«Это тюремно-промышленный комплекс»: Виктор Бут о системе американского правосудия

— Виктор Анатольевич, вы находитесь в местах лишения свободы уже девять с лишним лет, часть срока вы отбывали в тюрьме штата Иллинойс с повышенным уровнем охраны. Вас удивило, что вас считают настолько важным заключённым? И как вам там живётся?

— Знаете, здесь в таких случаях принято говорить: «Ищи, кому это выгодно». Сумма, которую на меня потратили, причём без остатка, объясняет многое из того, что сейчас со мной происходит. Я считаю, что агенты американского Управления по борьбе с наркотиками придумали отличный способ растрачивать государственные средства. Теперь им нужно скрыть следы мошенничества и не допустить огласки, иначе будет громкий скандал.

— Каково вам приходится? Мы знаем, что у вас были проблемы со здоровьем. Как вы себя чувствуете сейчас? Есть серьёзные жалобы?

— Нет. При правильной взаимосвязи тела и разума, когда можешь поддерживать баланс, следить за питанием, соблюдать определённый режим, вести здоровый образ жизни, тело всегда может восстановиться. Так что сейчас жалоб у меня нет. Я в хорошем расположении духа и в хорошей форме.

— Рады это слышать. А что больше всего осложняет вашу жизнь в тюрьме? И как вы с этим справляетесь?

— Опять же, суть не в этом. Мы русские. И у нас совершенно другой менталитет. Достаточно взглянуть на нашу историю и литературу. Не люблю распространяться о том, каково мне приходится и о чём я думаю. Существует действительность, и я вынужден в ней жить. Точка.

— Хорошо, что у вас такой подход. Когда разворачивалась история с вашим арестом и экстрадицией в Америку, СМИ называли вас «торговцем смертью». Рассказывая о вашем деле, они даже использовали кадры из голливудского фильма. Как тот образ, который вам создали средства массовой информации, повлиял на вашу жизнь в заключении?

— На самом деле особо не повлиял. Сейчас процветают фейковые новости и ложь в СМИ, а когда меня судили, эта тенденция только зарождалась. Демонизировать могут кого угодно — в том числе меня, совершенно незначительного человека. Лишь бы потратить на что-то деньги. А бывают и определённые геополитические задачи — например, очернить Россию, Путина и даже Трампа.

— В 2016 году судья, которая вынесла приговор по вашему делу, признала, что он был «чрезмерно суров» и «неадекватен». Как вы считаете, что повлияло на её решение во время судебного процесса? Изменит ли что-то для вас это признание?

— Можно было бы сказать, что это ещё один пример полной неэффективности так называемой системы уголовного правосудия в Америке. Но на самом деле это не система уголовного правосудия, а тюремно-промышленный комплекс. Это конвейер — тюрьмы набивают людьми, предъявляют им какие-то обвинения… В США, согласно расхожей фразе, прокуратура может предъявить обвинение хоть сэндвичу с ветчиной. Так что о чём вы вообще говорите? Что может сделать судья? Она автоматически принимает то решение, которого от неё ждёт правительство. В федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк доля обвинительных приговоров составляет сто процентов! Здесь смешно даже о чём-то говорить.

Виктор Бут в сопровождении сотрудников DEA 16 ноября 2010 года после выдачи США

— Но всё же, как вы считаете, могут ли вам сократить срок в связи с этим заявлением судьи? Возможно, условно-досрочное освобождение…

— Какое сокращение срока? Какое условно-досрочное? Никакого преступления не бы-ло! Здесь речь идёт о мыслепреступлении! О преступлении, которое может быть совершено в будущем. Это словно научно-фантастический фильм — вас судят за какие-то будущие правонарушения. На суде мне главным образом ставилось в вину то, что было у меня на уме! Никаких доказательств у них не было. Никакого преступления совершено не было. У них на суде был только подставной агент. Они могут подделать всё что угодно! Вы же не можете ничего — в этой игре вам не победить, потому что она ведётся на их условиях. И игра эта нечестная.

— Вы провели в заключении уже девять лет. Вы говорили со многими официальными лицами, с адвокатами. Они понимают, что это очень спорное дело и что такой срок чрезмерен?

— О ком вы говорите! Они продолжат вот так же ловить россиян. Набирать себе пешек для будущих переговоров. Это современное рабство! Это пираты, которые захватывают людей ради наживы. Они увозят этих людей в Америку, и там все делают на нас деньги. Так что — о чём вы говорите? Кто поймёт? Всё это превратилось в балаган: те же самые персонажи разъезжают по свету, под теми же самыми предлогами арестовывают других людей. А потом они же выступают с лекциями в университетах как звёздные специалисты по борьбе с терроризмом! Что за абсурд!

— Думаете, приход к власти нового президента США и возможные изменения в российско-американских отношениях как-то повлияют на ситуацию? Или полагаете, что всё останется как раньше?

— Не знаю, потому что никаких признаков изменений в отношениях нет. До сих пор они только ухудшались. А от своих предвыборных обещаний Трамп легко отказывается и делает развороты на 180 градусов. Он пытался осушить болото, но, похоже, это знаменитое вашингтонское болото засосало его самого. Так что никаких изменений в отношениях я не жду. Я всякий раз только и молюсь о том, чтобы войны не было. Потому что сейчас американский и российский народы подталкивают к кошмарному ядерному конфликту.

— Перспектива удручающая. Но российские власти по-прежнему пытаются добиться вашего возвращения в страну. О вас здесь не забывают. Но не чувствуете ли вы сами какой-то обиды на российское правительство за его действия в случае с вашим делом?

— За что? Как можно обижаться на того, кто пытается бороться против этого сговора глобалистов — и зачастую даже успешно! Так что — нет.

— То есть никакой обиды на Россию вы не таите?

— Россия делала всё, что в её силах. Послушайте, посольство поддерживает со мной постоянный контакт. Его сотрудники меня навещают и стараются предоставить мне любую помощь, в которой я нуждаюсь. Конечно, хочется большего, но я не могу сказать, что мною пренебрегают. Взгляните на заявления российского МИДа на протяжении всего моего дела, на то, какие решительные формулировки в них используются. Мы просто имеем дело с тупым громилой, который не привык ни с кем считаться и ничего не поймёт, пока не схлопочет сильный удар по лицу. Вот и всё!

— Вас приговорили к двадцати пяти годам тюрьмы. Сейчас вам пятьдесят. Как вы поддерживаете себя в жизни? Что укрепляет ваш дух?

— Дух? Наши российские корни, наша история, наши герои.

— Господин Бут?

— Да.

— Господин Бут, большое спасибо, были очень рады вас слышать! Терпения вам и силы!

— Со своей стороны, желаю всего наилучшего всей вашей команде и лично Маргарите Симоньян. Всяческих ей успехов! Очень рад, что RT сегодня сообщает зрителям настоящие новости. Может быть, это единственный канал в мире, который это делает. Остальные, хоть они и критикуют вас, на самом деле от вас зависят. Так что удачи вам. Так держать!

Незаконный арест

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде в результате операции спецслужб США. В 2010 году Бут был экстрадирован в Соединённые Штаты, где ему предъявили обвинения в том, что он якобы состоял преступном сговоре с целью убийства американских граждан. В 2012 году россиянин был признан виновным и приговорён к 25 годам лишения свободы.

Сам Бут не признаёт свою вину. Российские власти неоднократно заявляли, что американские спецслужбы арестовали предпринимателя незаконно. МИД России добивается экстрадиции Бута на родину, однако эти попытки пока что не увенчались успехом. Кроме того, адвокаты россиянина добиваются пересмотра дела. В частности, 25 марта Верховному суду США была представлена аргументация в поддержку прошения о пересмотре вынесенного ранее приговора, однако суд отказал в рассмотрении дела.