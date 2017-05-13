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Потребление алкоголя

13:52. 13 мая 2017 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал:


Коллегия Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об итогах работы Министерства в 2016 году и задачах на 2017 год»

Там есть еще куча графиков






https://www.rosminzdrav.ru/open/kollegiya-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/materialy-kollegii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/kollegiya-2017
Оригинал: genby

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: здравоохранение
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2 коммент.»

  • 4952 3846
    Павел 13 мая 2017 в 14:04 Ссылка Пометить
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    Глядя на графики, ощущаешь, что бюрократы – на марше!
    Да, это уже не ползучая бюрократия…

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  • 875 805
    Борис 13 мая 2017 в 14:26 Ссылка Пометить
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    Опять подтасовка, забыли что растет увеличение потребления сурогатов и заменителей. У народа просто нет денег на дорожающий по алкоголь.

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