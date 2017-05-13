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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев

15:50. 13 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал материал под названием «Охота на геев в Чечне». На одном из рисунков изображен глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала серию материалов о преследовании гомосексуалов в Чечне. Журналисты сообщали о преследовании мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, специальных тюрьмах для геев и неподтвержденных убийствах.

В ответ на публикации глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что журналистам «Новой» нужно «извиниться перед чеченским народом на коленях».

Карикатуры в журнале Charlie Hebdo появились в номере от 19 апреля. Сейчас они доступны на сайте издания. На них изображена серия сцен с подписями «Открыта охота на геев», «Геи будут депортированы», «Нельзя оттопырить мизинец», «Радуга под запретом».

Как сообщал ранее «ФедералПресс», премьер-министр Великобритании пообещала искать возможности для поддержки прав геев в Чечне.

 

http://fedpress.ru/news/western-europe/society/1786290
Метки: Кадыров, Чечня
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