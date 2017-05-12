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Какие звуки не может произнести русский?

14:43. 12 мая 2017 Просмотров - 813 4 коммент. Опубликовал:

Что русскому хорошо, то немцу — смерть. Однако в лингвистике все не так просто, и в обратном направлении этот закон тоже действует. Практически в любом языке для русских есть звуки, которые не удается воспроизвести с лету. Для освоения некоторых из них требуются месяцы.

Традиционно считается, что самый сложный язык — китайский. На практике же освоение произношения в нем не представляет особого труда для людей с хорошим слухом. Из звуков, которые не привык издавать наш речевой аппарат, в этом языке самым сложным является звук «р» — нечто среднее между «ж» и «р». Китайский сложен, в первую очередь, своими тонами, которых от 4 до 9 (в кантонском диалекте). Во вьетнамском языке тонов еще больше — порядка 18.

Если говорить про европейские языки, в частности, про немецкий, то в нем самыми сложными для русского человека являются ä, ö, ü. Но научиться их выговаривать нетрудно, поскольку в нашей речи есть слова, при произношении которых мы невольно издаем аналогичные звуки, например, в словах «мюсли» или «мёд».

По бревну бобры брели

Немного тяжелее осваивать французский с его носовыми согласными и звуком «р». То, что для Франции — норма (элегантное грассирование), российские логопеды стараются исправить. У нас людей, не способных произнести твердую «р», называли картавыми, а скороговорка про грека, сунувшего руку в реку, и про бобров на бревне — одно из упражнений, призванных помочь в постановке этого звука.

В некоторых диалектах немецкого тоже звучит это грассирование, но более раскатистое – такое, как было у знаменитого «французского воробышка» Эдит Пиаф. У англичан же буква «р» вообще не произносится, а лишь обозначается звуком, больше похожим, как и в китайском, на «ж».

Восток — дело тонкое

Восточная культура очень сильно отличается от славянской, и так же резко разнится семитская языковая семья. Например, в ней есть звуки, которые не имеют точных аналогов в русском. К ним относятся, в частности, гортанные, произносящиеся не ртом, а горлом. В иврите их четыре, как и в арабском. На территории современного Израиля они практически редуцировались, а вот у тех евреев, которые родились в арабских странах, встречаются. То же самое можно сказать про некоторые кавказские языки с их гортанными звуками, например, адыгейский, чеченский и др.

Представить себе эти звуки можно, если вспомнить поход к лору. То самое «а», которое он заставляет нас сказать, прижав шпателем корень языка, — именно гортанное. Резкость звучания арабской речи, кажущаяся многим славянам не очень мелодичной, обусловлена наличием таких горловых звуков.

Межзубные звуки, в которых кончик языка располагается между верхними и нижними зубами, тоже для русских людей в диковинку, но в некоторых европейских языках они есть, к примеру, в английском. Очень трудны для произношения и арабские заднеязычные, также встречающиеся в языках северных народов. Знаменитый Байкал — измененный русскими для удобства произношения якутский Байгал, где «г» как раз заднеязычная.

От топота копыт пыль по полю летит

Звукоподражание цоканью конских копыт и щелканье языком для русских людей – всего лишь развлечение. Но есть народы, для которых такие звуки являются речевой нормой. Те, кто смотрел фильм «Наверное, боги сошли с ума», помнят, как один из главных героев и все его соплеменники-аборигены разговаривали на языке, звучащем для нас очень странно.

Койсанские языки. На них говорят всего около 370 000 человек на юге Африки и в Танзании. Они распространены в основном среди жителей области, окружающей пустыню Калахари. Эти языки постепенно вымирают. Цокающие согласные называются «кликсами», и их количество порой достигает 83. Кроме койсанских языков кликсы в качестве основных составляющих речи встречаются также в банту и дахало.

При желании и терпении освоить любой язык, включая койсанские, русский человек может. Это всего лишь вопрос времени.

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Источник: www.kramola.info

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4 коммент.»

  • 170 190
    Владимир 12 мая 2017 в 16:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    это надо же-”Элегантное грасирование “-жабье кваканье,а проотцом всех языков на планете является славянский и общение во-Вселенной идет именно на славянском языке.

    Ответить
  • 170 190
    Владимир 12 мая 2017 в 16:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    это надо же-”Элегантное грассирование “-жабье кваканье,а проотцом всех языков на планете является славянский и общение во-Вселенной идет именно на славянском языке.

    Ответить
  • 301 199
    сергей 12 мая 2017 в 17:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Хахаха,картавые то как раз не мы.

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  • 1480 1073
    любопытный 12 мая 2017 в 19:10 Ссылка Пометить
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    Где то в инете была запись разговора галины, оставшейся в живых из семейства лыковых, бежавших от реформ нмкона. Так вот она произносила звуки гортанные и носовые больше, чем просто звуки. Это нас переучили большевики разговаривать с русского на советский. Поэтому наша генная память и может все звуки мира повторить.

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