Чистый отток капитала из России с начала года вырос до $21 млрд
Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле 2017 года вырос в 2,1 раза, до $21 млрд с $9,8 млрд за тот же период прошлого года, свидетельствуют материалы Банка России.
"В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков. Прочие секторы, напротив, выступили нетто-импортерами капитала", - говорится в комментарии ЦБ.
При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило $25,7 млрд, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 года.
ЦБ отмечает, что определяющим было укрепление торгового баланса, обусловленное ростом на треть экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары, при умеренном восстановлении импорта и незначительном увеличении дефицита прочих компонентов текущего счета.
http://www.interfax.ru/business/562112
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Как сказал Димон в обращении к депутатам у нас все “хорошо”.
А деньги вам не нужны, потерпите! Олигархи и сырьевые магнаты продолжают разворовывать капиталы нажитые на продаже ресурсов России, и правительство в этом участвует, являясь лобби крупного капитала. ЦБ тоже является и способствует оттоку капитала, активно занимаясь скупкой западных обязательств, не вкладывая в экономику не копейки – кураторы же не позволяют!
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Никогда не чего не давай человеку:
-Сегодня он примерет, это с благодарностью
-Завтра,как должное
-Потом будет искать во мне мразь
Парни во основном хорошие
Экспортная экономика, ориентированная на девальвацию, впереди демпинговые войны за нефть, при любом раскладе ₽, сильным быть не сможет
А вы не обратили внимания, что в банках при проведении продажи $ от 300-1500 взимается кассовый сбор , что делает реальную продажу в 62. Че делать?
***** не щёлкать, если государство сказало, это приемлимый курс, не хер с ним в игрушки играть
Продукты покупать не стоит, это отложенная инфляция, пройдут годы
Да и в принципе че нам надо не пить не курить в две смены работать и научиться быть благодарным
Если честно лично Путину я блогадарен, я не про местечковых **********
Примите как милостыню,гордым и умным могу выслать номер счета