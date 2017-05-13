Письмо. Макрон

Доброго времени суток, Татьяна,

Говорят, что Макрон – англофил. Что ждет Францию?? Думаю, Макрон постарается, чтобы англичане заплатили поменьше отступных за “Брекзит” (или совсем бесплатно вышли из ЕС), чтобы финансовый центр Европы остался в Лондоне, и другие преференции Ротшильдам и Англии в ущерб Франции и французам. Британцы сбежали с тонущего корабля (Европа) и начали строить собственную политику (экономическую в том числе) в противовес объединенной Европе. И я уверена, построят и будут процветать, за счет европейцев (в том числе французов), заслав троянского коня в лице Макрона.

И опять наезд на евреев. Еврейская община во Франции собралась, чтобы вместе надорвать миллионы бюллетеней за Ле Пен. Бред. Если Ротшильд – еврей, это не значит, что простые французские евреи его обожают. Они настрадались от арабов-исламистов во Франции, вспомним нападения на синагогу в Марселе и других городах, вспомним выступление главного раввина Франции, что “эта страна стала небезопасна для евреев из-за радикальных исламистов-мигрантов”. Уверена, что основной электорат Марин Ле Пен – именно французские евреи. Им намного лучше, когда Франция – французская, а не арабская. Если кто-то в массовом порядке и надрывал те бюллетени, то скорее это были арабы – мигранты, за некие преференции (например, получение французского гражданства).

Уверена, что французы разочаруются в Макроне быстрее, чем в свое время в Олланде. Но надеяться, на то, что через 5 лет, Марин Ле Пен обязательно (уж точно!!) победит на президентских выборах (сейчас это проходит красной нитью во всех российских СМИ) НЕЛЬЗЯ. Через 5 лет, найдется опять какой-нибудь “макрон” со свежеиспеченной партией, и французам бросят слоган “лучше “он”, чем нацизм (Ле Пен)”, или опять “испортят” бюллетени. Пока в мире существуют темные силы, которым нужна зависимая Франция, Марин Ле Пен не быть президентом. Для того чтобы французы патриотично проголосовали и патриотично проконтролировали свои выборы (бюллетени), необходима серьезная встряска. Что это может быть?? Если французы заметят, как они стремительно нищают, а соседи – англичане также стремительно богатеют, то может они вспомнят, что Макрон ставленник англичанина Ротшильда и объявят импичмент (но в это верится с трудом). Если радикальные исламисты устроят какой-то грандиозный теракт с многотысячными жертвами (не дай Бог). А пока страна спит. Спокойной ночи, французы.

С уважением Татьяна

Т. В. Добрый день, Татьяна!

О фальсификации результатов выборов во Франции — это был перевод статьи другого автора. Заинтересовала меня статья именно этим. И закономерный вопрос, почему по факту фальсификации выборов молчит Ле Пен? Не потому ли, что является соучастником этой фальсификации? Возможно, аналогичным способом ей добавили голосов в первом туре, порвав бюллетени за Фийона? Больше всего пряников от этих выборов получила именно она, а отнюдь не Макрон. Нельзя исключать, что, рассматривая политику, как искусство, возможно, Ле Пен сыграла с Макроном в одну игру.

Антисемитизм — лишь дымовая завеса для настоящего преступления, вброшенная заблаговременно с целью последующей нейтрализации противников фальсификации выборов. Кто говорит о фальсификации, – тот антисемит, по известному принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Когда неожиданно громко, и безо всякой связи с реальностью вдруг раздаются антисемитские высказывания, как я уже неоднократно писала, — за ними легко обнаружить британские уши. Ротшильды, прежде всего, являются выразителями интересов Лондон-Сити и «банкстеров», но чтобы задавить антибританские настроения в Европе, разыгрывают антисемитскую карту.

Коломойский на Украине преследовал те же цели: обслуживая интересы мировых финансовых элит, грабящих страну, провоцировал в обществе антисемитские настроения. Националистические батальоны под руководством командиров, у которых в анкетах, в графе «национальность», следовало написать «таки-да», — гениальное изобретение мировой финансовой мафии, следы которой ведут в Лондон, а не в Тель-Авив.

В действительности, от организации очередного геноцида евреев по примеру Второй мировой войны, Лондон сдерживает только существование государства Израиль. Аналогичная ситуация и в самом Израиле, как только намечается прогресс в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, так сразу вспыхивают протесты и демонстрации в Палестине. Но истинное отношение королевской семейки к жителям бывшей колонии, давшим хорошего пинка под зад «британским вонючкам», редко проявляется открыто:

http://www.newsru.co.il/world/07may2017/charles_105.html

Внешнеполитическое ведомство Великобритании выступило против визита в Израиль наследника британской короны, принца Чарльза, сообщает изданиеThe Sun. Поездка, которая могла стать первым официальным визитом члена королевской семьи Великобритании в Израиль, не состоится.

Я тоже не удивлюсь, если узнаю, что голоса на французских выборах доверили считать каким-нибудь зависимым от правящей бюрократии слоям населения.

А начавшийся кастинг на места в виртуальной партии победителя – Макрона заслуживает отдельного обсуждения. Такой плевок в лицо народу Франции — слишком рисковый трюк даже для Ротшильдов.

С уважением, Татьяна