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Генплан Севастополя – Общественные слушания

12:13. 13 мая 2017 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


Общественные слушания по вопросу принятия Генплана развития Севастополя в ДК "Корабел" Нахимовского района.
В начале конечно смешно было, когда люди кричали "Ничего не видно", а потом "Выключай", но чуть позже, начались попытки обсуждения по существу.
Видео достаточно полезное в плане понимания того, какие проблемы на самом деле волнуют севастопольцев – почувствуйте контраст с украинской пропагандой.



Ниже, еще несколько видео с слушаний в других районах.





Для полноты картины, мнение одного из разработчиков Генплана.



Как не трудно заметить, вопрос принятия Генплана более чем волнует Севастопольцев и они воспринимают общественные слушания как хороший способ донести до властей свою позицию.
Вполне очевидно, что первоначальный вариант Генплана сверстан в интересах крупных застройщиков, поэтому его коррерктировка или переработка вполне напрашивается. Вместе с тем, Генплан городу необходим для системного развития города. Делать вид, что "все нормально и нам и так хорошо", это привет из украинского прошлого, когда город и без всяких "неправильных генпланов" хаотично застраивался, с чем сейчас общественные активисты и организации и ведут длительную борьбу.
Ну и нельзя не отметить, что организаторы слушаний недостаточно к ним подготовились и не провели необходимой разъяснительной и информационной работы.  Возможно, думали, что слушания будут формальностью для галочки, но на практике получилась весьма острая полемика и вполне конкретные претензии к сути представленного проекта. Попытки объяснить собравшимся "у нас где-то написано", напоминают объяснения дорожных строителей из "Автостопом по Галактике".

Объездные дороги — это приспособления, которые позволяют людям очень быстро переезжать из пункта А в пункт Б, не мешая людям, которые очень быстро переезжают из пункта Б в пункт А. Люди же, живущие в пункте В, находящемся между ними, часто удивляются, что такого есть хорошего в пункте А, что люди из пункта Б так хотят туда попасть, и что такого есть хорошего в пункте Б, что люди из пункта А так хотят туда попасть. Они бы не возражали, если бы люди раз и навсегда решили для себя, где же им все-таки лучше.
А мистеру Проссеру хотелось быть в точке Г. Точка Г не была каким-то конкретным местом, это могло быть любое удобное местечко подальше от точек А, Б и В. Он бы хотел иметь в точке Г милый домик с топориками на двери, и приятно проводить время в точке Д, которая представляла бы собой ближайший к точке Г паб. Вообще-то, его жена хотела бы, чтобы дверь была украшена розами, но он предпочитал топорики. Он и сам не знал, почему — просто ему нравились топорики.
Ему было жарко под глумливыми ухмылками бульдозеристов. Он переминался с одной ноги на другую, но ему было одинаково неудобно на любой из них. Очевидно, кто-то оказался до отвратительности некомпетентным, и он от всей души надеялся, что это не он.
Мистер Проссер сказал:
– Ведь у Вас было время для жалоб и предложений.
– Время? — возмутился Артур. — Какое время? Я узнал об этом только вчера, когда ко мне пришел рабочий. Я спросил его, не мыть ли окна он пришел, а он ответил, что пришел ломать дом. То есть, он сказал мне об этом не сразу, а сначала протер пару окон и взял с меня за это пятерку.
– Но, мистер Дент, план строительства висел в муниципалитете целых девять месяцев.
– Да, конечно, как только я об этом вчера услышал, я пошел посмотреть на этот план. Вы ведь не стали утруждать себя тем, чтобы привлечь к нему внимание, и не довели это до сведения населения.
– Но план висел на доске объявлений.
– На какой доске? Чтобы найти его, мне пришлось спуститься в подвал!
– Да, доска объявлений находится именно там.
– С фонарем!
– Наверное, лампочка сгорела.
– А лестница в подвал тоже сгорела?
– Но ведь вы же нашли объявление, правда?
– Да, — сказал Артур, — нашел. Оно было на дне запертого шкафа с бумагами, который стоял в неработающем туалете, на двери которого висела табличка "Осторожно, леопард!"
Над ними проплыло облако. Оно бросило тень на Артура Дента, лежавшего, опершись на локоть, в холодной грязи. Мистер Проссер нахмурился.
– Ну, это не такой уж хороший дом… — сказал он.
– Извините, но мне он нравится.
– Объездная дорога понравится вам больше.
– Ох, замолчите, — сказал Артур Дент. — Замолчите и убирайтесь вместе с вашей дорогой. Вы не имеете права, и сами об этом знаете.
Мистер Проссер пару раз открыл и закрыл рот, а в уме его промелькнула необъяснимая, но ужасно привлекательная картина: дом Артура Дента пожирает пламя, а сам Артур с воплями выбегает из пылающих развалин с тремя, как минимум, мощными копьями, торчащими из спины. Голос его задрожал, но он овладел собой.
– Мистер Дент, — сказал он.
– Да, я слушаю, — ответил Артур.
– Немного фактов. Вы знаете, насколько пострадает этот бульдозер, если переедет вас.
– Насколько же? — спросил Артур.
– Ровным счетом ни насколько, — ответил мистер Проссер и нервно пошел прочь, не понимая, почему на него кричат тысячи волосатых всадников, неизвестно откуда взявшихся вдруг в его голове.

В общем, хотелось бы, чтобы обошлось без крайностей и эти слушания позволили бы сформировать такой Генплан, который бы учитывал интересы жителей города.
Ну и нельзя не отметить, что у нас в Севастополе существует вполне себе дееспособное гражданское общество, что не может не радовать. Это еще одно из наследий Крымской Весны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, крым, общество, севастополь
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