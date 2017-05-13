Это именно та часть населения, которая в наибольшей степени воспринимать информацию некритически, наиболее податливая и пластичная психосреда.

Наиболее беззащитна перед этой машиной клеветы – наиболее НЕОПЫТНАЯ часть населения, молодёжь, школьники 18-24 лет.

Очевидно, что много лет упорно работает машина лживой пропаганды, задавшаяся целью вытеснить реальность из головы человека и наполнить голову его фантастическими вымыслами.

А те, кто никакого СССР в глаза не видел – для тех он был бы вроде фараонов или Вавилонии: артефактом, интересным только своей древностью…

ВЦИОМ РФ сетует на то, что большинство русских людей по-прежнему рвутся в СССР[1]. Число сторонников СССР – 47% среди 18-24-летних и 76% среди людей 60 лет и старше. Говоря о симпатизантах СССР ВЦИОМ отмечает, что «это люди старших поколений, у которых слово "советский" прочно ассоциируется с порядком, определенностью и стабильностью»[2]. Для новых поколений, СССР уже стал умозрительным образом, страной, в которой они сами не жили ни дня. Поразительно, что именно те, кто ни для в реальном СССР не жили – больше всего склонны осуждать его «ужасы» …

Молодёжь наша не очень понимает, что подкоп идёт не столько под прошлое их отцов и дедов («мёртвые сраму не имут») – сколько под их, молодых, жизнь и их будущее.



Им предлагают под воздействием басен и галлюцинаций разрушить ту среду, в которой им были гарантированы бытовые удобства, семейное счастье, достаток, человеческое достоинство, да и ПРОСТО КУСОК ХЛЕБА, наконец!

+++

Им предлагается смотреть на мир не с точки зрения своих личных интересов – а с точки зрения интересов тех, кто стоит у истоков клеветнической компании. Кратко говоря – довести себя до нищеты и в итоге убить себя – чтобы тем, кто кормит баснями, больше досталось всех и всяческих благ…

+++

Почему такой трюк вообще возможно стало проделать с человеком? Потому что его сделали дураком (ещё при поздней КПСС), ПОТЕРЯВШИМ ПОНИМАНИЕ СВЯЗИ между куском хлеба и борьбой за выживание. Материальные блага, за которые в мире идёт жестокая схватка (только от прямого голода мучается более миллиарда человек) – стали восприниматься «внучатами Брежнева» как нечто само собой разумеющееся. Человек ПОТЕРЯЛ СТРАХ, что его могут вышибить из жизни, из потребления – как вышибают с подножки трамвая…

Реальность – это понимание себя, своей зависимости от своего места в жизни и неразрывной связи этого места с суровой борьбой за него. Любое благо или служит тебе, или другому. И этот «другой», конечно же, хочет второго варианта: чтобы благо служило ему, а не тебе.

И шутками, прибаутками, КВН-ами, клоунадой карнавалов эту жуткую реальность не развеять. Увы! Сегодня ты проявил слабость – уступив свою долю в общенародной собственности приватизаторам, а завтра тебя просто нет. Цветок, который дал себя срезать, оторвать от корней – неумолимо сгниёт или засохнет. Человек, который не защитил своего права на долю в совокупности располагаемых обществом благ – погибнет.

Он это или понимает, или не понимает. Если понимает – тогда у батрака с кулаком, с помещиком-латифундистом «разногласие только по аграрному вопросу: кто кого похоронит?» Ну, а если не понимает – тогда он марионетка в руках провокаторов, которые ведут его к страшному и бесславному концу его неосмысленной жизни.

Нельзя быть уступчивым пацифистом, когда какие-то наглецы хотят жить ВМЕСТО тебя. Можно согласится уживаться ВМЕСТЕ. Но нельзя уступить – если хотят жить ВМЕСТО тебя.

Все ужасы большевистской революции являются оборотной стороной ужасов дореволюционного времени, и связаны с этим правилом, суть которого – кто кого похоронит? Народ врагов народа – или враги народа народ? Учитывая реалии геноцида русского народа, который устраивали гитлеровцы, а после – «реформаторы 90-х» – выражение «похоронить народ» отнюдь не фигурально, оно имеет прямой и грубый смысл: убить и закопать, и присвоить вымороченное имущество…

+++

Рассуждения пацифистов по типу «Я вот тут работаю, своё получаю, никого не обижаю – значит, и меня никто не обидит» – туфта. Запомните раз и навсегда: НЕТ У ЧЕЛОВЕКА НИЧЕГО СВОЕГО, КРОМЕ ТОГО, ЧТО ОН ОТСТОЯЛ В БОРЬБЕ.

Любая, даже самая маленькая сумма делима на меньшие. Скажете, копейка неделима? Нет, были при царе и пол-копейки, и четверть копейки…

Любой заработок, каким бы маленьким он ни был – может быть сокращён. Любой земельный участок даже микроскопический – может быть поглочен крупным поместьем. Любая жилплощадь, даже самая тесная – может быть «уплотнена».

Помните об этом, если собираетесь жить, а не в гроб ложиться (который тоже не всякому покойнику покупают, между прочим!).

+++

Если человек не понимает этих простых фактов – тогда его мышление гниёт галлюцинациями, разрушается в погоне за беспочвенными миражами.

Беда, когда оценка прошлого попадает в руки ФАНТАЗЁРОВ, которые читают историю, как роман, и ставят себя на место главных героев романа. А отождествив себя с царём, со Столыпиным, с командующим фронтом или, на худой конец, с князем-графом средней руки – невольно все оценки начинаешь делать с их колокольни…

Чего не учитывают фантазёры, которые, по слову В.Высоцкого, «и друзей успокоив, и ближних любя – на роли героев вводили себя»?

Вероятность родиться царём, Столыпиным или командующим фронтом – в реальной жизни невероятно, космически мала. Высшее руководство в истории-романе составляет большинство, низы появляются в историческом романе только в качестве массовки, безликих статистов.



В реальной жизни всё наоборот.



В реальной жизни «миллион-минус один» шанс за то, что ты родишься среди бедняков, и лишь один шанс на миллион – родится в рядах аристократии. Все эти цари и камергеры, генералы свиты и придворные, выдающиеся деятели культуры, в историческом романе или фильме составляющие костяк персонажей, в реальной жизни – капля в море.

Пытаясь судить минувшую эпоху, отождествив себя с её верхами – человек невольно утрачивает себя, адекватность мышления.



Его оценки событий делаются от лица царя. Враги царя или Столыпина воспринимаются им, как личные враги. Но это же буйство беспочвенной фантазии! Ведь НА САМОМ ДЕЛЕ он не царь и не премьер, его ТУДА никто не назначал и не выбирал.

Он сам себя короновал в фантазии – и, самовольно короновавшись, стал мыслить и оценивать с точки зрения «великокняжеской». А тебя, брат, современный ревнитель Столыпина за ушко да в батраки, в навоз, в коровник, без перспектив, без будущего, за миску баланды, и что тогда?!

Один мой критик, анонимный, пишет в соцсетях: «…Автор дискредитирует любую идею, которую возьмется поддерживать подобными аргументами…. Я замечал, что ностальгия многих по сталинским временам вызвана убеждением, что вот конкретно им было бы позволено рвать своих врагов в куски не считаясь ни с законом, ни с моралью. При этом они совершенно не учитывают того факта, что большинство таких горлопанов при ИВС плохо кончили, как и многие активные строители режима».

Перед нами – образец самозванного великокняжеского мышления. «Плохо кончили…». Если они хоть как-то кончили, то, стало быть, и начали? Значит, у них что-то было, если кончилось плохо? Шанс у них был, значит? А думали ли вы об ужасе сословности, кастовости – когда ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ НАЧИНАЛОСЬ, И НАЧАТЬСЯ НЕ МОГЛО?

Если ты безземельный мужик – чего тебе ГУЛАГа бояться, он всегда с тобой! Ты в нём просто рождаешься, в тёмной избе, где дым и чад, и крошечное окошечко из бычьего пузыря – и до последнего вздоха там. И ничего, кроме баланды, ты не ешь, и никакого труда, кроме каторжного, не знаешь? Чего тебе бояться робы «зека» – когда ты в жизни никакой иной одежды и не имел, и не мог иметь?!

Люди, начитавшись про царскую семью, и самозванно введшие себя в её члены – не понимают ужаса абсолютной безысходности деревенской беспросветной нищеты или рабочей слободке при фабрике-молохе. Им пытались объяснить – Куприн, Горький, даже Бунин… Но не помогло…

У наших «белых» фантазёров хватает фантазии, чтобы представить себя генералом в аксельбантах на дворцовом паркете. А вот вообразить себя батраком в обносках – фантазии уже не хватает…

Соответственно, и оценки делаются из МНИМОГО СТАТУСА. Человек, вообразивший себя царским министром, не умеет задуматься – а на каком, собственно, основании, так высоко поставила его фантазия.

Он в прошлом – видит «предателей» в тех, кто «предал» верхи. Когда же «верхи» предавали свой народ – этому находится всякий раз оправдание, потому черпают аргументы из одного с ТЕМИ верхами источника… Добродетель фантазёр видит в подхалимстве верноподданных «верхам» слуг и т.п.

Ах, мерзавцы, мужики в солдатских шинелях, предали Отечество, из окопов сбежали! Как они могли – НАС так подвести?!

А я скажу, как и почему. Вы попробуйте себя вообразить в жизни, в которой ВСЁ ДЛЯ ДРУГИХ. А для вас ничего. То есть вообще ничего – как сейчас для «не-блатных» лишенцев в РФ, только в 10 раз жёстче. Ни жилья нормального, ни карьеры, ни улучшений – только бесконечный каторжный труд и в лучшем случае – миска похлёбки, как собаке, только чтобы не сдох…



Никакой тюрьмы вам нечего бояться – вы и так от рождения в тюрьме. У вас ничего не было. Нет. И не будет никогда. И с этим ваш род живёт не одно поколение, а столетиями… Люди рождаются, заводят семьи, детей, работают и умирают – зачастую так ни разу досыта и не наевшись…



И вот вас засунули в окопы мировой войны, в которых вы годами заживо гниёте. До окопов у вас ничего не было. И после окопов – вы вернётесь (если вернётесь) – туда же, откуда вышли, в мрачный погреб жизни нищего и безземельного батрака…

Конечно, это были очень жёсткие и даже жестокие люди. Не чета нам, выросшим при Брежневе добрякам, через доброту свою всё профукавшим. И эти жестокие люди, когда у них появился шанс пожить по-человечески, выйти в люди – не стали «относится с пониманием» к своим палачам. Мы бы отнеслись. А они – нет.

Нам трудно понять жестокие поступки этих людей – но ещё труднее нам представить весь тот ад, в котором они родились и жили. Их героизм – героизм людей, переходивших из одной войны в другую – обратная сторона трезвого понимания ими, за что они сражаются, и что с ними будет – если их победят.

Современники их понимали лучше нашего. Канонизированный в Православной Церкви святой Лука Войно-Ясенецкий (а так же великий хирург и учёный) на вопрос коммунистов, друг он им или враг, ответил совершенно определённо:

- Если бы не ваше безбожие – я стал бы коммунистом.

Другой канонизированный православный святой Иоанн Шанхайский, (архиепископ Сан-Францисский, урожденный князь Дм.Шаховский), писал: "В эмиграции потом я встречался со многими лицами как дореволюционной, так и февральской России…. я замечал с горечью, не все принимали на себя нравственную ответственность за все происшедшее, и еще реже доходили до сознания своей вины перед Богом и пред своим народом".

А в его же "Поэме о русской любви" есть такое признание:

"Мы все грешили в старые года

Сословною корыстью, равнодушьем

К простым, живущим в этом мире душам.

Мы помогали братьям не всегда!

И вот стекла дворянская вода,

Изъездив облака, моря и сушу,

Я понимаю, что случилось тут, –

Благословен великий Божий Суд."

Понимая вину своего сословия, святой Иоанн не сетует по поводу "бессмысленного народного бунта", а признает высший смысл случившегося и даже благословляет справедливое возмездие.

Вот традиционный русский подход к теме "униженных и оскорбленных". Ставя крест на нем, вы поставите крест на всей русской культуре. И на христианской традиции. И вообще на всей цивилизации. Останется только самодовольный хищник-каннибал, которому плевать на всех – лишь бы самому обожраться…

+++

Моё поколение начисто лишено героизма – именно потому, что начисто лишено трезвости понимания, что именно у нас хотят отнять и что с нами будет – когда отнимут. Да ладно с нами – с детьми, с внуками!!!

Вы не можете понять ненависти этих оборванцев к «золотопогонникам» – потому что вы привыкли смотреть глазами «золотопогонников», вы отождествили себя с красивым позолоченным генеральским обществом, а не грязной и вшивой солдатской массой. Глядя на мир глазами царского генерала (как И.Тальков – «листая старую тетрадь расстрелянного генерала») – вы и выводы делаете в точности такие же, какие этот генерал делал.

Но то, что для генерала было органично и понятно – для современного голодранца нелепо и чужеродно. Рекомендуемое средство отрезвления – пойти рабочим на завод (пусть и современный, не такой страшный как в начале ХХ века) или устроится сельскохозяйственным рабочим в агрохолдинг какого-нибудь «эффективного менеджера» (пусть даже нынешнего министра сельского хозяйства Ткачёва).

Гарантирую фантазёрам, что если они там годик выдержат и не повесятся – взгляд на мир у них кардинально изменится, а блеск царских эполетов потухнет изрядно…

Как пишет другой мой анонимный критик в соцсетях – «Октябрьская революция была ударом в спину России, воюющей с тем же противником, что и в Великую Отечественную. Почитайте "Ледяной трон" Бушкова. Он там подробно рассказывает о том, как троцкисты перед Великой Отечественной готовились захватить власть по тому же варианту, что и в 1917 – через предательское поражение в войне с Германией».

Как вы мне близки и понятны, критик! Я ведь и сам был таким, как вы – книжный ребёнок 80-х, мне, конечно, офицерская форма больше нравилась, чем солдатская рванина… И то, что троцкисты сволочи – знаю, согласен с вами, и то, что еврейский заговор – не миф, и то, что многие были НЕВИННЫМИ жертвами при сталинизме – соглашаюсь…

Но вы (как и я в прошлом) – «слона не приметили». Ещё раз рекомендую: на завод, к станку или в тепличное хозяйство, огурцы поливать – и расстройство восприятия как рукой снимет! Дело не в троцкистах и не в сталинистах, не в геополитических раскладах…

Дело в неспособности понимать свой народ, его нужды, боль, обделённость, лишенчество – которая по наследству перешла от тех верхов – к современным «правым».

«Октябрьская революция была ударом в спину России»? Смотря что считать за Россию. Вы исходите из того (сами не замечая) – что Россия – это кучка у престола, выводя за скобки понятия «Россия» многомиллионную массу простолюдинов.

Для кучки у престола та Россия – была дом родной. А для мужиков?

В спину какой России стала ударом Октябрьская революция? Этого вопроса современные патриоты не задают…

Если России помещичьей, фабрикантской, то да, и этого никто не скрывал. Для России же мужицкой она была не ударом в спину, а единственным и уникальным шансом вырваться из мрачного погреба полной безысходности к свету дня. Лично. Персонально. С семьёй и близким.

Это – а не зверства троцкистов и не кривляния воинствующих безбожников – всё и определило.

Мужик о геополитике не думал – не потому, что о ней не нужно думать, а потому, что ему никто не дал образования для понимания геополитики, и слишком больно ему было…

Вы попробуйте, когда зуб болит сильно – понаслаждаться даже самой прекрасной симфонией… Не получится – и не потому, что симфония плоха, а потому что когда больно – не до произведений искусства…

+++

Самое главное, не осознанное нами – страдания отдельных людей – ничто в момент перехода человечества из многовекового полномасштабного социального ада к тому, что современный человек называет «нормальной человеческой жизнью».

И то, что для человека предыдущих веков безусловно и однозначно показалось бы РАЕМ[3].

Кто-то пострадал по заслугам, кто-то невинно. Но в целом речь шла о том, чтобы миллионы и миллиарды судеб состоялись, что миллионы и миллиарды людей, которых прежний уклад жизни ЗАЖИВО ХОРОНИЛ с самого рождения смогли бы ощутить, что жизнь – не только страдания, муки безысходной застойной нищеты и вечные нехватки самого необходимого.

Что тут говорить об отдельных судьбах – когда идёт такой порыв к свету миллионов и миллиардов людей, обретших надежду пожить по-человечески, а не под вечным гнётом невыносимой нужды, нечеловеческого угнетения и запредельного нищенства?

Я вам ещё говорю: всё, что рассказывают про ГУЛАГ наши либеральные борзописцы (многое привирая и сгущая краски) – даже если взять его в их версии – лишь бледная копия с обыденной, без судов, сроков и приговоров жизни 95% дореволюционного населения. Понимаете вы это?! Ну, почитайте вы классиков о судьбе рядового рабочего или крестьянина: какой ему ГУЛАГ?

Он рождался в ГУЛАГе тройной концентрации, и оставался в нём до последнего вдоха – если какой-либо маловероятный случай не выносил его в состав 5% счастливчиков, пировавших над этим гноищем заживо погребённых жертв частнособственнических отношений… И если бы вы его, тогдашнего, 1913 года образца, вздумали бы напугать какими-нибудь «Колымскими рассказами» Шаламова – он бы удивился:

- А чему тут пугаться? Я так и живу… Сплю в бараке на нарах, работаю круглые сутки, ем баланду, ношу рванину… И чем я, собственно, отличаюсь от этих ваших узников – кроме того, что я так живу с самого рождения, и выйти, отсидев срок, в отличие от них, не имею надежды?

Несмотря на все сложные и неоднозначные перипетии советского проекта – НИКТО из простого народа не усомнился в самой Октябрьской революции – пока были живы те, кто помнили дореволюционные времена!

Фокус с её шельмованием смог пройти у геббельсовской пропаганды только тогда, когда живые свидетели ушли в мир иной. А документальные свидетельства о жизни народа (М.Горького или И.Бунина, М. Меншикова[4] или Н.Лескова) надменные потомки стали считать то ли выдумкой, то ли сгущением красок, то ли просто романами в жанре фентези – из жизни параллельных миров…

Вот пишет Лев Толстой: «… употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, – с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, – хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные. Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем»[5].

«Перестройщики», чокнутые либералы, «сталиноеды» – поучали нас в 90-е годы, что Лев Николаевич ошибся, по барски жизни мужицкой не знал, хлеб с лебедой был не признаком бедствия, а приёмом деревенской диетологии…»[6] Вот вам пример того, КАК бумага всё стерпит! Если нужно оправдать режим, про который никто из ныне живущих лично уже ничего не помнит – можно и хлеб с лебедой подать как усилия народных диетологов!

Современному эгоисту наплевать, как кушал его прадедушка – он-де, всё одно помер уже. Но даже эгоисту не наплевать на то, что завтра-послезавтра уже не прадедушке покойному, а ему самому начнут вешать лапшу на уши о пользе питания лебедой и силосом…

Я хочу вам сказать со всей серьёзностью и ответственностью: не лезьте оценивать чужое время! Занимайтесь своим, которое ЛИЧНО знаете! Оцените деятельность Ельцина, Гайдара, Чубайса и перспективы их канонизации… А оценку дореволюционному времени пусть дают люди, жившие до революции.

Вы же там ни дня не жили – чего вы лезете выводами, «космическими по масштабам и космическими же по глупости» – как при царе хорошо жилось? Ну вы-то откуда знаете? Вы со своей-то эпохой разобраться не можете, а лезете судить чужую в обход современников.

Между прочим, костьми ложившимися – только чтобы не вернулись триколор и двуглавый орёл. И, наверное, мне так кажется, они имели на то какие-то основания?

Или вы думаете, что они просто «с жиру бесились от нечего делать», как наше поколение, охреневшее и осоловевшее с пьянки и застолий позднего советизма? Так вот сдуру и ложились целыми армиями под гусеницы гитлеровских танков – только чтобы «РОА» не «освободила» бы их с помощью сильнейшей в мире германской армии до уровня дореволюционных порядков?

Вы сами немножко подумайте головой, а не тем, чем «перестройщик» думать привык – такой накал страстей мог ли возникнуть вокруг «усатого палача», «несшего только зло» и «колхозное рабство»?!

Почему миллионы людей, имевшие возможность лично сравнить до-советские и советские времена, боялись падения советской власти сильнее собственной смерти?

Значит, они что-то такое помнили, о чём вам Сванидзе «забыл» рассказать…

[1] Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 5-6 марта 2016 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

[2] Прокомментировала результаты опроса руководитель исследовательских проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

[3] Протоколы допросов инквизиции в Европе открывают необыкновенную «прижимистость» сатаны. Ему продавали душу за неисчерпаемую миску пшённой каши, за неразменную чашку молока – такие, чтобы кушать и еда бы не кончалась никогда – ни каша, ни молоко… За бреднями этого мистицизма стоит вполне исторический реализм: люди мечтали кушать без ограничений пшённую кашу и пить от пуза молоко… И готовы были за это пойти даже на вечные муки!

[4] Меньшиков являлся одним из ведущих публицистов правого толка, идеологом монархизма, выступал идеологом русского национализма. Он стал инициатором создания Всероссийского национального союза в 1908 году, который собрал вместе правых политиков, придерживающихся националистических убеждений.



После революции Меньшиков был отстранён от работы в газете, 14 сентября 1918 года арестован сотрудниками ВЧК на своей даче на Валдае, а 20 сентября расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах его шестерых детей. Судьями и организаторами расстрела были евреи Якобсон, Давидсон, Гильфонт и комиссар Губа.



Они сводили с русским патриотом свои счеты. Однако это не отменяет – а наоборот придаёт весомость нарисованным Меншиковым картинам страшной гуманитарной катастрофы русского народа на рубеже XIX-ХХ веков, о хроническом недоедании –доводившем народ до деградации на физическом уровне.

[5] О голоде. ЛЕВ ТОЛСТОЙ – ПСС. ТОМ 29. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1891-1894 гг.

[6] Л.Н. Толстой. Из статьи «О голоде»: «…Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».