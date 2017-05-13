Россия получила «Мистраль» даром

В этом вопросе крайне важную роль играет России, которая совместно с Францией продавила сделку по продаже «своих бывших» «Мистралей» конкретно Египту, у которого резко испортились отношения с Соединенными Штатами летом 2013 года — после свержения с поста президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Беспардонное вмешательство США во внутренние дела АРЕ путем поддержки так называемой «арабской весны» стало холодным душем для большинства египтян, осознавших, в какую пропасть их толкают американцы.

Логично, что Каир в вопросах военного сотрудничества стал предпочитать Париж и Москву, которые, несмотря на давление Вашингтона, смогли сохранить между собой деловые контакты. Египетский журналист Ахмед Сайед, отслеживающий историю с вертолетоносцами, отметил особые теплые отношения между египетскими, французскими и российскими специалистами, работающими на кораблях.

Дело в том, что отказ от поставки в нашу страну «Мистралей» негативно сказался на репутации компании STX France в частности, и имидже всего ВПК Франции. Об этом говорил опрос французского общества в 2015 году, когда 72% граждан 5-й Республики были убеждены, что соблюдение военных контрактов отвечает национальным интересам, тогда как их срыв — чреват большими экономическими рисками.

Именно поэтому Париж сделал всё, чтобы, и волки были сыти, и овцы — целы. Франция вернула России 949,7 млн евро предоплаты, и фактически передала три ключевые технологии, включая крупноблочное строительство вертолетоносцев и водонепроницаемую защиту от Admiralteïski. Газета Le monde оценила стоимость полученной Москвой конструкторской документации на УДК в сумме 220 млн евро.

При этом с формальной точки зрения, Франция выполнила все требование «вашингтонского обкома» по бойкоту Москвы. В итоге репутация Парижа, как надежного поставщика оружия, была восстановлена, что положительно отразилось на результатах французской системе военного экспорта, которая смогла резко нарастить объемы поставок.

С самого начала обсуждения деталей продажи «Мистралей» АРЕ было ясно, что египетские моряки будут нуждаться в активной поддержке со стороны нашего Минобороны. Вертолетоносцы были построены с учетом российских требований и под российские системы. Перестроить их под стандарты НАТО технически возможно, но коммерчески не оправдано: дешевле отправить на лом.

Во всяком случае, Генеральный секретарь по обороне и национальной безопасности 5-й Республики Луи Готье, который был главным переговорщиком от французов, признал, что многие трудные договоренности остались за кулисами, куда не пустили даже эмиссаров Обамы. Между тем, если вернутся к первоначальному российско-французскому контракту по «Мистралям», то вопрос передачи технологий входил в повестку договора в качестве неотъемлемой его части.

Если в вертолетном тендере победит РФ (а вероятность — очень высока), то египетские специалисты допустят российских военно-морских инженеров и проектировщиков ко всем системам «Мистраля». Это позволит нашим спецам на практике понять, как функционируют натовские вертолетоносцы. Собственно, в Минобороны РФ не скрывают, что опыт такого сотрудничества будет учитываться при разработке аналогичных судов.

Судя по всему, все участники сделки держат закулисные обещания, игнорируя окрики из Вашингтона.

По большому счету, Россия изначально планировала строить вертолетоносцы по французскому проекту на своих верфях. А заказ сначала одного, а потом и двух УДК можно рассматривать, как своего рода коммерческую уступку. Если назвать вещи своими именами, то Москва получила документацию на «Мистраль» даром. Точнее — за деньги Каира.

Но вполне вероятно, что самой выигрышной стороной окажется АРЕ. После развертывания египетского Южного флота Каир станет региональной морской державой и сможет защитить недавно открытое вблизи его исключительной экономической зоны гигантское месторождение газа. Сейчас на этот актив претендуют Турция, Израиль, Кипр и Греция. Как показывает опыт разрешения такого рода споров, лучшим аргументом являются боевые корабли.

Нужны «Мистрали» Египту и для решения текущих задач, в частности, по охране торгового морского пути в районе Аденского пролива, а также для сдерживания Ирана и Саудовской Аравии в их конфликте вокруг хуситов в Йемене.

Таким образом, никто из участников этой сделки не остался внакладе. 5-я Республика, ослушавшись США, получила дополнительные военные контракты; Россия — документацию на «Мистраль» и нового стратегического союзника, а Египет — обрел статус морской державы.

Александр Ситников

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