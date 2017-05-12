Дело действительно пахнет порохом, раз Лавров на 9 мая вынужден ехать в США на какой-то Арктический совет, который занимается чем бы вы думали?

В соответствии с достигнутой договоренностью 9-11 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки. На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем С.В.Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Фэрбанкс (широко используется — Фэрбенкс (Fairbanks) — город в центре Аляски (штат США), административный центр боро Фэрбанкс-Норт-Стар. Расположен на правом берегу реки Танана.

Эмблема Арктического совета

Арктический совет — международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны.

Один из главных приоритетов Постоянного комитета состоял в том, чтобы первоначально поддержать учреждение Арктического совета.

19 сентября 1996 была основана новая организация, представляющая восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) и Европейский парламент.

С тех пор Комитет работал активно, чтобы способствовать работе Совета. Комитет участвует во встречах Арктического совета как наблюдатель.

14 мая 2011 года заседание Арктического совета состоялось в Нууке (Гренландия). На нём все восемь стран, входящих в совет, подписали Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении.

Планируется, что на одном из следующих заседаний совета будет подписано Соглашение о предотвращении разливов нефти в Арктике.

Постоянный комитет парламентариев арктической области, ответственный за работу между конференциями, начал работу в сентябре 1994 года.

Первая парламентская конференция относительно арктического сотрудничества была проведена в Рейкьявике (Исландия) в 1993 году.

Следующие арктические парламентские конференции были проведены в Йеллоунайфе (Канада), Салехарде (Россия), Рованиеми (Финляндия), Тромсё (Норвегия), Нууке (Гренландия), Кируне (Швеция), Фэрбенксе (США) и Европейском парламенте в 2010 году.

Девятая Конференция в Брюсселе 13—15 сентября 2010 года, сосредоточилась на следующих главных темах:

жизнеспособное управление живущими ресурсами в Арктике;

образование и исследование — продолжение Международного полярного года;

тающий лёд — последствия.

Пробуждение древней цивилизации в Антарктиде в районе подледного озера Восток

Ученые на удаленных антарктических станциях, сообщают, что подо льдом, видят перемещающиеся источники сильного света.

Сообщения с нескольких Антарктических станций, были — экстренными и ученые беспокоятся о своей безопасности.

Они требуют принятия неотложных мер.

Эти сообщения, привели в замешательство, правительства тех стран, чьи станции наблюдения, послали такие сигналы бедствия.

Кроме тревожных сообщений с антарктических станций США, получена аналогичная информация от русских ученых.

Ранее группа российских ученых — неоднократно сообщала о наблюдении световых и звуковых аномалий в районе станции Восток, расположенной у подледного озера в Антарктиде.

Европейские ученые, говорят о том, что НЕЧТО, находящееся подо льдами Антарктиды, попало туда 12000 лет назад, когда этот континент еще не был покрыт льдом.

То, что находится там, является самой древней искусственной структурой на Земле.

Имеются данные, что США еще в 2001 году, направили в район обнаружения аномалии экспедицию имеющую в наличии буровые установки и тяжелую технику для производства раскопок в том числе и на основе лазерных буров.

И аномальная активность в подледном пространстве, по всей видимости является результатом этих раскопок древней структуры под ледовым панцирем.

Сообщается о экстренной эвакуации, ученых с Антарктических станций, расположенных в этом районе.

Ученые обратились в конгресс США с требованием открыть общественности и научному сообществу информацию о том, что обнаружено в Антарктиде.

Факторы

Известно, что за последние несколько лет Антарктиду посещали Кандолиза Райс и Николай Патрушев.

Курирует американские исследования всемогущее АНБ, что несколько странно. Нахождение туристов в Антарктиде строго регламентируется и находятся они там не более 4 часов.

Все несанкционированные путешествия пресекаются "людьми в черном".

Так, что же под ледяным панцирем Антарктиды может настолько привлекать правительственные круги США, а также России, что они посылают на шестой континент, в район озера Восток, научные экспедиции, оснащенные дорогим и тщательно засекреченным оборудованием?

Согласно информации, опубликованной в зарубежных источниках, в феврале 2000 года две группы ученых, выполнявшие совместную программу исследований, которую финансировали правительства США и Великобритании, намеревались опустить в воды озера специальные зонды, оснащенные различными датчиками.

Но внезапно они получили указание все работы по программе прекратить.

Никаких объяснений за этим не последовало.

А на российскую антарктическую станцию в это же время якобы прибыл новый контингент исследователей, вместе с которым было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования.

Причем происходило все это в глубокой тайне.

Спустя некоторое время после описанных событий с австралийской антарктической станции «Кейси» в сторону озера Восток отправились две путешественницы, намеревавшиеся пересечь Антарктический континент на лыжах.

Когда они достигли озера и уже шли по его ледяному покрову, неподалеку от них вдруг произвел посадку самолет американских ВВС, и «лица в штатском» предложили отважным девушкам проследовать на его борт, объясняя, что прилетели их спасать.

Между тем у путешественниц имелись исправно работающие средства связи, и ни о какой помощи они не просили.

Известно, что во время своего лыжного похода девушки сообщили по спутниковым телефонам родственникам и друзьям, что по возвращении расскажут им о чем-то совершенно невероятном.

Однако, возвратившись домой, ничего такого они не рассказали и никаких интервью не давали".

Политики зачастили в Антарктиду

С декабря 2005 года

Сергей Иванов как первый вице-премьер курировал проект ГЛОНАСС.

Тогда президент Владимир Путин дал личное поручение господину Иванову ускорить развертывание системы: на всей территории России ГЛОНАСС должна была начать работать к 1 января 2008 года

28 декабря 2006 г.

ВВС США в рамках операции Deep Freeze впервые осуществили масштабное парашютное десантирование 40 тонн грузов прямо на Южный полюс с помощью тяжелых военно-транспортных С-17 Globemaster III…

5 января 2007 г.

На антарктическую станцию "Беллинсгаузен" высадились директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев вместе с первым заместителем директора ФСБ — руководителем пограничной службы ФСБ России Владимиром Проничевым и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым.

7 января 2007 г.

Два российских вертолета Ми-8 сегодня впервые достигли Южного полюса. На борту вертолетов находились – депутат Госдумы Артур Чилингаров, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Николай Патрушев, его первый заместитель и руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Проничев, а также глава Всемирной метеорологической организации Александр Бедницкий. Участники экспедиции встретились с американскими полярниками…

12 ноября 2007 года

Поездка в Антарктиду генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

12.03.2008

Первый вице-премьер Сергей Иванов вчера посетил российскую научную станцию "Новолазаревская" в Антарктиде. Иванов облетел восточные районы "белого материка", осмотрел станцию "Новолазаревская", провел совещание по транспортному обеспечению полярников, вручил им правительственные награды и обещал дополнительную взлетно-посадочную полосу.

2017

В.В. Путин и Д. А. Медведев на земле Франца-Иосифа

"Слетать в Антарктиду" — звучит легко.

Шесть часов лету от Кейптауна вместо нескольких (от одной до шести) недель, которые занимает этот же путь, но по воде.

А нелегкими подробностями легкая фраза обрастает уже по ходу движения.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Федоров честно предупредил: если вдруг погода на Новолазаревской испортится, обратно в Кейптаун Ил-76 уже не вернётся.

Его запас топлива — на 8 часов полета, а тут — 6 только в одну сторону.

За два часа до посадки — "точка возврата".

Это такой оптимистический вариант её названия, на самом деле она скорее "точка невозврата" — если вовремя не развернуться, пути назад может больше не быть.

Теперь о визите в Антарктиду первого вице-премьера РФ Иванова с целой свитой министров, возникает масса вопросов:

В кои это веки политики так рисковали?

В одном самолёте собрались премьер-министр, еще парочка министров, да с ними высокопоставленный чиновник практически в ранге отраслевого министра.

Ну ладно, добрались до Кейптауна в привычном комфорте Ил-62VIP, что не для простых смертных, а только для правительства, и по безопасным авиатрассам над континентами.

Но далее пересели на военно-транспортный Ил-76ТД без удобств, где роскоши отродясь не бывало, и еще 6 часов летели над пустынным и холодным Южным океаном, где бывают только корабли китобоев, и то редко, не каждый год появляются, и практически «в никуда» — безо всякого навигационно-диспетчерского обеспечения и сопровождения с земли.

Что случись – сухопутный самолет на воду сесть не сможет, и помощи ждать не откуда…

Так, что же такое — Антарктида?

Антарктида до последнего времени считалась континентом, покрытым льдом миллионы лет. но сейчас это фактически опровергается, находят остатки динозавров и другие формы ранее неизвестной жизни.

Интересно, что открыл Антарктиду наш Белленсгаузен, многие считали, что ее вообще нет.

Но карты этой земли причем безо льда-уже были, самая известная -карта османского адмирала Пири Райса 16 века, так-же есть карты Антарктиды от Меркатора и других картографов.

Подтвердилась подлинность карты, только после 2-й мировой, благодаря экспедиции наших полярников.

Откуда эти карты, кто их мог составить, почему такая аэрофотосьемочная точность?

Зачем в Антарктиду прибыли военные России и США?

Появился явный интерес к Антарктиде, примерно год назад.

Знакомый моряк с ледокола " И. Хлебников" рассказывал о проводимым ими караване из 7 американских судов к Антарктиде.

Рассказывал, что видел, очень много непонятной техники и множество военных.

Все это уехало в глубь континента и сопровождалось всевозможной секретностью (ледокол при выгрузке стоял на рейде, команду на берег не выпускали, сначала, но они в бинокли за американской высадкой следили)

Вот и вопрос — ну ладно техника(хотя зачем так много?), но солдаты то им в Антарктиде зачем?

Новая Швабия реальность?

Имеются прямые документальные свидетельства того, что с 1940-го по 1943 год нацисты возводили в Антарктиде в районе Земли Королевы Мод некие секретные объекты.

Советской разведке было достоверно известно следующее.

Некоторые немецкие ученые разделяли теорию "полой Земли", согласно которой под поверхностью планеты существуют гигантские пустоты, представляющие собой настоящие оазисы с теплым воздухом.

По мнению германских экспертов, подобные пустоты существовали в Антарктиде.

В изученных "Итогами" архивных документах СМЕРШ, а есть сведения о том, что в 1938 году немецкие подводники, исследовавшие ледовый континент, якобы отыскали нечто под толщей льдов.

Если верить секретным документам, то речь идет о "территориях под землей, но с такими же горами и континентами, океанами пресной воды, внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли".

Проход в эти территории возможен в результате специальных маневров при погружении на подводных лодках.

Лоции сохранились.

Немцы, предполагая, что карты могут попасть в чужие руки, сделали несколько вариантов, в том числе ложных.

Карты отпечатаны в 1500 экземпляров в концлагере Дахау в "зондерлаборатории" в январе 1944 года, что свидетельствует о чрезвычайной секретности информации.

Неудивительно, что все люди, участвовавшие в их изготовлении, были уничтожены.

В любом случае это были не просто карты.

На каждой из них цифрами и знаками, требующими расшифровки специалистами в области астрономии и навигации, обозначены разные ключи.

Есть подозрение, что используются они в зависимости от времен года и расположения Луны.

В самом конце войны народному комиссару военно-морского флота СССР адмиралу Николаю *Кузнецову были направлены разведкой десять экземпляров немецких подводных карт для "организации запланированной работы и выработки предложений".

Историки, работая с архивными документами СС, нашли конкретные записи.

"Мои подводники обнаружили настоящий земной рай", — заявлял командующий немецким подводным флотом адмирал Дениц.

И еще одна загадочная фраза, прозвучавшая из его уст: "Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость". Проговорился на эту тему якобы и сам Гитлер.

На празднике по поводу завершения строительства здания новой рейхсканцелярии он сказал: "Ну ладно!

Если уж в этой деленой-переделеной Европе за несколько дней можно присоединить к рейху парочку государств, то с Антарктидой никаких проблем не предвидится и подавно…"

Из секретных документов следует, что в 1940 году в Антарктиде по личному указанию фюрера началось строительство двух подземных баз.

Их предназначение было исключительно функциональным — они представляли собой надежные убежища и одновременно полигоны для создания суперпередовых технологий.

Никакого сакрального смысла в эти объекты никто не вкладывал.

Для транспортировки грузов на далекие земли использовались 38 подводных лодок из соединения "Конвой фюрера".

Упоминания об этих лодках также встречаются в документах советской разведки: "… Докладываю, 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШа 79 стрелкового корпуса в здании штаба ВМФ Германии по адресу: Берлин-Тиргартен, Тирпитцзуфер 38-42, в служебном помещении обнаружены "карты прохождения морских глубин" с грифом "только для капитанов подводных лодок А-класса зондер-конвоя фюрера" в количестве 38 штук под номерами с серией "44" № с 0188 по 0199… с № 0446 по 0456".

Как утверждают некоторые военные историки, в самом конце войны в порту немецкого Киля с этих подлодок сняли торпедное вооружение и загрузили контейнерами с различными грузами.

Кроме того, субмарины приняли на борт пассажиров — числом в несколько сотен, которым и суждено было стать жителями Новой Швабии.

Загадки Антарктиды

Казалось бы, ну какие загадки и тайны можно обнаружить на необитаемом континенте, где свыше 99% территории покрыто слоем льда толщиной до четырех километров, средняя температура даже летних месяцев колеблется от -30 до -50 С, растительность практически отсутствует, а животный мир представлен лишь живущими на побережье пингвинами и тюленями?

Однако…

В Антарктиде, на расстоянии 480 километров от Южного полюса, расположено огромное озеро Восток.

По площади оно не уступает таким озерам, как Онежское, Чад и Никарагуа.

Толщина льда над озером — от трех с половиной до четырех с половиной километров, его наибольшая глубина — 1200 метров, а в районе расположенной как раз над ним российской антарктической станции «Восток» — 680 метров.

Ученые всего мира считают исследование этого уникального озера одной из самых интересных и трудноразрешимых научных проблем начала XXI века.

Ледник над озером Восток из космоса

Когда полученные с американских орбитальных спутников данные показали, что над водной поверхностью озера существует покрытая ледяным куполом полость высотой 800 метров, а приборы зарегистрировали там высокую магнитную активность, дальнейшее выполнение американской программы исследований внезапно прервали, и все гражданские специалисты были от нее отстранены.

Руководство дальнейшими работами перешло к определенным правительственным структурам и ведомствам.

Коренной рельеф района подледникового озера Восток по данным геофизических зондирований в 2003 году.

До 2000 года с американской стороны исследованиями озера занималась международная команда ученых, но затем бразды правления взяло на себя Управление национальной безопасности США.

Представитель НАСА по связям со СМИ Дебора Шингтеллер заявила, что такая замена была продиктована соображениями безопасности страны.

Сразу же после этих слов место перед микрофоном занял один из руководителей НАСА, уточнивший, что «исследования прерваны для обеспечения экологической безопасности окружающей среды».

С тех пор связаться с Деборой Шингтеллер и выяснить, какую безопасность она имела в виду, никому из журналистов не удавалось.

Так что же под ледяным панцирем Антарктиды может настолько привлекать правительственные круги США, а также России, что они посылают на шестой континент, в район озера Восток, научные экспедиции, оснащенные дорогим и тщательно засекреченным оборудованием?

Приборы, установленные на спутниках, показали, что температура воды в озере колеблется от +10 до +18С!

Это значит, что в глубине озера находятся геотермальные или какие-то иные источники тепла.

Анализируя показания приборов, ученые высказали предположение, что в полости между ледяным куполом, покрывающим озеро, и его водной поверхностью может существовать самоочищающаяся атмосфера, и, возможно, в ней живут растения.

Согласно информации, опубликованной в зарубежных источниках, в феврале 2000 года две группы ученых, выполнявшие совместную программу исследований, которую финансировали правительства США и Великобритании, намеревались опустить в воды озера специальные зонды, оснащенные различными датчиками.

Но внезапно они получили указание все работы по программе прекратить.

Никаких объяснений за этим не последовало.

А на российскую антарктическую станцию в это же время якобы прибыл новый контингент исследователей, вместе с которым было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования.

Причем происходило все это в глубокой тайне.

Спустя некоторое время после описанных событий с австралийской антарктической станции «Кейси» в сторону озера Восток отправились две путешественницы, намеревавшиеся пересечь Антарктический континент на лыжах.

Когда они достигли озера и уже шли по его ледяному покрову, неподалеку от них вдруг произвел посадку самолет американских ВВС, и «лица в штатском» предложили отважным девушкам проследовать на его борт, объясняя, что прилетели их спасать.

Между тем у путешественниц имелись исправно работающие средства связи, и ни о какой помощи они не просили.

Известно, что во время своего лыжного похода девушки сообщили по спутниковым телефонам родственникам и друзьям, что по возвращении расскажут им о чем-то совершенно невероятном.

Однако, возвратившись домой, ничего такого они не рассказали и никаких интервью не давали.

В связи со сказанным некоторые уфологи и исследователи загадочных явлений природы и тайн истории обсуждают возможность существования в Антарктиде — на ее поверхности или под ледяным покровом — секретной базы НЛО или немецких нацистов(!), причем некоторые полагают, что одно другого не исключает.

Что касается двух последних предположений, то даже при самом скептическом отношении к НЛО мысль о существовании в Антарктиде нацистской базы представляется еще более фантастической, если не откровенно абсурдной.

Но, возможно, спешить с такими заключениями не следует…

Летом 1940 года в гористой местности вблизи города Ковары, на самом юго-западе оккупированной Польши, гитлеровцы создали строго засекреченный учебный центр.

Там проходили обучение и тренировались солдаты и офицеры, специально отобранные из элитных частей вермахта.

Их готовили для боевых операций в самых суровых условиях таких полярных зон, как Арктика и… Антарктика.

Решение об аннексии Земли Королевы Мод — норвежских владений в восточной Антарктиде — немецкое командование приняло еще в мае 1940 года, вскоре после капитуляции Норвегии.

Для этой цели было сформировано особое воинское подразделение под командованием генерала Альфреда Рихтера, костяк которого должны были составить те, кто пройдет обучение в лагере под Коварами.

Есть сведения, что планы высадки на Земле Королевы Мод немцы вынашивали с 1938 года и даже заранее придумали этой территории свое название: Новая Швабия.

Якобы уже тогда Рихтер пролетел над ней на небольшом самолете и сбросил вниз несколько десятков вымпелов со свастикой, продемонстрировав полное пренебрежение к международным соглашениям о разделе Антарктиды.

А в 1941 году немцы действительно высадились в Антарктиде, в бывших, как они считали, норвежских владениях, и основали там свою станцию «Оазис» в местности, известной в настоящее время под названием Оазиса Бангера, по имени американского летчика, обнаружившего его в 1946 году.

Антарктические «оазисы» — это участки земли, свободные ото льда.

Их происхождение до конца не выяснено.

Некоторые уфологи и исследователи исторических загадок и непознанных явлений, в том числе поляк Роберт Леснякевич и словак Милош Есенский предполагают, что одной из причин образования, в частности, Оазиса Бангера, самого большого в Антарктиде, могли стать… эксперименты с ядерной энергией, проводившиеся немцами на станции «Оазис» во время Второй мировой войны.

Об этом они пишут в своей книге «Wunderland».

Внеземные технологии в Третьем Рейхе», вышедшей в 1999 году в Варшаве.

Эпилог

Что же обнаружили в Антарктиде сейчас?

Это параллельная цивилизация или база инопланетной цивилизации, Новая Швабия или же там обитает НЕЧТО?

Думаю скоро мы об этом узнаем, возможно сейчас мы становимся свидетелями открытия очередной главы проекта "Сокрытие"… или "Заговор Орион".

http://earth-chronicles.ru/new…

https://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/370058-delo-deystvitelno-pahnet-porohom-raz-lavrov-na-9-maya-vynuzhden-ehat-v-ssha-na-kakoy-to-arkticheskiy-sovet-kotoryy-zanimaetsya-chem-by-vy-dumali.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru