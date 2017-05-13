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Гройсман требует оставить “Евровидение-2018″ Украине

16:19. 13 мая 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

 

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что страна должна принимать конкурс песни "Евровидение" и в 2018 году. Об этом он написал в своем Twitter.

 

Накануне в Киеве прошел второй полуфинал "Евровидения-2017". Гройсман утверждает, что украинские ведущие (Владимир Остапчук и Александр Скичко, - ФБА) были "лучше всех исполнителей" и стали реальными победителями конкурса, следовательно, в 2018 году "Евровидение" должно остаться на Украине.

Согласно правилам "Евровидения", одна страна не имеет права принимать конкурс более одного раза подряд. По этой причине представители хозяев обычно занимают последние места: так, украинской группе O.Torvald уже предсказали в финалепровальное 25-е место.

https://rueconomics.ru/246813-groisman-trebuet-ostavit-evrovidenie-2018-ukraine

 

Метки: Евровидение, Украина
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