Потребление алкоголя
13:52. 13 мая 2017 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал: brahman
Коллегия Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об итогах работы Министерства в 2016 году и задачах на 2017 год»
Там есть еще куча графиков
https://www.rosminzdrav.ru/open/kollegi
Оригинал: genby
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Глядя на графики, ощущаешь, что бюрократы – на марше!
Да, это уже не ползучая бюрократия…
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Опять подтасовка, забыли что растет увеличение потребления сурогатов и заменителей. У народа просто нет денег на дорожающий по алкоголь.