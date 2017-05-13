Главная » События

Британский МИД допустил риск вмешательства Москвы в выборы в стране

13:20. 13 мая 2017 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

2

Россия может попытаться вмешаться в выборы в Великобритании, как уже сделала это в США и Франции. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph.

Отвечая на вопрос о риске российского вмешательства он ответил, что это «довольно реалистичная возможность». При этом он подтвердил, что уверен в том, что Москва уже делала это в других странах. «Разумеется мы думаем, что это то, что он [Путин] сделал в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это во Франции, на Балканах», — заявил Джонсон. «Он [Путин] склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительны», — подчеркнул он.

По мнению Джонсона, основной задачей России в этой связи является «подрыв веры в демократию в целом и дискредитация демократического процесса». Кроме того, глава МИД отметил, что успех на выборах лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина был бы удачей для Кремля. «Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую обороны ослабленной, внешнюю политику Великобритании — менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет», — заявил политик.

 
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в стремлении вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране власти ЕС. По ее мнению, Евросоюз может использовать выборы, чтобы добиться более выгодных условий по Brexit. 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5916d0ce9a794720ae5d29c0

 

Метки: Британия, политика, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 февраля 2016
...визита в Иорданию глава британского МИД Филип Хэммонд заявил, что... каналам. В случае риска для жизни мирных граждан...части САА, пытаясь не допустить закрытия котла (со ... отношении, поэтому именно турецкое вмешательство ожидаемо. Сергей Александрович Марков ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 октября 2015
...на упреждение и не допустить терактов в России, которые... в сирийской войне, риск террористических атак только возрастет...Асада и призывали к военному вмешательству извне. «Правительства, которые...обратилось за помощью к британскому МИД, но ответа пока не...
Трамп по Фрейду...
...Почему молчит российский МИД? Ждут формального ... позициюОбамы относительно вмешательства России в выборы...которые каждый день рискуют своими жизнями, ...Оригинал ·                   FT: Британские эксперты по разведке..., чтобы не допустить гибели мирного населения...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...что пытались «минимизировать риск для персонала базы»,...этом районе действует британский спецназ http://... Чуньин. Официальный представитель МИД КНР добавила, что ... срочная необходимость не допустить ухудшения ситуации и... слова Трампа о вмешательстве в Сирии не ...
Новости Украины — сегодня 26 февраля 2015
... Францию не допустить срыва мирного процесса... СМИ Уполномоченный МИД России по ... тяжелых вооружений, риски инцидентов будут неизмеримо... армией, которую британское правительство  признало террористической...обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2015
...Неожиданное для них активное вмешательство России перевернуло расстановку сил.... грань допустимого Глава МИД РФ Сергей Лавров ... грань допустимого и рискует завести Турцию в...Но турки все же допустили ошибку, из-за... своей статье в британской газете The Times ...

Один комментарий»

  • 305 202
    Георгий 13 мая 2017 в 14:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кто бы мог помыслить о возможности таких страхов Великобритании 5, 10 или 15 лет назад? Не говоря уж о более раннем периоде! О чём это говорит? Запад съёжился и запстел так. что показались его настоящие крысино-ослиные ушки из под разлагающейся маски супермэна! Прав, похоже, Бенджамин Фулфорд – очень сильно запаниковал хазарский мировой коганат сейчас!-http://taynikrus.ru/teoriya-zagovora/bendzhamin-fulford-svod..

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>