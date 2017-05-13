Русское и советское остается главной опорой антифашизма

Празднования Дня Великой Победы в России, на Украине и в других постсоветских странах еще раз опровергли утверждения русофобов о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - уходящая тема и якобы все менее интересна новому поколению россиян.

В условиях, когда сознание и мировоззрение российской молодежи формируется все меньше на рассказах очевидцев событий 70-летней давности и все больше на основе отрывочной, искаженной, а иногда и попросту фальсифицированной информации, правда о Великой Победе советского народа над фашизмом становится нужной нам как воздух, как важнейшая опора сохранения и укрепления нашего государства.

Системное поругание памяти о Великой Отечественной войне

Вместе с упразднением Советского Союза и отказом российских элит от коммунистической идеи в постперестроечной России чуть было не отказались и от Великой Победы. Во всяком случае, при сохранении многих формальных атрибутов этой Победы (статуса праздника 9 Мая, памятников и мемориалов, льгот ветеранам Великой Отечественной войны и т.д.) в период либеральных реформ ее значение было существенно принижено как в школьных учебниках по истории, так и в политической практике нового правящего класса.

Автор этих строк в бытность свою депутатом Государственной думы России первого созыва приложил немало усилий для разработки и принятия в России федерального закона «О запрещении нацистской символики и литературы», а также внесения соответствующих антинацистских норм в ФЗ «О противодействии политическому экстремизму». Однако же формирование в нашей стране соответствующих правовых механизмов противодействия неонацизму растянулось чуть ли не на два десятилетия, поскольку в новой России нашлись силы, препятствующие внедрению соответствующих запретов на реабилитацию «чумы XX века» уже тем, что приравнивали фашизм к коммунизму.

Лишь в ноябре 2014 года - уже значительно позже государственного переворота в Киеве - в российское законодательство были внесены нормы, распространяющиеся не только на нацистскую символику и литературу времен Второй мировой войны, но также на неонацистские (бандеровские и им подобные) риторику и деятельность.

К сожалению, к этому времени зоологический антикоммунизм отдельных российских политиков распространился на неприятие всего советского, раз за разом оказывающееся откровенно русофобским.В результате в современной России, помимо уже традиционных акций в духе анти-Сталин, оказались возможными такие пертурбации, как установка в Санкт-Петербурге памятной доски одному из организаторов блокады Ленинграда, дискредитация подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны (Зои Космодемьянской, героев-панфиловцев и других), попытки оправдать власовщину, примирить с ней потомков советских воинов-победителей и т.д.

Все это наряду с кинофильмами об «интеллигентных» и рефлексирующих гитлеровцах, публичным обвинением россиян в «красном фашизме» - разрушает память об Отечественной войне и нивелирует в гражданах России способность к сопротивлению «ценностному инфантилизму».

Германский реваншизм как база свидомого мифотворчества

Сам Запад давно расписался в неспособности и нежелании сохранять память об истории и итогах Второй мировой войны.Одним из ключевых направлений атак на память о самой страшной войне в истории человечества стала тенденция к «очеловечиванию» собственно Адольфа Гитлера. Так, в конце 2015 года в Германии огромным тиражом была переиздана его книга «Майн кампф».

В ФРГ и других странах Европы все чаще проводятся акции, снимающие табу с тиражирования имени (и, следовательно, идей) вождя Третьего рейха и закрепляющие его новый - «человеческий» образ. В частности, несколько месяцев назад в социальные сети был вброшен мем «Живопись Адольфа Гитлера», после чего через специально созданные аккаунты в Facebook и YouTube мировое медийное пространство было наполнено сентиментальными рассказами о биографии и творческом пути этого «непризнанного гения», а также рисунками и картинами, написанными (как утверждают промоутеры «гениального художника») самим лидером НСДАП.

На фоне искусно вызванного роста интереса западной публики к биографии Гитлера тема равной ответственности фашизма и коммунизма за развязывание Второй мировой войны становится мейнстримом, в том числе в ряде постсоветских стран.Возможно, цель подобных акций состоит в том, чтобы поменять местами «интеллигента» Гитлера и «тирана» Сталина - и в конечном счете представить нацистов освободителями Восточной Европы от «красной чумы».

Такой вот эмоционально-личностный подход к истории XX века (историческая фактология сегодня на Западе уже почти никого не интересует) активно внедряется в Прибалтике, на Украине и везде, где становится возможной «промывка мозгов» населению под руководством разного рода специалистов по дезинформации от западных спонсоров.

Украинский шизофренический «антифашистский» неонацизм

Спонсоры и кураторы киевского режима утверждают, что на Украине сегодня нет неонацизма (ведь здесь разрешено праздновать 9 Мая), однако же будем объективными: власть в Киеве в данный момент находится в руках необандеровцев, покрываемых западными реваншистами.

И дозволение два раза в году (1 и 9 мая) пройтись по Крещатику с красными флагами объясняется вовсе не толерантностью нынешней украинской власти, но тем обстоятельством, что прямо в лоб «декоммунизировать» Незалежную - то есть уничтожить в ней все русское и советское - не удалось. Причем осуществлению на Украине полной декоммунизации помешала именно память многих украинцев о Великой Отечественной войне: о трагедии в Бабьем Яру, о подвиге молодогвардейцев, о зверствах ОУН-УПА на Западной Украине.

Прошедшие 9 мая по всей Украине празднования Великой Победы показали, что многие украинцы не собираются признавать навязываемую им версию Второй мировой войны. В результате бандеровцам приходится идти в обход и прокладывать мостики к новому геноциду русских через изощренное мифотворчество и откровенную ложь. Украинский неонацизм маскируется под антифашизм и антикоммунизм - и в таком вот камуфляже пытается вскочить в последний вагон поезда под названием «европейская интеграция».

Будучи неспособным творить Добро и развивать Украину, киевский режим предлагает свои услуги западным «цивилизаторам» в качестве подручных глобального Зла и беспредельного цинизма.Именно по этой причине в данный момент на Украине проводится мощная кампания по цивилизационной перекодировке населения - и в первую очередь по уничтожению памяти о Великой Победе. Вот почему здесь была предпринята попытка сформировать свой «Смертный полк» как альтернативу российскому «Бессмертному полку».

И вот почему к установленному на Украине Дню примирения 8 мая по всей стране были понаставлены «примиренческие» плакаты с обнимашками «украинских» бойцов «радянской» (!) армии с иными как бы украинцами, сражавшимися в 1941-1945 годах в американской, британской и иных (включая германскую) армиях.А как вам плакаты, установленные на трассе Киев - Одесса 2 мая с.г., с таким вот шизофреническим слоганом: «Перемогли Гiтлера, здолаемо i Путина»?

Цель всей этой вполне сознательно распространяемой шизофрении состоит в том, чтобы украинцы приняли на веру два неонацистских мифа. Во-первых, о том, что Украина была самостоятельным субъектом Второй мировой войны, а во-вторых, что она сражалась на стороне «всего прогрессивного человечества» против фашизма и коммунизма.Именно в этом и состоит политика «евроинтеграции» по отношению к Украине.

Владимир Лепехин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18537/-

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18537/-