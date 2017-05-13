Британский МИД допустил риск вмешательства Москвы в выборы в стране

Россия может попытаться вмешаться в выборы в Великобритании, как уже сделала это в США и Франции. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph.

Отвечая на вопрос о риске российского вмешательства он ответил, что это «довольно реалистичная возможность». При этом он подтвердил, что уверен в том, что Москва уже делала это в других странах. «Разумеется мы думаем, что это то, что он [Путин] сделал в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это во Франции, на Балканах», — заявил Джонсон. «Он [Путин] склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительны», — подчеркнул он.

По мнению Джонсона, основной задачей России в этой связи является «подрыв веры в демократию в целом и дискредитация демократического процесса». Кроме того, глава МИД отметил, что успех на выборах лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина был бы удачей для Кремля. «Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую обороны ослабленной, внешнюю политику Великобритании — менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет», — заявил политик.