Фильм «Лев» (2016): Возвращение домой

Рецензия раскрывает сюжетные подробности фильма.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Это история о мальчике по имени Сару, который в возрасте пяти лет потерялся. Оказавшись за много километров от своего дома и от своей семьи, в чужом и крайне недружелюбном городе, мальчик отправляется в длинный путь поиска своей мамы. Усугубляет положение ещё и то, что в городе, в котором он очутился, никто не разговаривает на хинди.

О системе

Первое, с чем сталкивается пятилетний малыш – это безжалостная система, общество, которое не знает ни сострадания, ни жалости. В привокзальных кассах, он пытается объяснить, где его дом, что он хочет назад, к маме, просит о помощи. Но взрослые пассажиры, жаждущие успеть на свой рейс, даже не хотят его слушать – они просто прогоняют его.

Слоняясь среди каменных джунглей, мальчик натыкается на такую же стаю бездомных, беспризорных детей. Он прибивается к ним, но в первую же совместную ночёвку на них устраивается облава. Детей хватает полиция и увозит. Сару удаётся убежать.

Блуждая среди домов и людей, мальчик встречает одну очень добрую женщину, которая понимает наречие хинди. Она по-доброму отнеслась к Сару: пригласила его к себе домой, накормила его, напоила, помыла и уложила спать. Она рассказала, что придёт человек по имени Рама, этот человек поможет Сару, так как помогает бездомным. На следующий день Рама действительно пришёл. Он приветливо пообщался с мальчиком, но вёл себя несколько странно: трогал, гладил его, зачем-то попросил полежать рядом.

Дикое, но чистое сердце беспризорного мальчугана почувствовало беду. Он понял, что у него пытаются забрать самое ценное, что у него осталось – его свободу. Он сбегает от этой доброй женщины, которая приютила его, понимая, что она – не та, за кого себя выдаёт, что её забота о бездомном мальчике преследует какие-то корыстные цели.

Через некоторое время бесцельных скитаний, благодаря помощи одного доброго паренька, Сару попадает в полицию. Полиция, разобравшись в ситуации, отправляет мальчика в приют, так как Сару не знает точного названия округа, в котором находится его деревня. Далее подают объявления в газеты с фотографией мальчика и заявлением о пропаже, в надежде, что таким образом родители найдут его.

В приюте тоже оказывается не всё так хорошо и сладко, как хотелось бы. Детей периодически куда-то забирают, хотя есть еда, тёплая постель, крыша над головой, а это куда лучше, чем спать на картонке в подземном переходе.

Однажды в приюте появляется одна женщина. Она встречается с Сару и рассказывает ему о том, что где-то далеко в Австралии есть семья, которая хочет усыновить его. Она даёт ему фотографию этой семейной пары и советует сделать правильный выбор, так как в приюте у него нет будущего.

В итоге Сару становится приёмным ребёнком в семье из Австралии.

Таким образом, вся эта вступительная часть истории мальчика по имени Сару демонстрирует определённую систему общественного устройства, в которой бездомным, беспризорным детям просто нет места. Единственное, что им может предложить общество – это приют, в котором они, скорее всего, превратятся в настоящих преступников. Все те ситуации и неприятности, с которыми столкнулся Сару – это результат сформировавшихся общественных отношений, в которых людям просто наплевать друг на друга, и тем более на чужих детей.

Переломный момент

Мать Сару постоянно пропадала на работе – она носила камни и получала за это сущие крохи. В основном, мальчик проводил время со старшим братом. Однажды они украли угля с проходящего железнодорожного состава. Угли они обменяли на два пакета молока, которыми они поделились со своей матерью и младшей сестрёнкой.

Когда Сару с братом были на рынке и меняли уголь, Сару увидел, как готовят джалеби – сладкое индийское кушание – ему, конечно же, захотелось его попробовать. Он сказал об этом старшему брату, на что тот ответил: «Когда-нибудь я куплю тебе джалеби». Сару добавил: «Мы купим всю лавку».

И вот Сару вырос. Он уже напрочь забыл свой родной язык хинди, и, казалось, навсегда стёр из памяти своё тяжёлое детство. У него есть планы на будущее, есть желание учиться и добиваться успеха. Он отправляется в Мельбурн учиться менеджменту в гостиничном бизнесе. На вопрос, почему он хочет этим заняться, он отвечает просто и понятно: «Я хочу управлять отелями и набить полные карманы денег».

Однако он очень неохотно отвечает на вопросы касательно его прошлого: откуда он, где родился, где рос. Кажется, что он сторонится своего прошлого, пытается не ворошить его, хочет забыть его, как страшный сон, который происходил не с ним.

Момент с едой, когда Сару не может есть руками традиционную индийскую еду и в итоге берёт вилку, говорит о том, что он полностью изменился. Теперь он не идентифицирует себя со своей родиной. Он получил хорошее воспитание и образование и стал настоящим европейцем.

Но от прошлого так просто не убежать. Однажды на вечеринке у друзей Сару выходит на кухню, и там замечает тарелку с джалеби. Тарелка со сладким угощением просто стоит на столе, он может протянуть руку и взять его столько, сколько ему хочется. Джалеби в данный момент – это не просто детская мечта, это яркое переживание, которое будоражит тяжёлые воспоминания, окунает Сару с головой в прошлое. Он снова видит себя маленьким, рядом с ним стоит старший брат. Он смотрит, как готовят сладкое и столь желанное угощение, которое не может себе позволить.

В этом моменте ощущается вся глубина контраста и столкновения двух миров, двух жизней, которыми успел пожить Сару: одна – жизнь бедняка в трущобах Калькутты без надежды на будущее и сытое существование, другая – жизнь в австралийской семье с дерзкими планами и мечтами, которым суждено сбыться.

Теперь Сару вырос, и он понимает, что там, в прошлом он оставил не только свою бедную, гнетущую жизнь, но и своих близких. Где-то в одной Богом забытой родной деревне, возможно, есть его мать, которая думает, что её сына уже нет на свете. Сару ощущает необходимость найти её и рассказать ей, что он жив и здоров, что у него всё хорошо. Он просто не имеет права поступить иначе. Кроме того, он мечтает встретиться со своим родным братом, с которым виделся в последний раз на том злополучном перроне, определившем его дальнейшую судьбу.

Друзья подсказывают Сару, с чего нужно начинать поиск. Необходимо узнать, с какой скоростью в то время ходили поезда. Затем, зная примерное время, которое Сару проехал в поезде, и город, куда в итоге попал Сару, можно вычислить радиус окружности. Примерно, в этом секторе и будет находиться его родная деревня.

Из особых примет своей деревни Сару помнит единственное – водонапорную башню возле перрона. И он начинает поиск…

Приёмные родители

Приёмные мать и отец Сару оказываются действительно достойными людьми. Они принимают мальчика как своего родного ребёнка. Конечно, учитывая, сколько бездомному мальчугану пришлось пережить, он далеко не сразу открывается новым родителям, но они терпеливы и готовы ждать.

В итоге доброта и забота, которую ему оказывают эти, казалось бы, абсолютно чужие люди, топят лёд в сердце мальчика, рассеивают страхи.

Приёмные родители принимают в свою семью не только Сару, они усыновляют ещё одного мальчика, гораздо более проблемного. Им так и не удаётся направить второго сына на истинный путь. Став взрослым, тот начинает употреблять наркотики. Однако в их поведении и отношении ко второму сыну, несмотря на всё то, что тот делает, читается любовь и забота. Родители винят только себя в том, что им не удалось из оборванца и хулигана сделать настоящего и порядочного человека. Они готовы прощать его сотню раз, лишь бы он был в их жизни, лишь бы он дарил им своё внимание и тепло, проводил с ними время. Они не ждут от него никакой благодарности. Они рады тому, что у них была эта возможность – воспитывать этого ребёнка.

Сару скрывает свои поиски родной деревни от приёмных родителей, он понимает, что ищет в первую очередь не место, где жил, а родных людей: он ищет свою маму и своего родного брата. Он мечется между родной матерью и приёмной, потому что не знает, как поступить. Что будет в данном случае правильным? По его мнению, это огорчит его приёмную мать. Он не хочет показаться неблагодарным к своим приёмным родителям, ведь они дали ему так много.

Когда он рассказывает своей приёмной матери о том, что нашёл свою деревню, она отвечает ему: «Сару, надеюсь, она ещё там. Она должна увидеть, какой ты стал красивый». То есть приёмная мать не проявляет к своему сыну никакой собственнической позиции, она не заявляет ему, что он должен забыть свою родную мать, не проявляет неуважения к ней, напротив, она, как и любая мать, желает своему сыну (пусть и не родному) счастья, поэтому отпускает его, искренне желая, чтобы он нашёл свою родную маму.

В этом смысле образ приёмных родителей в данном фильме – это идеал, к которому стоит стремиться не только приёмным родителям, но и всем родителям вообще, так как они демонстрируют самое главное родительское качество – любовь без отдачи. Они готовы отдать всех себя, не ожидая ничего взамен, не требуя того же самого, лишь бы их дети были счастливы.

Возвращение домой

И вот заветная точка найдена на карте. Очертания рек, гор, бедных домиков, которые еле видны на снимках со спутника, уже рисуют в памяти картины прошлого, те трепетные моменты беззаботной детской жизни, не смотря на все её трудности. Сару отправляется в путь…

Оказавшись в родном краю, он без труда находит знакомые улицы, тропинки, повороты, дома – ведь это самые яркие и важные воспоминания его детства, он знает здесь каждый уголок. И вот перед ним дверной проём его жилища, но там уже нет его родных. Надежда начинает таять на глазах.

Он рассказывает о своей проблеме одному из местных жителей, показывает своё детское фото, говорит, что потерялся много лет назад. Местный сначала уходит куда-то, затем, вернувшись, зовёт Сару с собой. Ожидание давит, но надежда вновь оживает внутри.

Кто это вдалеке? Что за знакомый силуэт? Седые волосы, но тот же взгляд, та же улыбка, те же любящие глаза смотрят на него. Он нашёл свою маму. Но вместе с огромной радостью и скорбь прикоснулась к его душе: его брата больше нет, он погиб в тот же день, когда оставил Сару на перроне, попав под поезд. Но теперь у Сару есть сестра, ставшая уже совсем взрослой.

Настоящая мать Сару отказалась уезжать с этой деревни, веря, что её сын жив и когда-нибудь он вернётся. Она ждала двадцать пять лет…

Наркотики

Другой приёмный сын австралийской семьи в итоге становится наркоманом. Нам не показывают, как он употребляет наркотики. В фильме присутствуют сцены употребления алкоголя.

Секс

Отсутствует.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Любовь не имеет принадлежности. Тому, кто готов любить и отдавать себя другим людям, не важно, какого они цвета, расы, национальности или родства, свои они ли чужие. Главное – любовь, только она способна преобразить этот мир и сделать его по-настоящему лучше. Олег Ищущий

Источник: feedproxy.google.com