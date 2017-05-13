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Чистый отток капитала из России с начала года вырос до $21 млрд

13:42. 13 мая 2017 Просмотров - 200 2 коммент. Опубликовал:

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Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле 2017 года вырос в 2,1 раза, до $21 млрд с $9,8 млрд за тот же период прошлого года, свидетельствуют материалы Банка России.

"В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков. Прочие секторы, напротив, выступили нетто-импортерами капитала", - говорится в комментарии ЦБ.

При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило $25,7 млрд, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 года.

ЦБ отмечает, что определяющим было укрепление торгового баланса, обусловленное ростом на треть экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары, при умеренном восстановлении импорта и незначительном увеличении дефицита прочих компонентов текущего счета.

 

http://www.interfax.ru/business/562112

Метки: Россия, экономика
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2 коммент.»

  • 875 805
    Борис 13 мая 2017 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Как сказал Димон в обращении к депутатам у нас все “хорошо”.
    А деньги вам не нужны, потерпите! Олигархи и сырьевые магнаты продолжают разворовывать капиталы нажитые на продаже ресурсов России, и правительство в этом участвует, являясь лобби крупного капитала. ЦБ тоже является и способствует оттоку капитала, активно занимаясь скупкой западных обязательств, не вкладывая в экономику не копейки – кураторы же не позволяют!

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  • 142 20
    Антон 13 мая 2017 в 15:14 Ссылка Пометить
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    Никогда не чего не давай человеку:
    -Сегодня он примерет, это с благодарностью
    -Завтра,как должное
    -Потом будет искать во мне мразь
    Парни во основном хорошие
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