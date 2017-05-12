Золотое сечение и золотое кольцо России

Священные центры в Греции строились, соблюдая пропорцию Золотого сечения, а так как под маской древних греков официальная история скрыла славян-русов, логично предположить, что и в древней Руси города и святилища строились, следуя этому правилу.

Как-то в книге Эриха фон Дэнникена я прочитал, что священные места в древней Греции связаны друг с другом пропорцией Золотого сечения. Цитирую мной лично проверенные данные, которые приводятся в этой книге:

Линия Дельфы, Олимпия, Афины образует равносторонний треугольник. Высота в этом треугольнике соединяет Дельфы и Немею. Отрезок Дельфы-Немея это большая часть отрезка Золотого сечения в линии Дельфы-Олимпия или Дельфы-Афины (см. рис. 1). Линия Олимпия, Дельфы, Додона формирует прямоугольный треугольник, в котором линии Олимпия-Дельфы и Дельфы) Додона формируют пропорцию Золотого сечения (см. рис. 2). Расстояние Дельфы-Додона и Дельфы-Афины тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояние Олимпия-Халкида и Дельфы-Олимпия тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояние Олимпия-Делос и Олимпия-Халкида тоже формируют пропорцию Золотого сечения.

Напоминаю, в Дельфах находился дельфийский оракул; в Олимпии проходили Олимпиады и велись списки победителей; в Немейской долине проходили гимнастические, конные и музыкальные состязания в честь бога Зевса; Додона – центр культа Зевса, здесь находился древнейший оракул; Халкида – один из самых крупных культурных и промышленных центров в древней Греции; Делос – остров, здесь находился храм Зевса.

Это лишь несколько примеров того, как строились в Греции города и священные культовые центры, но на самом деле чуть ли не вся Греция построена именно таким образом. Это потрясает! Потрясает тонкое чувство красоты предков и желание следовать Божественному ритму вселенной: Золотому сечению.

Что же касается Руси, я рассуждал следующим образом. Официально принятая история мира поставлена под большое сомнение без преувеличения фундаментальными исследованиями прежде всего Морозова Н.А.. а также авторов Новой Хронологии Фоменко А. Т. И Носовского Г.Н. Кроме того, существует схема, где столицы Европы и Азии расположены вокруг города Владимира на концентрических окружностях с шагом в 600км. Это означает, что сначала строились города Золотого Кольца, а потом уже остальные столицы мира, в том числе Афины. Кроме того, хорошо известно, что всю Грецию с начала нашей эры населяли только славяне, наши предки, куда делись при этом древние греки, учёные не говорят (потому что не знают). Скорее всего, никаких греков и не было, а были славяне, и именно они назывались греками. А слово «грек» получилось из слова «жрец/зрец». Греция – страна жрецов, зрящих, умеющих видеть.

Раз священные центры в Греции строились, соблюдая пропорцию Золотого сечения, и раз центр мира находится во Владимире, то и в древней Руси города и святилища строились, следуя этому правилу. Такой вывод я сделал и стал искать, положив перед собой карту Владимирской, Костромской, Ярославской и Ивановской областей. И вот что я обнаружил.

Пропорция Золотого сечения при постройке городов и священных центров в районе Золотого Кольца:

Иваново, Ярославль, Кострома формируют прямоугольный треугольник, в котором расстояния Ярославль-Кострома и Ярославль-Иваново формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Суздаль-Переяславль-Залесский и Ростов Великий-Переяславль-Залесский тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Суздаль-Переяславль-Залесский и Сергиев Посад-Переяславль Залесский тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Владимир-Суздаль и Суздаль-Ковров тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Правда в этом случае мне не известно, являлся ли Ковров священным местом в древней Руси. Расстояния Владимир-Кострома и Владимир-Муром тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Рыбинск-Ярославль и Ярославль-Переяславль-залесский тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Москва-Владимир и Владимир-Иваново тоже формируют пропорцию Золотого сечения. Расстояния Владимир-Муром-Вязники тоже формируют пропорцию Золотого сечения.

Кроме того, я обнаружил, что Ярославль, Вологда, Владимир формируют равнобедренный треугольник со сторонами в условных единицах 7, 14, 7. Ярославль, Владимир, Москва формируют равнобедренный треугольник со сторонами в условных единицах 7, 10, 7. Очень много городов связаны друг с другом пропорциями 0.555 и 0.7/0.71. Последняя пропорция получается из дроби 5/7, а эти цифры стоят в ряду букв, которые входят в печать Соломона: N, О, П, Р, С, Т – 5, 7, 8 и т.д.

Итак, мы видим перед собой очень впечатляющую картину, говорящую саму за себя. А я ведь особенно не старался, исследуя Золотое Кольцо. Я также не включил в поиск другие древние города России, хотя больше чем уверен, что и они гармонично связаны друг с другом через пропорцию Золотого сечения, либо через пропорцию 0.7.

Отметьте также себе, что пропорцию Золотого сечения можно использовать для поиска других священных мест, языческих и христианских, уничтоженных Романовыми в 17-18 вв.

В.В.Жикаренцев