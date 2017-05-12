Их столица – заграница… Каков нынче цвет российской эмиграции?

Из лидирующих мировых цивилизаций только у русской есть устойчивая «Партии заграницы». В России всегда кого-то преследовали, а беглецы и изгнанники образовывали за рубежом своеобразную «параллельную Россию», являя основной Родине альтернативу – культурную, мировоззренческую. Но, пожалуй, никогда еще эта «Партия заграницы» не была столь жалкой, как сейчас.

Феномен «параллельной России» сложен и неоднозначен. Были там и враги, и герои – но всегда эмиграция совершала серьезную работу по формированию иного образа будущего. Оставляла по себе артефакты в виде литературных произведений (художественных, философских, исторических), которые со сменой власти входили в общепризнанные анналы русской мысли. На очередном повороте истории заграница сливалась с основной России, заваривая новый бульон смыслов.

«Партия заграницы» никогда не была блеклой, всегда в ней были знаковые фигуры, способные с той или иной степенью убедительности оспаривать официальную на данный момент государственную идентичность. Тут можно вспомнить и Герцена, и Бакунина, и, конечно же, Ленина. Крупные фигуры были и в рядах белоэмиграции, был и неординарный красный эмигрант – Троцкий. Деятели культуры не отставали от политики – разве не монументальны Шаляпин, Бунин, Бродский?

А теперь посмотрим на нынешние иконы эмиграции. Вчера я узнал, что Чичваркин вошел в список богатейших людей Великобритании. Фигляр в цветастых рейтузах, коллекционирующий редкие вина, сетует, что чекисты отжали у него бизнес. Но никакого сочувствия его история не вызывает – мелкие страсти крупного спекулянта, отжимавшего в России бизнес у других.

Есть еще Ходорковский. Ореол исторической личности создает ему то, что он один отсидел за приватизацию – но насколько он невнятен концептуально! Лимонов написал в камере шесть книг, а Ходорковский родил там пустоту. Березовский сочинял стихи, а где фолианты Михаила Борисовича, которые всплывут через пятьдесят, сто лет? От экс-главы ЮКОСа, возможно, останутся лишь его книжечки из 90-х, где фартовый нувориш рассказывает, как успеть побольше заграбастать народного добра под видом рыночной экономикой. Можете найти в Интернете его людоедский цитатник.

Даже его практический опыт управления не впечатляет. С точки зрения этого опыта что Ходорковский, что Аликперов – олигархи-сырьевики, одного поля ягодки. Аликперов, правда, профессиональней нефтяник, и его "Лукойл" демонстрирует лучшие показатели, чем ЮКОС 90-х.

Все нынешние беглецы скучны невероятно – эти бывшие мажоры-комсомольцы и ловкие коммерсы с их опытом не созидания, а купли-продажи, имеющие зуб на Кремль в связи с утраченными капиталами. При этом они умудряются жить на наши, собственно говоря, деньги так, как не снится 99% жителей России. Гундосят избитые банальности, записавшись с «лидеры протеста», и финансируют акции, направленные скорей против всей нашей страны, чем против Путина. Даже Солженицын на их фоне кажется титаном.

Ленин, испытывая в Швейцарии финансовые трудности, запихивал газеты под подкладку пиджака, чтобы согреться зимой, потому что денег на пальто у него не было. Белые эмигранты нищенствовали в Париже, но не продавали свои награды. А эти что?

Помнится, сторонники Ходорковского рассказывали, когда он сидел в тюрьме, слезливые истории, как его мама и папа еле сводят концы с концами. В итоге все оказалось у них хорошо, не до всех их свечных заводиков дотянулась рука государства. Где трагедия? Где драма? Где духовные поиски? Все растворилось без следа, даже иконой российских зэков Ходорковский не попытался стать. Не та порода.

Расправивший плечи атлант, впаривающий коренному русскому цветастые рейтузы по примеру Чичваркина – вот вся их национальная идея. Даже откровенный прохиндей Мавроди смотрится на их фоне как-то внушительней и интересней.

Андрей Песоцкий

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18526/-