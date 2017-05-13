Генплан Севастополя – Общественные слушания

Общественные слушания по вопросу принятия Генплана развития Севастополя в ДК "Корабел" Нахимовского района.В начале конечно смешно было, когда люди кричали "Ничего не видно", а потом "Выключай", но чуть позже, начались попытки обсуждения по существу.Видео достаточно полезное в плане понимания того, какие проблемы на самом деле волнуют севастопольцев – почувствуйте контраст с украинской пропагандой.Ниже, еще несколько видео с слушаний в других районах.Для полноты картины, мнение одного из разработчиков Генплана.Как не трудно заметить, вопрос принятия Генплана более чем волнует Севастопольцев и они воспринимают общественные слушания как хороший способ донести до властей свою позицию.Вполне очевидно, что первоначальный вариант Генплана сверстан в интересах крупных застройщиков, поэтому его коррерктировка или переработка вполне напрашивается. Вместе с тем, Генплан городу необходим для системного развития города. Делать вид, что "все нормально и нам и так хорошо", это привет из украинского прошлого, когда город и без всяких "неправильных генпланов" хаотично застраивался, с чем сейчас общественные активисты и организации и ведут длительную борьбу.Ну и нельзя не отметить, что организаторы слушаний недостаточно к ним подготовились и не провели необходимой разъяснительной и информационной работы. Возможно, думали, что слушания будут формальностью для галочки, но на практике получилась весьма острая полемика и вполне конкретные претензии к сути представленного проекта. Попытки объяснить собравшимся "у нас где-то написано", напоминают объяснения дорожных строителей из "Автостопом по Галактике".В общем, хотелось бы, чтобы обошлось без крайностей и эти слушания позволили бы сформировать такой Генплан, который бы учитывал интересы жителей города.Ну и нельзя не отметить, что у нас в Севастополе существует вполне себе дееспособное гражданское общество, что не может не радовать. Это еще одно из наследий Крымской Весны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com