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Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

12:49. 13 мая 2017 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

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Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями. Компания обязалась выплатить им $5,9 млн компенсации

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая подозревается в отмывании $230 млн, похищенных из бюджета России, достигла досудебного соглашения с властями США. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Как следует из материалов Южного окружного суда Нью-Йорка, который рассматривает дело компании, Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям $5,9 млн компенсации, чтобы избежать следующего этапа судебных разбирательств, назначенных на 15 мая. Это является первым подобным случаем в практике применения «акта Магнитского».

Как сообщает Bloomberg, это примерно 3% от суммы, которую правительство США изначально истребовало с Prevezon Holdings. По словам адвоката компании Фейт Гэй, Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой. «Это практически извинение со стороны правительства», — пояснила она.

 
Гэй также отметила, что достигнутое соглашение по сути означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России — все это позволяет отменить заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются примерно в сумму до $28 млн.

 

Ранее представители американских властей заявляли, что не допустят того, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов, полученных преступным путем.

До этого, в январе, стало известно, что после долгого перерыва — почти в год — суд по конфискации активов Дениса Кацыва в США возобновился.Заседание суда состоялось 25 января 2017 года, за прошедшее время сменились судья (сейчас дело рассматривает Уильям Поли III) и компания, обеспечивающая защиту ответчика, об этом писал «Коммерсантъ».

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США. «Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы. Эти провокации идут постоянно, это уже не смешно», — заявлял Петр Кацыв.

Расследование в отношении Prevezon Holdings началось в сентябре 2013 года — в суд обратился глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который в 2013 году российским судом был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Также в России Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В феврале этого года Тверской районный суд Москвы выпустил постановление о заочном аресте бизнесмена и его партнера Ивана Черкасова.

Фонд Браудера Hermitage Capital в 1995–2006 годах был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов, которые действовали на российском рынке. Однако в 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию из-за подозрения в мошенничестве в особо крупной размере. В результате этого российскому бюджету был нанесен ущерб в размере 2,9 млрд руб. Сам Браудер эти обвинения отрицал, утверждая, что эти средства были украдены из бюджета группой лиц, связанных с МВД России и рядом другим российских чиновников.

Юристы Hermitage Capital обнаружили махинации, в которых их обвиняли в России в 2007 году. Они пытались доказать незаконность обвинения в адрес фонда, одним из наиболее ярких специалистов был Сергей Магнитский, который в ноябре 2008 год был арестован по обвинению в причастности к уклонению от уплаты налогов. Спустя год в СИЗО «Матросская тишина» Сергей Магнитский умер, по официальной версии,​ причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. С 2010 года Браудер ведет международную кампанию по расследованию истории с хищением средств из российского бюджета, он также пытается выяснить настоящие причины гибели Сергея Магнитского — в официальную версию случившегося он не верит.

Автор: Ася Сотникова

http://www.rbc.ru/business/13/05/2017/5916b3b79a79471a2ae2d8d1

Метки: закон Магницкого, Россия, США, экономика
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