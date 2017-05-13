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Американские рэперы Onyx объяснили, почему не боятся выступать в Крыму

16:53. 13 мая 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

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Рэперы из популярной американской хип-хоп-группы Onyx, которые выступили с концертом в Севастополе, назвали себя аполитичной командой, готовой приехать в любую точку мира, где ценят этот стиль музыки.

Американские исполнители хип-хопа, легендарная команда Onyx рассказали, почему приехали в Крым, несмотря на определенный политический климат. «Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен», — прокомментировал Кирк Джонс, более известный как Стики Фингаз. По словам музыкантов, они вне политики. «Мы там, где есть хип-хоп. Мы не занимаемся политикой. Мы здесь ради хип-хопа. Вот и всё», — резюмировал Фред Старр, основатель группы. Его слова приводит RT.

 

https://riafan.ru/760528-amerikanskie-repery-onyx-obyasnili-pochemu-ne-boyatsya-vystupat-v-krymu

Метки: крым, Культура, музыка
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