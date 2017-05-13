Открытым текстом 12.05.2017

Есть у нас такой праздник — День народного единства. Он возник в лихие девяностые. Тогда очень сложно было объяснить, что это такое — народное единство. Нас уж точно объединяет нынче не история четырехвековой давности — не Лжедимитрии с поляками, даже не Минин и Пожарский. Что-то иное искали мы в своем культурном наследии. Истинно важное. Нестираемое. То, до чего дотронься — заболит. За что можно и умереть. На этой неделе мы показали всему миру, что такое день нашего единства — нашей Победы.

Несмотря на погоду, на акцию «Бессмертный полк» пришло восемь миллионов человек — небывало много. И бесов закорежило, да так, что все увидели, кому мы с нашей Победой поперек горла.

На Украине теперь День Победы официально отмечают не девятого, а восьмого мая. И называют его днем памяти и примирения. Порошенко в своей речи приравнял и поздравил как ветеранов Красной армии, так и нацистов, служивших в частях СС и террористической группировке УПА.

По всему Киеву к восьмому развесили плакаты. Два улыбающихся старика — один в форме советского офицера, другой в нацистской «мазепинке» — жмут друг другу руки.

Жаль советского ветерана, пытающегося хотя бы для себя самого оправдать гибель своего внука, участвовавшего в терроре против Донбасса. Но только очень воспаленный мозг мог предложить ТАКУЮ картинку идеальной Украины всему народу, пережившему ужасы фашистской оккупации.

Открытым текстом спрошу: случись выжить украинцу Олегу Васильевичу Кошевому — одному из создателей антифашистского подполья «Молодая гвардия» — пожал бы он через семь десятилетий после победы покрытую по плечо кровью руку бандеровца? Ту самую руку, что без пощады резала детей и женщин? Сжигала людей сотнями за раз, как в Хатыни. Убивала, насиловала, пытала так изощренно, что гестаповцы отворачивались.

Снятая живьем кожа, отрезанные груди, распиленные на глазах у родителей младенцы — вот подвиги УПА. Других подвигов нет. На запрос компартии Украины немецкие архивы ответили, что боевых действий против немцев УПА не вела никогда. Что же сделали со страной, где ЭТО можно вешать на улицах? Но с тем, что предлагает плакат, смирились не все.

В Днепропетровске полицейские защищали участников «Бессмертного полка» от боевиков, жестко блокируя любые попытки нападения. У арестованных боевиков обнаружены шила, ножи, боевой огнестрел. На следующий же день заполнитель кресла министра внутренних дел Аваков уволил руководство Днепропетровской областной и городской полиции.

Открытым текстом перевожу: правоохранителям официально указано нацистов не трогать! Пусть бьют, срывают георгиевские ленточки. Те, кто вышел на акцию «Бессмертный полк», — враги Авакова. А вот кого он защищает.

Бывший главарь запрещенного в России движения «Правый сектор» и депутат Верховного совета Украины Ярош заявил на своей странице в «Фейсбуке», что после беспорядков девятого мая в Днепропетровске украинским властям необходимо принять решительные меры, иначе, по его мнению, может «заговорить улица, а, возможно, и стволы».

Главарь Днепропетровска — подельник главного рейдера Украины Коломойского — еще в мирное время открытым текстом ударил гривной по людям за то, что они не хотят покоряться и пообещал навербовать боевиков против них.

Филатов объявил, что городской бюджет прекращает финансировать все ветеранские организации, кроме организации ветеранов АТО. Он также пригрозил сформировать вооруженную структуру по образцу полудобровольного фрайкора, задавившего век назад революцию в Германии.

Открытым текстом напомню: антитеррористической операцией — АТО — Киев назвал начатый еще три года назад военный террор — применение тяжелого вооружения и боевой техники против мирных жителей на Донбассе, где гражданский протест против государственного переворота не удалось задавить привычной толпой майданных боевиков с бутылками бензина и автоматами. Это преступление против человечества, не имеющее срока давности, по логике фашистов, совершивших переворот, главный повод для их гордости. По крайней мере, пока их западные спонсоры делают вид, что верят их словам. Хотя их дела столь выразительны, что уже трудно не замечать очевидного.

Организация «Международная амнистия» объявила закон Украины о запрете советской символики нарушением свободы слова и потребовала немедленно освободить всех задержанных на Украине участников шествия «Бессмертного полка».

Открытым текстом напоминаю: «Международная амнистия» обычно старается объявить невинными жертвами как раз тех, кто действует в духе майданных боевиков. Если уж даже она неожиданно оказалась на стороне правды — значит, ЭТУ правду скрывать практически невозможно.

Те, кто раскручивал беспорядки на киевской площади Независимости, очень не хотят замечать, что выросло из удобренных ими семян ненависти.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Российской Федерации глава правительства Германии заявила, что считает власть на Украине сформированной демократическим путем. Перед этим президент напомнил журналистам, что все происходящее с Украиной уже четвертый год — результат государственного переворота.

Ангеле Доротее Хорстовне Каснер, по первому мужу Меркель, через четыре месяца предстоят парламентские выборы. Если она признает, что с тринадцатого года поддерживает явных преступников — избиратели накажут ее христианский демократический союз за ошибку. Но если продолжит их поддерживать, избиратели тем более отвернутся от ее партии, как только поймут правду. Вот и приходится ей тянуть давно разоблаченную ложь. В надежде на чудеса массированной пропаганды. Вот Францию же изнасиловали Макроном!

7 мая во втором туре выборов президента Франции кандидат, поддержанный большинством официальных политиков и почти всеми СМИ, набрал вдвое больше голосов, чем глава «Национального фронта».

Открытым текстом поздравляю французских журналистов с небывалой победой. Мелкий во всех отношениях сотрудник одного из банков печально прославленных Ротшильдов, а потом в течение года бесцветный и неумелый министр финансов у самого непопулярного президента объявлен вождем новой политической волны, сочинителем небывалой политики единства овец с волками, спасителем страны от последствий деятельности всех его работодателей. И народ Франции, к глубочайшему своему грядущему стыду, поверил всему, что впаривают наемные пропагандисты. Республике предстоят еще пять лет попыток прошибить лбом тупик, куда ее завели уже давно.

Пока Старой Европе не позволяют искать новые пути, остается надеяться разве что на здравомыслие избирателей в Соединенных Государствах Америки. Удалось же им, невзирая на такую же одностайную, как во Франции, пропаганду, провести в президенты человека, отличающегося умом и сообразительностью. Теперь Трамп находит силы не только отбиваться от цепной прессы на службе его политических противников, но и понемногу разгребать горы оставленной ими грязи, и выискивать путь из тупиков.

10 мая в Вашингтоне министр иностранных дел Российской Федерации Лавров встретился не только со своим коллегой Тиллерсоном, но и с главой государства и правительства Трампом. Обсуждался широкий круг вопросов, включая Украину. По официальным данным, основное внимание уделено мирному процессу в Сирии, где по инициативе РФ, Ирана и Турции созданы четыре зоны прекращения огня, куда стягиваются не только мирные жители из районов боевых действий, но и группы вооружённой оппозиции, готовые прекратить кровопролитие.

Трамп уже говорил, что не знает, зачем СГА тратить деньги на Украину. Многие у нас тоже сомневаются: стоит ли нам создавать Юго-Западный федеральный округ. Открытым текстом объясняю: украинцы — такие же русские, как и мы с вами, и при грамотных руководителях способны работать (а если понадобится, то и воевать) не хуже нас. Свои люди — сочтемся!

Источник — http://ren.tv/blog/191372

Источник: vassermans.ru