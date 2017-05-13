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Песков: только правительство решает, сколько платить правлению «Роснефти»

18:28. 13 мая 2017 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:

 

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Размер вознаграждения членам правления «Роснефти» находится исключительно в ведении правительства РФ. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать резкий рост премий топ-менеджерам российской нефтяной госкомпании.

Напомним, что за первый квартал 2017-го правлению «Роснефти» выплатили в 100 раз большую премию, чем за тот же период 2016-го. В сумме 10 топ-менеджеров (президент, первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор) крупнейшей в РФ нефтяной компании получили 1,454 млрд рублей премии. Их совокупная зарплата при этом сократилась, но всего на 4,19%, и составила 175,5 млн рублей.

«Вы знаете, это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителей государства — все-таки это вопрос правительства», — сегодня прокомментировал данное событие Песков.

По неподтвержденной информации, поводом для столь резкого роста премиальных членам правления «Роснефти» стали прошлогодние успешные приватизационные сделки компании. Вначале «Роснефть» выкупила 50% другой госкомпании — «Башнефть», затем за требуемую сумму продала 19,5% своих акций. Эти сделки принесли в казну государства деньги, недостающие для сведения федерального бюджета-2016.  

 

http://teknoblog.ru/2017/05/10/77880

Метки: Роснефть, Россия, экономика
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Один комментарий»

  • 178 134
    Владимир 13 мая 2017 в 20:18 Ссылка Пометить
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    Если Песков это действительно сказал,то он глубоко обделался,сразу видно всю сущность руководства страны под названием Россия!!!

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