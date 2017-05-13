Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями. Компания обязалась выплатить им $5,9 млн компенсации

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из материалов Южного окружного суда Нью-Йорка, который рассматривает дело компании, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям $5,9 млн компенсации, чтобы избежать следующего этапа судебных разбирательств, назначенных на 15 мая. Это является первым подобным случаем в практике применения «акта Магнитского».

Как сообщает Bloomberg, это примерно 3% от суммы, которую правительство США изначально истребовало с Prevezon Holdings. По словам адвоката компании Фейт Гэй, Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — пояснила она.