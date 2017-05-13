Первые фотографии самолета Т-50-9

После долгого ожидания в объективы споттеров наконец-то попал восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА — самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре еще 24 апреля 2017 года, однако официально ни сообщения о его полете, ни его фотографии не публиковались.

Однако состоявшийся с 10 по 12 мая самостоятельный перелет Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре через всю страну для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском, позволил, наконец, сделать снимки данного борта.

Обращает внимание, что Т-50-9 несет необычную диковатую "полупиксельную" окраску — сделанную, видимо, в порядке троллинга американских любителей воспризводить все вариации окраски опытных Т-50 на самолетах "агрессоров" ВВС США.

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА — самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") — на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 © Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog (этот же снимок в лучшем разрешении на www.jetphotos.com )

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА — самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") — на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 © Василий Кузнецов / twitter.com/RuAviaPhotog (этот же снимок в лучшем разрешении на www.jetphotos.com )

Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА — самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") — на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017 © Yurust / aviaforum.ru

Восьмой летный опытный образей российского истребителя пятого поколения ПАК ФА — самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") — во аремя промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, май 2017 года © vk.com/sibspotting

Источник: nnm.me