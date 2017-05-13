Активность Трампа, американские СМИ и незаметный Климкин

Трения между президентом США и американскими СМИ продолжаются. В этот раз Дональд Трамп в интервью Fox News (который, похоже, скоро останется единственным телеканалом,с которым он готов иметь дело) пожаловался, что журналисты обошли вниманием визит Павла Климкина:

"На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом − они об этом не говорили − министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они (СМИ) говорили только о визите (министра) из России", - пожаловался Трамп. А ещё добавил, что американские СМИ не замечают, насколько активным главой государства он является. "Они меня не знают, я очень активный президент. Я имею дело с Китаем, Японией, Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами".

Не хотелось бы расстраивать старину Дональда, но "все эти различные вопросы" входят в его должностные обязанности. И то, что он по долгу службы встречается с представителями других государств, едва ли может сойти за подвиг. Равно как и то, что Климкин пожаловал в Вашингтон. То, что американские СМИ не уделили внимания визиту украинского представителя в США, легко объяснимо - в отличие от России, Украина не является ведущей силой на политической арене, а в сотый раз писать о том, сколько миллионов долларов Климкин выпросил у Трампа на войну, и как жаловался на "агрессию России" - уже не интересно.

К слову, поговаривают, что за этот визит Киев заплатил американским лоббистам $400 тыс. По-моему дороговато для встречи, продлившейся всего шесть минут и не имевшей, насколько я понимаю, никакого значения.