Гройсман требует оставить “Евровидение-2018″ Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что страна должна принимать конкурс песни "Евровидение" и в 2018 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Накануне в Киеве прошел второй полуфинал "Евровидения-2017". Гройсман утверждает, что украинские ведущие (Владимир Остапчук и Александр Скичко, - ФБА) были "лучше всех исполнителей" и стали реальными победителями конкурса, следовательно, в 2018 году "Евровидение" должно остаться на Украине.

Согласно правилам "Евровидения", одна страна не имеет права принимать конкурс более одного раза подряд. По этой причине представители хозяев обычно занимают последние места: так, украинской группе O.Torvald уже предсказали в финалепровальное 25-е место.