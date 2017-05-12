Мы наш, мы новый кризис строим. Системный. Под названием капитализм

Россия всё глубже погружается в трясину государственного кризиса. Её институты не справляются с задачей адекватного реагирования и устранения угроз. Это погружение в кризис происходит медленно, и потому люди психологически успевают к нему приспособиться и привыкнуть. Люди ко всему привыкают – самые ужасные условия существования, если их нельзя избежать, становятся приспособленной реальностью.

В чём же выражается этот кризис? В постоянном усилении нескольких главных тенденций, возникших на заре установления в России власти новой буржуазии. И они лишь усиливаются подобно метастазам, проникающим в разные органы общественного тела.

1. Непрекращающийся структурный кризис экономики – в сытые годы рост торговли, строительства и банковского сектора был основан на доходах от экспорта сырья и энергоносителей, колоссальном импорте и кредитной накачке населения. А в обрабатывающей промышленности прогрессировал и продолжает прогрессировать развал. Заводы закрываются массово, превращаясь в торговые центры или площадки для складирования контейнеров с импортом.

Даже прогресс в свиноводстве, птицеводстве и производстве зерна основан на импорте зарубежного оборудования ферм и техники, что не опровергает, а подтверждает главную тенденцию на архаизацию структуры промышленности. В семенном деле и яйцах, например, Россия полностью находится под властью импорта – у нас нет селекционного производства, оно убито.

Исключением является ВПК, так как от его состояния зависит безопасность властвующей группировки.

2. Засекречивание реальной статистики и превращение её в инструмент пропаганды, пользующийся сфальсифицированными данными, есть признак того, что власть боится свидетельств своей неспособности поправить экономику, но хочет спрятать все доказательства этого.

3. Правящая прослойка связана корневыми интересами с Западом и выходит за пределы России в своих источниках финансирования и существования.

4. Нарастание бедности и вопиющего социального расслоения продолжается. Неравенство создаёт вопиющую социальную несправедливость.

5. Неудержимая коррупция стала частью государственной машины, что позволяет атаковать государство извне, формально атакуя коррупцию.

6. Непотизм кланово-олигархического уклада власти – во власть попадают исключительно на основе личной преданности, получая на кормление целые куски территорий и отрасли, и потом вельможные чиновники отдают своим детям ведущие корпорации и банки.

7. Все эти процессы сопровождаются медленным, но неуклонным ростом общественного недовольства и деградацией морали и гражданской мотивации.

Таким образом кризис нынешней российской государственности есть кризис её капиталистического общественно-политического строя. Её экономического базиса. Кризис капитализма создаёт в России кризис тотальный: экономический, идейно-духовный. политический. Суммируясь, все эти кризисы создают кризис имеющейся государственной системы, кризис государственности.

В России капитализм неизбежно принял черты колониального и периферийного. Капитализма, где возродились черты даже феодального и рабовладельческого укладов. Такая гремучая смесь не может не создавать того, что Ленин зазвал "теорией слабых звеньев" в мировой капиталистический системе. Существование нескольких укладов порождает небывалое обострение противоречий и приближает революционную ситуацию, когда верхи не могут править по-старому, а низы не хотят по-старому жить.

В таких ситуациях общество поляризуется на сторонников развития капитализма и сторонников его ограничения – тех, кто в том или ином виде симпатизирует социалистическим преобразованиям и приходит к осознанию их необходимости. Споры вызывает не сам факт признания необходимости социализма, а та или иная его модель. Сторонники социализма в разных его видах образуют лагерь так называемых "государственников" и "патриотов", сторонники развития капитализма образуют лагерь "либералов".

Никакие призывы подняться над классовыми противоречиями в классовом обществе не могут иметь успех. Они лишь обнажают умственную неадекватность тех, кто этими призывами занимается. Сознание всё-таки определяется не призывами, а бытиём. И если для всё более растущего числа людей это бытиё катастрофическое, сползающее к кризису, то никакие призывы не замечать обострившихся общественных противоречий не помогут предотвратить обострение политического противостояния богатеющих богатых и беднеющих бедных.

Реакция ещё никогда и нигде не побеждала в долгосрочной перспективе, хотя ей и удавалось на время "подморозить", затормозить ход социальных преобразований. Но потом они совершались скачком, через путь хаоса и насилия – не эволюцией, а революцией. Такова плата за уклонение от решения назревших проблем вовремя.

Либералы в России сейчас усиливают свой ресурсный потенциал. Они обладают более современными политтехнологиями, медийным, кадровым и финансовым ресурсом. Есть у них и административный ресурс. Они поддержаны Западом. В России назревает не социалистический, а именно либеральный революционный переворот. Если он случится, Россия прекратить своё историческое существование как единое государство в Евразии. Не видеть этого может только слепой.

Патриоты-государственники полностью парализованы тем, что в своё время они полностью встали на поддержку власти, закрыв глаза на её пороки. Свою позицию патриоты объясняли необходимостью постепенно трансформировать изъеденное пороками государство. Они встали на поддержку лично Путина – и тем самым потеряли субъектность.

При этом патриоты в полном смысле частью государства не стали, а превратились в нечто маргинальное, существующее между системами. Не оппозиция, не власть, а непонятно что. Патриоты утратили организационные контуры, примкнули к государству, будучи не в силах его изменить. И тем самым они попали в либеральный капкан. Их стреножили и нейтрализовали именно либералы, сыграв на ценностях патриотов. Теперь либералы набирают обороты в критике государства, а патриоты, связанные стратегическими соглашениями с властью, молчат. Кризис либерального государства в первую очередь ударил не по либералам, а по их оппонентам – такой вот получился парадокс.

В народе говорят: "Никогда не садись с чёртом наперегонки суп хлебать – у него всегда ложка длиннее ". Государственники забыли классовый подход к анализу политики, забыли науку политэкономию – и потому попали в эту ловушку. Завели общие разговоры о прогрессе и развитии, забыв, что носителем прогресса бывает только определённый класс. Не бывает прогресса вообще. В России сейчас правящим классом является буржуазия, которая органически не способна к прогрессу. Она способна лишь к измене национальным интересам и регрессу.

Забыв эти азы, патриоты обрекли себя на поражение. Они согласились с правом компрадорской буржуазии на политическую власть. Они хотели только немного её подправить. Сделать эдакий "капитализм с человеческим лицом". Сели с либеральным чёртом соревноваться и проиграли ему с треском.

Власть растеряна, хотя старается это скрывать. Денег у государства больше нет. Нет ни развития промышленности, ни социальных программ, ни идей. Дыры бюджета растут, и затыкать их нечем. Израсходован ресурс обещаний, которые были даны, но так и не выполнены. Фактор Крыма исчерпан, на поверхности вновь прежние язвы. Коррупция полыхает как пожар, несмотря на отдельные показательные отставки, за которыми не следует посадок.

Ничего кроме противопоставления нарастающему недовольству масс сил ОМОНа и Росгвардии у власти не осталось. Всякие прикормленные властью "Антимайданы", одиозные "Наши" и погрязшие в мелкотемье "Народные фронты" не оказывают на общественное мнение уже никакого влияния. Телевидение стало помойкой сплетен и низкопробных скандальных шоу, от которых молодёжь уходит в Интернет, где правит либеральная оппозиция.

Нет экономической модели развития, а есть либеральная буржуазная модель, которая исключает преодоление кризиса и одоление бедности.

Но кризис российской капиталистической модели вовсе не есть кризис России как формы существования народов, её населяющих. Со всё большей очевидностью становится ясным: капитализм в России не может быть прогрессивным и суверенным, он может быть только периферийным и зависимым. Не тот климат, не та география. И, соответственно, не тот народ.

Нынешний капитализм ставит Россию на неминуемую грань уничтожения. Капитализм не дал и не может дать России ни процветания, ни развития, ни справедливости. Русские могут долго терпеть нужду, но привыкнуть к несправедливости, смириться с ней они не смогут никогда. Перспективы у буржуазной России в принципе нет. Стать частью глобального капитализма, сохранив субъектность, Россия не сможет.

Неизбежный дрейф ищущих выживания элит в сторону вынужденного признания разумности основ социализма повлечёт в ближайшее время их раскол и столкновение. В поисках стратегии выживания социализм обретает черты стратегии, единственно возможной для России и её народа. Ясно, что нынешняя элита не будет признавать этот факт и продолжит существовать в рамках существующей парадигмы. Но тем самым она ускорит своё падение и крах её капиталистической государственности.

Тесто социализма в России пока не перебродило окончательно, ещё требуется время для исторического реванша, для вызревания новых общественных сил и ухода с арены сил старых. Но никакие заблуждения части элиты и ориентирующихся на нее масс не остановят общей закономерности развития исторического процесса: капитализм как система для России невозможен и критически опасен. Иллюзии закончились, просто кто-то осознал это раньше, а кто-то осознает позже.

Признание этого факта не означает, что будут заимствованы прошлые модели. Это невозможно и не нужно. Модели будут другими. Но принципы останутся прежними. Будет синтез, но с преобладанием социалистических основ. Россия может существовать только как страна системного антикапитализма. В этом её историческая особенность.

Александр Халдей

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18507/-