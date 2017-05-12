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Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2017

11:38. 12 мая 2017 Просмотров - 320 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов и столкновений в прифронтовой зоне ДНР в ночь на 12 мая

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики в Ночь 12 мая

г. Донецк (Вольво-Центр) 21.02, 11 мая 2017

г. Донецк (Аэропорт) 20.58, 11 мая 2017

ЯБП (промзона) 21.13 11 мая 2017

Н.п. Зайцево 20.32, 11 мая 2017

Источник — MilitaryMaps

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Новости ДНР: Четыре дома повреждены из-за карательных обстрелов ВСУ

Четыре дома получили повреждения в двух населенных пунктах Донецкой Народной Республики за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель министерства обороны ДНР.

«За прошедшие сутки в результате обстрелов повреждены два дома в Горловке, один из них в поселке Зайцево, и два дома повреждены в населенном пункте Минеральное», — сказал представитель ведомства.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны ДНР неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками.

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Украинская армия четыре раза нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия четыре раза нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и сел Желобок и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Жалобы пленного военнослужащего ВСУ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о своей службе

«Я  Тарас Гапьяк родился 3.10.1994г в Львовской области попал служить по контракту в октябре 2016г, потом попал в учебку. Нас обучали украинские и американские инструктора. Через 2 месяца нас направили в зону так называемой «АТО». Стреляли или по приказу офицеров, или на свое усмотрение, часто распивали спиртные напитки, у меня из-за этого были конфликты.

Никто не хочет воевать, все хотят увольняться, никто не видит смысла в этой войне. В отпуск не отпускают.  По 2-3 раза в неделю украинские военные употребляют спиртные напитки и при этом оружие постоянно при них, бывало стреляют в состоянии опьянения», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

«Техника находится в плохом состоянии, ее не всегда вовремя ремонтируют одна машина едет и не стреляет, другая стреляет и не едет. Зарплата у меня как у командира 8 тыс. грн. и «АТОшных» 6 тыс. грн. Служить не хотят. Много неукомплектованных рот, кто-то переслужил в отпуска в увольнение не отпускают.

Если бы дали команду наступать, не с чем и морально все очень устали, и смысла не видят», — добавил Тарас Гапьяк.

«При нынешней власти стало очень тяжело жить, цены растут, а зарплаты на месте», — отметил он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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