Что же такое вече? На первый взгляд, может показаться, что вече – это просто форма проведения общего собрания. Зачем же вообще нужны общие собрания в поселениях? Для решения общих вопросов. Значит от решений, принятых совместно, зависит благополучие каждого живущего в поселении.

Поэтому и понятие вече гораздо шире, чем форма взаимодействия людей, собравшихся для решения общих вопросов. Вече – это форма управления поселением, основанная на стремлении к общему согласию.



Что значит общее согласие? В чем оно выражается? Решения на вече принимаются только при 100% голосов.



Именно поэтому стремление к общему согласию является первым и самым главным атрибутом вече. Оно же – его главное содержание. А само согласие является, по сути, целью вечевой формы управления. Не принятые решения и не их количество. А согласие и гармония в отношениях между людьми в поселении.

3 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Опыт Вече в поселении Благодарное “. Авторы–сказители Сергей Сарафанов и Иван Воронцов



