ФЗ «О противодействии политическому экстремизму». Однако же формирование в нашей стране соответствующих правовых механизмов противодействия неонацизму растянулось чуть ли не на два десятилетия, поскольку в новой России нашлись силы, препятствующие внедрению соответствующих запретов на реабилитацию «чумы XX века» уже тем, что приравнивали фашизм к коммунизму.

 

Лишь в ноябре 2014 года - уже значительно позже государственного переворота в Киеве - в российское законодательство были внесены нормы, распространяющиеся не только на нацистскую символику и литературу времен Второй мировой войны, но также на неонацистские (бандеровские и им подобные) риторику и деятельность.

 

К сожалению, к этому времени зоологический антикоммунизм отдельных российских политиков распространился на неприятие всего советского, раз за разом оказывающееся откровенно русофобским.В результате в современной России, помимо уже традиционных акций в духе анти-Сталин, оказались возможными такие пертурбации, как установка в Санкт-Петербурге памятной доски одному из организаторов блокады Ленинграда, дискредитация подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны (Зои Космодемьянской, героев-панфиловцев и других), попытки оправдать власовщину, примирить с ней потомков советских воинов-победителей и т.д.

 

Все это наряду с кинофильмами об «интеллигентных» и рефлексирующих гитлеровцах, публичным обвинением россиян в «красном фашизме» - разрушает память об Отечественной войне и нивелирует в гражданах России способность к сопротивлению «ценностному инфантилизму».

 

Германский реваншизм как база свидомого мифотворчества

Сам Запад давно расписался в неспособности и нежелании сохранять память об истории и итогах Второй мировой войны.Одним из ключевых направлений атак на память о самой страшной войне в истории человечества стала тенденция к «очеловечиванию» собственно Адольфа Гитлера. Так, в конце 2015 года в Германии огромным тиражом была переиздана его книга «Майн кампф».

 

В ФРГ и других странах Европы все чаще проводятся акции, снимающие табу с тиражирования имени (и, следовательно, идей) вождя Третьего рейха и закрепляющие его новый - «человеческий» образ. В частности, несколько месяцев назад в социальные сети был вброшен мем «Живопись Адольфа Гитлера», после чего через специально созданные аккаунты в Facebook и YouTube мировое медийное пространство было наполнено сентиментальными рассказами о биографии и творческом пути этого «непризнанного гения», а также рисунками и картинами, написанными (как утверждают промоутеры «гениального художника») самим лидером НСДАП.

 

На фоне искусно вызванного роста интереса западной публики к биографии Гитлера тема равной ответственности фашизма и коммунизма за развязывание Второй мировой войны становится мейнстримом, в том числе в ряде постсоветских стран.Возможно, цель подобных акций состоит в том, чтобы поменять местами «интеллигента» Гитлера и «тирана» Сталина - и в конечном счете представить нацистов освободителями Восточной Европы от «красной чумы».

 

Такой вот эмоционально-личностный подход к истории XX века (историческая фактология сегодня на Западе уже почти никого не интересует) активно внедряется в Прибалтике, на Украине и везде, где становится возможной «промывка мозгов» населению под руководством разного рода специалистов по дезинформации от западных спонсоров.

 

Украинский шизофренический «антифашистский» неонацизм

Спонсоры и кураторы киевского режима утверждают, что на Украине сегодня нет неонацизма (ведь здесь разрешено праздновать 9 Мая), однако же будем объективными: власть в Киеве в данный момент находится в руках необандеровцев, покрываемых западными реваншистами.

 

И дозволение два раза в году (1 и 9 мая) пройтись по Крещатику с красными флагами объясняется вовсе не толерантностью нынешней украинской власти, но тем обстоятельством, что прямо в лоб «декоммунизировать» Незалежную - то есть уничтожить в ней все русское и советское - не удалось. Причем осуществлению на Украине полной декоммунизации помешала именно память многих украинцев о Великой Отечественной войне: о трагедии в Бабьем Яру, о подвиге молодогвардейцев, о зверствах ОУН-УПА на Западной Украине.

 

Прошедшие 9 мая по всей Украине празднования Великой Победы показали, что многие украинцы не собираются признавать навязываемую им версию Второй мировой войны. В результате бандеровцам приходится идти в обход и прокладывать мостики к новому геноциду русских через изощренное мифотворчество и откровенную ложь. Украинский неонацизм маскируется под антифашизм и антикоммунизм - и в таком вот камуфляже пытается вскочить в последний вагон поезда под названием «европейская интеграция».

 

Будучи неспособным творить Добро и развивать Украину, киевский режим предлагает свои услуги западным «цивилизаторам» в качестве подручных глобального Зла и беспредельного цинизма.Именно по этой причине в данный момент на Украине проводится мощная кампания по цивилизационной перекодировке населения - и в первую очередь по уничтожению памяти о Великой Победе. Вот почему здесь была предпринята попытка сформировать свой «Смертный полк» как альтернативу российскому «Бессмертному полку».

 

И вот почему к установленному на Украине Дню примирения 8 мая по всей стране были понаставлены «примиренческие» плакаты с обнимашками «украинских» бойцов «радянской» (!) армии с иными как бы украинцами, сражавшимися в 1941-1945 годах в американской, британской и иных (включая германскую) армиях.А как вам плакаты, установленные на трассе Киев - Одесса 2 мая с.г., с таким вот шизофреническим слоганом: «Перемогли Гiтлера, здолаемо i Путина»?

 

Цель всей этой вполне сознательно распространяемой шизофрении состоит в том, чтобы украинцы приняли на веру два неонацистских мифа. Во-первых, о том, что Украина была самостоятельным субъектом Второй мировой войны, а во-вторых, что она сражалась на стороне «всего прогрессивного человечества» против фашизма и коммунизма.Именно в этом и состоит политика «евроинтеграции» по отношению к Украине.

 

Владимир Лепехин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18537/-

 

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18537/-

Метки: мир, общество, политика, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Казачество, как ядро русского духа и сопротивления, должно быть сожжено в пламени социальной революции
... вырисовываться обнадежи­вающие перспективы. Осталось собрать мощный кулак и нанести...но(!) — стали столпом русской государст­венности, её опорой; опорой царю, императору. Это часть... А. И. Деникин. — Но главноесоветский режим с его неизбежными приёмами...
Основы Русской Национальной идеологии
...русский народ. Главное, что в вас доминирует русская кровь. Главное...опора, которая служит для объединения русских в нацию. Русским... уничтожила и русскую администрацию, и русскую интеллигенцию. Остались недобитые, ... после крушения советской власти и тотальной......
Время быть русским!
...полностью дезориентированная за годы советской власти как в социальном...опору, и жизненную перспективу. Надо сказать, что русская ...х гг. главным «поставщиком» становится русское крестьянство. Этим ...А из этнически чистых русских остался один Владимир Вольфович ...
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О РУССКОЙ СТАРИНЕ
...таковым, однако в самоуправлении русских миров имелось главное – народоправство. Наследие вечевого...Общество ныне в подавляющем большинстве осталось советским, а вот государство окрас ... найдут здесь единую точку опоры с националистами христианского толка,...
Русский мир. Этнологический подход
... что десятки миллионов русских соотечественников остались «за бортом» ...линейную схему официальной советской и дореволюционной историографии...концепций, представляющих собой опору двух первых. Поэтому... Церковь стала главным фактором, связывающих русских. В этот...
Неопределенность положения русских в России - источник экстремизма: мнение социолога
...лет Советской власти. "Главная забота для нас, — говорил Ю.В. Андропов, — русский национализм... года равноправие субъектов и поныне остается фикцией. Освященная ею разностатусность (...видеть в русских "имперскую нацию", которая была бы их опорой, всячески ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>