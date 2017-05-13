Американские рэперы Onyx объяснили, почему не боятся выступать в Крыму

Рэперы из популярной американской хип-хоп-группы Onyx, которые выступили с концертом в Севастополе, назвали себя аполитичной командой, готовой приехать в любую точку мира, где ценят этот стиль музыки.

Американские исполнители хип-хопа, легендарная команда Onyx рассказали, почему приехали в Крым, несмотря на определенный политический климат. «Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен», — прокомментировал Кирк Джонс, более известный как Стики Фингаз. По словам музыкантов, они вне политики. «Мы там, где есть хип-хоп. Мы не занимаемся политикой. Мы здесь ради хип-хопа. Вот и всё», — резюмировал Фред Старр, основатель группы. Его слова приводит RT.