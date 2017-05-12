Профессия – патриот. Душой – за власть, карманом – за себя

1. Возраст от 20 до 40. Образования нет. Род деятельности – от студентов, зарабатывающих троллингом на пиво и колготки, до мелкого спекулянта или безработного, профессионально защищающего режим.

2. От 40 и дальше. Чиновник, функционер Единой России или ОНФ, занимающий высокий пост и имеющий высокий, устойчивый доход.

Аттестат: тройки и четвёрки, (четверки в основном по физкультуре).

Знания – из Интернета и пропагандистских методичек. Способностей к анализу – 0. Способностей к критическому осмыслению действительности – 0. Понимания социальных и исторических процессов – 0.

Пример лексикона:

"Путин – гений! Начни с себя! Россия всех сильнее, умнее и справедливее, а Путин – самый сильный, умный и справедливый! Мы построили больше и лучше американцев! Доллар – не деньги! Америке скоро кирдык! Все, кто недоволен – белоленточные враги! Нас все боятся! Путин опять всех переиграл!"

Тайное желание: заработать много денег и уехать из страны.

Профессия: общественник.

Логика мышления:

"Если ты возмущён воровством и коррупцией – ты хочешь майдана! Если недоволен церковным мракобесием – ты сторонник майдана! Если ты социалист – ты сторонник майдана! Если ты коммунист – ты сторонник майдана!

Если высказываешь мысли, противоположные официозу – ты хочешь превратить Россию в Украину! Если ты говоришь, что далеко не весь Запад состоит из идиотов – ты пятая колонна и хочешь превратить Россию в Украину!

В мире никогда не было никаких революций! Были только майданы! Никогда не было никаких революционеров! Только пятая колонна!

В СССР было в сто раз хуже, чем в России сегодня, потому что в 1917 году Ленин устроил майдан!

В Америке и Англии гораздо хуже, чем в России, потому что там англосаксы.

В Китае гораздо хуже, потому что там много бедных.

В Японии гораздо хуже, потому что там просто хуже".

В ответ на фамилию Навальный – обязательная истерика с пеной на губах! В ответ на фамилию Медведев – встречный вопрос: А что тебе лично он сделал плохого?

В ответ на фамилию Сердюков – обязательный рассказ о том, что это было хитрым планом Путина, внедрение для отвода глаз, чтобы никто из врагов не догадался, а на самом деле в это время тайно шло укрепление армии.

В ответ на критику внешней политики – обязательный ответ: "Ты что, умнее Путина (Лаврова, Шойгу, Володина, патриарха, Матвиенко и т.д.)

В ответ на критику внутренней политики – см. выше, но без Лаврова.

Если вопрос слишком острый и аргументированный – обязательный ответ: "Как вы все надоели со своим Путин слил! Валите отсюда! Да здравствует Путин (Лавров, Медведев, Шойгу, Володин, Матвиенко и т.д.) "

Но вот вопрос: на что рассчитывает власть, имея такую "общественную поддержку"? Какой политический строй может безнаказанно опираться на идиотов и лжецов?

Какое будущее может ожидать страну, где быть идиотом и лжецом – почётно и доходно?

Чем эти "патриоты" отличаются от майданных украинских полудурков? И где они окажутся, если в стране действительно изменится власть? В Америке? В Англии? в Германии?

Для понимания существа протекающих в любом обществе процессов вовсе не обязательно быть аналитиком, социологом или политологом. Надо просто посмотреть, кто громче всех выступает в защиту власти.

В нашем случае можно почти со 100% уверенностью утверждать, что кроме как на чиновных воров, вконец запутавшихся обывателей и полностью продажных крикунов – власти не на кого опереться. Ну, помимо еще армии и полиции.

Всё это уже было. И кончилось плохо.

Почему же на сей раз должно кончиться хорошо?

Douglas

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18521/-