Медведев дал понять: флаг России для спортсмена — не главное

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает допустимым отказ российских спортсменов от флага своей страны. Учитывая сложившуюся в мире обстановку вокруг отечественного спорта, выступления могут проходить под нейтральным флагом. Такое мнение Медведев высказал во время встречи со спортсменами в учебно-тренировочном центре в Новогорске.

Отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению под нейтральным флагом, Медведев сказал, что понимает спортсменов, физическая форма которых «не бесконечная». «Если так получается, что вы находитесь на пике формы… тогда возможно, наверное, и выступление под таким флагом», — сказал премьер. При этом он объяснил послабления интересами самих спортсменов.

Отметим, что спортсмены — участники беседы были настроены, скорее, патриотически. Так, они выразили неудовольствие тем, что почти весь спортивный инвентарь закупается за рубежом, в то время как «советские рапиры, шпаги, сабли для фехтования были лучшими в мире». Кроме того, наши спортсмены предложили чаще организовывать международные соревнования в России и самим звать сюда иностранцев.

Напомним, в настоящий момент около 90 спортсменов легкоатлетической сборной России отстранены от международных соревнований из-за дисквалификации нашей федерации за нарушение антидопинговых правил. Тем не менее, готовность некоторых спортсменов отказаться от символа своей страны — флага, не встречает понимания ни у их коллег, ни в обществе.

— Мы — люди своей страны, ее защищаем, и мы должны выступать под своим флагом, — говорит четырехкратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса по марафонскому бегу Виктор Байков. — Нужно добиваться этого. Нужно добиваться, а не просто отговариваться.

На мой взгляд, Медведев сказал так с подачи наших чиновников от легкой атлетики. Сами понимаете, спорт стал профессиональным, хочется выступать. Потом, Олимпиада дает вес спортсменам, имя на всю жизнь. Хочется, конечно, выступать и надо выступать. Но нужно добиваться, чтобы мы выступали только под своим флагом.

Это не только мое личное мнение, но и других спортсменов и тренеров. Пусть даже часть они допустят спортсменов, но зато те будут состязаться под нашим флагом. И пусть звучит наш российский гимн. Сейчас, кстати, они допустили около двадцати легкоатлетов наших. Я знаю точно.

«СП»: — А что можно сказать о допинге?

— Что касается допинга… Господин Коу (Себастьян Коу — глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций, бывший легкоатлет — авт.), если вы хотите знать… Он в 1980 году бежал дистанцию 800 метров за 1 минуту 41 секунду. Это в то-то время! Я дал вам намек.

Я в 1980 году был в международном допинговом контроле, работал в Африке. И знаю, что в тех странах везде работали английские тренеры. Они испытывали на местных… Мы в то время ничего не проверяли. По существу вся их элита шла «на глубоком». Это я вам говорю сто процентов.

В свою очередь четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов относится к амбициям спортсменов с пониманием.

— Тут есть сторона спортсмена и сторона общественного мнения. Я понимаю спортсменов. Они столько сил отдают на тренировках, готовят себя к соревнованиям, а потом вдруг этих соревнований нет. Получается нулевой КПД. После этого, порой, не до флага. Тут личные амбиции. Но надо понимать, что нейтральный флаг — это такой «якорь». Каждому спортсмену тяжело на душе выступать под таким флагом. Когда ты живешь в своей стране, тренируешься, работаешь здесь, то выходить на соревнования под нейтральным флагом не очень удобно. Спортсменов тоже можно понять. Если бы мне сейчас пришлось выбирать, я не знаю, как бы поступил.

А вот триатлет-любитель Алексей Рожин считает флаг и гимн страны обязательными атрибутами международных соревнований, однако допинга не приемлет.

— Проблема употребления допинга — это системная ошибка. В наше время спортивные методики остались на уровне конца 80-х годов, а спортсмены не умеют по-настоящему «пахать» на тренировках. Ещё одна составляющая мифа о допинге — это то, что его на уровне спорта высших достижений употребляют все. И вот в такой парадигме существует профессиональный спорт и часть любительского.

Сбой произошёл не вчера и даже не во время сочинской Олимпиады. И сегодня к борьбе с допингом должен быть системный подход. Начать нужно с самой простой вещи — перестать допускать до соревнований спортсменов и тренеров, которые были уличены в употреблении допинга. Спортивное сообщество должно заняться саморегуляцией, необходимо отторгнуть людей, считающих, что с помощью фармакологии они станут сильнее.

То, что сегодня предлагает Дмитрий Медведев — это не решение вопроса. Это значит, что, например, федерация легкой атлетики останется наедине со своими проблемами, а результаты Минспорта будет требовать, как и прежде.

«СП»: — Так как же быть с флагом?

— Этот момент связан с психологией, с тем, что в спорте называется мотивацией. Атлетом двигает чувство гордости, когда он выступает от имени своего государства, выходит на подиум под гимн и видит цвета своего развевающегося флага. Это то сакральное чувство, ради которого спортсмен готов страдать, буквально выгрызая победы.

Флаг и гимн — непременные атрибуты громких побед, источник вдохновения и способ идентификации спортсмена. Желание оказаться в сборной страны, среди лучших в твоем виде спорта, среди людей, которые этим живут — вот что разжигает настоящую страсть у атлетов, это повод для конкуренции. Спортсмены мечтают об Олимпиаде, но лишь для того, чтобы доказать, что мы — лучшие.

«СП»: — «Мы» — это кто?

— Мы — это не конкретный спортсмен. Это система подготовки, условия для тренировок, отношение к спортсменам. Вот о чем сейчас должны думать спортивные власти. А когда страна посылает спортсмена под нейтральным флагом, может ли нация считать такого спортсмена своим?

Почему средства на подготовку тратятся из российского бюджета, а выступать спортсмен будет сам за себя? Конечно, проще пустить все на самотек, чем выстраивать современную систему подготовки, разрабатывать методики и преобразовывать фармакологическую поддержку.

Публицист Андрей Рудалев видит в предлагаемой Медведевым уступке ущерб для национального суверенитета России.

— Премьер Медведев дал добро на выступление российских спортсменов под нейтральным флагом. Говорил что-то про пик формы, про интересы самого спортсмена и тому подобное. Что это? Попытка казаться хорошим и добрым для всех? Дико, когда подобное, пусть с некоторыми оговорками, исходит из уст второго лица в государстве. В таких ситуациях, конечно же, должна быть однозначная трактовка. Государственническая. Ну, или давайте все будем учитывать только свои интересы. А как там долг, а как честь и достоинство, а как Россия превыше всего?

Кому вообще нужен этот спортсмен без привязки к стране? Спортсмен на международной арене — это человек, который несет флаг своей страны, выступает под своим флагом, без этого флага он перестает быть спортсменом. Он во многом воин, выступает за страну, сражается за нее. Что получится если сделать из него что-то средненькое, нейтральное? Похоже на предательство.

Оно всегда начинается с маленького допущения, с потворства слабости. Почему бы и нет, что в этом такого, ничего страшного… С этого допущения возникают и другие вопросы: почему спортсменам можно, а всем другим нельзя. Живем ведь один раз…

«СП»: — Какова, по-вашему, реальная цель затяжной допинговой эпопеи?

— Ее цель состоит даже не с том, чтобы снять российских спортсменов с соревнований и лишить их возможности выиграть медали. Главная задача: нивелировать страну, ее флаг, ее гимн, чтобы он не звучал при победах. Чтобы при упоминании о стране возникали ассоциации стыда и скандалов, рождались все новые комплексы неполноценности, а подвиги и сражения свести к чему-то нейтральному.

Конечно, чтобы противостоять всему этому, нужна стойкость, нужно сражаться, не выпуская флага из рук, потому как только ты его выпускаешь, то начинаешь отступать, сдаваться.

Есть такое выражение «поступать не по спортивному». К сожалению, именно эту стратегию и допустил премьер. Стратегию разрастающейся плесени: выступая под нейтральным флагом, мы приучаем себя быть нейтральными, безразличными, равнодушными. Нам исподволь внушается подленькая мысль, что можно и предать, если очень-очень хочется, если очень-очень надо. Что вполне можно жить без борьбы и не париться.

Почему премьер Медведев не задался вопросом: зачем вообще нужны все эти международные соревнования, на которых российскому спортсмену предлагается отказываться от принадлежности к своей стране, зачем нужны все эти Евровидения? Почему вообще мы все время ищем счастье где-то там и делаем себя вторым сортом? Почему бы не начать ценить себя, прекратить заигрывать и создать свой настоящий противовес. В этом ведь тоже вопрос нашего суверенитета.