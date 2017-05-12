Что стоит за попытками пересмотра итогов Великой Отечественной войны?

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Не так давно праздник завершился. Юбилей 65-летия был отмечен очень пышно, громко, а проблема, тем не менее, осталась такая же, как и была в предыдущие годы. Каждый год, практически, одни и те же силы говорят одно и тоже – они пытаются подорвать, скажем так, в сознании людей роль нашей страны, нашего Советского Союза.

Тема исторических спекуляций вокруг Великой Отечественной войны, к сожалению, остается актуальной. Ревизионисты явно пытаются сместить акценты, а то и полностью изменить оценку тех событий. Некоторые особо активные деятели договариваются до того, что чуть ли не ставят СССР и гитлеровскую Германию на одну доску. Их «аргумент» заключается в том, что, мол, в обеих странах политические режимы были разновидностями тоталитаризма и якобы особой разницы между ними нет. Приходится констатировать, что передергивания, подданные в обертке псевдоисторизма, порой кажутся убедительными некоторым людям, поэтому нельзя недооценивать важность борьбы на идеологическом фронте. Как показала практика, историческую правду необходимо отстаивать, в противном случае мы рискуем проиграть на информационном поле.

Стараются облить грязью и наши успехи на фронте, и успехи потом, в послевоенном переустройстве мира. Мы эту тему отслеживаем внимательно. У нас были эксперты, которые говорили о том, что происходило на фронтах, а с вами хотел бы поговорить о дипломатической стороне вопроса. Именно о том, что произошло после войны, и действительно ли проблема столь серьезна, как говорят некоторые эксперты, действительно ли ревизионизм поднимает голову.

Действительно, вы знаете, я бы хотела сказать, что проблема сейчас, в настоящее время, стоит крайне остро, и можно сказать, что это только начало серьезной, глубокой ревизии, глубокого пересмотра не только итогов Второй мировой войны, а речь идет вообще, можно сказать, о смене мировоззренческих ориентиров.



Дело в том, что эта проблема, она многоуровневая, она включает много аспектов, но я хотела выделить только два аспекта, это геополитический и общемировоззренческий. Хотела бы я начать с того, что вспомнить эту известную фразу Бжезинского, который выражает суть американской геополитики в отношении России, которая заключается в том, что «новый мировой порядок, который сейчас строится, он строится без России, вопреки России и на обломках России». Вот это ключевая фраза. То есть в том порядке, который создают сейчас западные элиты, Россия не предусмотрена как нечто самостоятельное, целое.

Вот этой активной очень экспансией, которая осуществляется (финансовая, экономическая, политическая, идеологическая), Россия рассматривается как объект и никоим образом не как субъект какой-либо политики.

В чем выражается ревизионизм? В каких тезисах?

Конкретно, в чем выражается ревизионизм – видите ли, дело в том, что нас встраивают в западную цивилизацию, то есть в этот новый мировой порядок, в качестве, еще раз говорю, несамостоятельного целого, поэтому сейчас очень активно, как вы знаете, осуществляется политика сближения с НАТО, сближение с Ватиканом (это, кстати, все звенья одной цепи).



И в этих условиях, когда идет такое активное встраивание нас в совершенно чуждые нам структуры, необходима тотальная перестройка и ломка нашего сознания. То есть необходимо убрать какие-то основополагающие, ведущие, опорные точки, которые обосновывают наше геополитическое мышление.



В этом плане необходимо представить те силы, которые традиционно в нашем геополитическом сознании ассоциировались с экспансией: НАТО – военная экспансия, Ватикан – это идейная экспансия, они сегодня представляются в виде союзников, в виде друзей. Поэтому неслучайно 9 Мая состоялся на Красной Площади парад с участием войск НАТО.

Ваша оценка.

Сейчас я ее дам. Естественно, она резкая и отрицательная моя оценка – участие войск НАТО. И это очень важный этап, очень важный рубеж, прежде всего, очень символический для ломки нашего сознания. Такое же значение будет иметь – венцом – сближение Ватикана с Русской Православной Церковью, с нами то есть, с еретической церковью, встреча нашего московского Патриарха с Папой Римским, которую готовит Запад, для них она будет иметь такое же значение. Что касается непосредственно участия войск НАТО.



Надо сказать, что это играет (как я уже сказала) роль рубежа, важного этапа. Почему – потому что для нас 9 Мая – это День Победы в Великой Отечественной войне, это День Победы нашего народа в той войне, которая началась 22 июня 1941 года.

Вы считаете, что войска НАТО на Красной площади – это некое размывание нашей победы?

Безусловно, конечно, это размывание, потому что на этот раз мы отмечали уже не победу в Великой Отечественной войне, а мы отмечали победу в общеевропейской войне, которая началась…

Во Второй мировой войне.

Вторая мировая война, она все-таки закончилась в сентябре 1945 года, поэтому мы отмечаем именно Вторую мировую в Европе, которая началась 1 сентября 1939 года. То есть мы отмечали день общеевропейской победы над нацистской Германией, и наша победа, она как бы размывается, то есть, это победа Европы и России.



Уже произошла эта подмена – мы уже отмечали не День Победы в Великой Отечественной войне, что очень важно, это произошло смешение. Между тем, на Западе очень активно идет подготовка – она такая, подспудная, можно сказать, но очень последовательная, очень целенаправленная подготовка к формированию совершенно нового взгляда на итоги Второй мировой войны.



И то, что произошло в прошлом году, я имею в виду резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая уравняла роль Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, это первый очень важный шаг, потому что, к чему это сделано, к чему это ведет – дело в том, что если нас оценивают как виновников Второй мировой войны, значит, мы не имеем права на победу. Правильно? Можно уже абсолютно так выразиться.

Но непонятно, какими аргументами они оперируют.

Сейчас мы к этому придем тоже. Значит, раз мы не имеем права на победу, а Россия является преемником Советского Союза, то есть, соответственно, мы несем ответственность за все, что происходило в Советском Союзе, мы являемся преемниками советского режима, а сталинский режим – это часть советского режима, значит, соответственно, все те претензии, которые будут предъявляться и уже готовятся к сталинскому режиму, за все это ответственность будем нести мы. То есть подготавливается почва.

И финансовую в том числе.

Безусловно. И это один из важнейших элементов, то есть готовится почва к тому, чтобы мы не имели права бороться против пересмотра итогов Второй мировой войны, которая осуществляется всеми темпами.



Это пересмотр территорий, границ, и это, естественно, и финансовая контрибуция, которую Россия должна будет заплатить. Фактически, то есть, раз нас приравнивают к Германии, советский режим приравнивается абсолютно в такое же положение, как и нацистский режим, значит, соответственно, идет подготовка к тому, чтобы признать в общем правовом масштабе – это очень важно – на правовом уровне преступный характер сталинского режима, и соответственно, советского режима. То есть его преступный характер, его не легитимность.

Это главная цель ревизионистов?

Конечно. То есть сделать своего рода иной вариант Нюрнбергского процесса, для того чтобы этот режим… В этом году что мы имели – 65-я годовщина – казалось, что нужно вспоминать, нужно вспоминать нацизм, неонацизм и все прочее. Что вспоминают – голод, который якобы устраивал Сталин, и сталинский режим (это очень важно), его осудили, ПАСЕ осудило, что сталинский режим виновен.



Катынь – сталинский режим виновен? Виновен. То есть идет еще подготовка к тому, чтобы сталинский режим осудить как не легитимный. Насчет Катыни много написано – это вещь, конечно, страшная, потому что фактически реакция на Катынь как на Холокост по-польски для России, то есть в нас вбивают историческую вину за то, что мы не осуществляли, но за эту историческую вину, за этот факт мы должны будем расплачиваться, соответственно, и политически, и материально.



И при этом, опять-таки, не ставится совершенно вопрос об ответственности поляков за истребление 80 000, по самым скромным подсчетам, наших красноармейцев, захваченных во время советско-польской войны, было захвачено 210 000 в плену, 120 000 забрали и поместили в концентрационные лагеря, и точно совершенно 80 000 из них истребили в польских лагерях.

Это уже доказанный факт?

Да, документы есть, но польская сторона это просто совершенно игнорирует. Катынь представляется как главное преступление ХХ века, еще раз говорю, что вбивают в нас комплекс неполноценности, хотя есть документы, есть исследования, обращаю вас к книге Шведа, к его материалам, которые есть и доступны, где эта проблема прекрасно описана.



Те документы, якобы новейшие, которые выбросили сейчас в Интернет, это все старые фальсифицированные документы 1992 года. Это все тоже уже описано. Так что Запад подготавливает такую коренную переоценку, переосмысление.



В этой связи я хочу сказать, что у них даже есть формула, которую они начинают осуществлять в общенаучном, общеобразовательном масштабе, она называется «сформировать единое понимание европейской истории». Это официальный подход европейской интеллектуальной элиты ко Второй мировой войне, которая будет преподаваться в школах, в институтах.

Всем, всему Евросоюзу?

Да, то есть это официальная позиция, вне которой все остальное будет рассматриваться как нечто маргинальное, не имеющее право на существование. Соответствующее этой точке зрения – Россия, она несет ответственность за преступный режим, и соответственно, все русские, россияне, они наследники преступников и должны расплачиваться за эту идею. Это стратегия.

Это то, что хотят прописать в учебники, по которым будут учить детей, и через пару поколений мы получим новое поколение совершенно.

Естественно, уже тот учебник, который мы имеем, который там, на Западе – фактически роль России она либо совершенно мизерная, либо она представляется как оккупант, пришедший сюда, разбивший нацизм, но пришедший сюда именно в качестве оккупанта.

Кто главный «застрельщик»? Это Британия, Италия… Какие страны?

Вот теперь мы переходим как раз к самому главному аспекту, ко второму, о котором я говорю – к мировоззренческому. Дело в том, что за всем этим фактически скрывается один очень важный процесс, который, опять-таки, идет подспудно, но идет очень интенсивно.



Речь идет о реабилитации нацистской идеологии как идеологии, которая обосновывает право элит, определенной части избранных, на установление контроля над всем, чем угодно, – над территорией, над ресурсами, над людьми, над сознанием человека, и, еще раз говорю, фактически это сегодня является основной, главной тенденцией.



Но именно в связи с тем, что подспудно готовится реабилитация права, создается идейное обоснование, право этих элит на господство, Запад очень активно скрывает, вернее, не скрывает, он не выдвигает это на видный план, как бы это игнорирует, замалчивает, тот факт, что, во-первых, мы воевали не с нацистской Германией, мы воевали с Европой, которая находилась под нацистским контролем, под контролем нацисткой Германии. Это было фактически единое целое – хозяйственный, политический, идейный механизм.



Против нас действительно шел реально Третий Рейх, то есть вся Европа, мы воевали с ней, с нацистской Европой. И второй очень важный момент, который скрывается, – кто реально готовил этот нацистский режим, кто обеспечивал приход к власти нацистов, кто обеспечил процветание нацисткой Германии. За этим стоят, естественно, англо-американские финансовые круги. На эту тему написано очень много литературы, относительно много.



Хотя бы – Хайм «Торговля с врагом», это книга Саттона «Уолл-Стрит и приход нацистов к власти», это книга, недавно тоже у нас появившаяся, Препарата «Как Великобритания и США готовили Третий Рейх», это книга «Тайны федерального резерва».



Они очень хорошо показывают, достаточно обоснованно, документами, на основе открытых источников о том, кто и что и как именноангло-саксонская и в англо-американская финансовая верхушка, банковская верхушка, готовила весь этот проект. То есть можно назвать проект – «нацистская Германия» – именно как проект мировых финансовых кругов.



На это сейчас нужно обращать главное внимание, об этом нужно говорить, и это нужно выводить вообще в центр всех исследований.



Потому что, я считаю, раз уж они выводят в международно-правовую плоскость нашу ответственность, несуществующую, то мы должны занимать не позицию обороны, и постоянно быть в роли мальчика для битья, который будет, понимаете, отчитываться каждый раз за то, что не совершал, а мы должны перейти в широкомасштабное наступление и действительно поставить вопрос об ответственности тех сил, которые обеспечили приход нацистов к власти, которые породили эту страшную Вторую мировую войну, и соответственно, Отечественную войну, и об их ответственности.

Сейчас за ревизионизмом стоят те же силы, что и создавали нацистский проект?

Естественно, абсолютно те же самые силы. Конкретные две структуры, на которые указываем – это Банк Англии и это Федеральная резервная система.



От них это идет, и от них тянутся абсолютно все нити, и не случайно та последняя встреча, на которой принималось решение о приходе Гитлера к власти, там ключевую роль играл банкир Шредер, главная финансовая структура и, кстати, в присутствии братьев Далласов.



Очень редко упоминаемый факт, скрываемый фактически факт – те самые братья Даллас, один из которых затем будет создавать, будет активным участникомБильдербергского клуба 1953 года, который в настоящее время, как известно, объединяет западную элиту и который ответственен за принятие ключевых стратегических решений по развитию мировой экономики и мировой политики. Абсолютно все те же силы.

Поэтому, кстати, сейчас в западной, в германской прессе, в науке, в научной литературе это доминирует, что они пытаются сделать – они сейчас фактически пытаются реабилитировать нацизм, взвалив всю вину фактически на Гитлера и его окружение. Так сказать, да – отдельные черты характера, отдельное поведение личности – все остальное легитимизируется.



Для чего это делается – дело в том, что в настоящее время уже активно западные элиты приступили к созданию того нового мирового порядка, о котором они так долго говорили. Конкретным поводом для этого стал тот самый экономический кризис, который был сознательно развязан осенью 2008 года, и фактически развитие событий в настоящее время воспроизводит ту самую схему и логику событий, которая предшествовала Второй мировой войне.

То есть одну секундочку – развязали этот кризис, то же самое ФРС и Банк Англии?

Естественно, Центральная резервная система сыграла в этом ключевую роль. Значит, все по той же логике – великая депрессия 1929-1933 гг., растут социальные волнения, затем приход тоталитарных режимов к власти и тотальная война.

Все это сейчас для чего делается?

Для чего это делается – вот, я вам конкретно зачитываю положения представителей этой элиты. Рокфеллер – автор идеи частной власти: «Что-то должно заменить национальный суверенитет, – говорит он, – и это идея частной власти».



То есть, извините, речь идет о том, что в настоящее время, когда они уже готовят этот новый проект, нового мирового порядка, речь идет о том, что подлежит уничтожению сам национальный государственный суверенитет, потому что он просто немыслим в этой схеме.



Поэтому, как говорил Рокфеллер, национальному суверенитету необходимо противопоставить частную власть транснациональных элит. И вот, еще в конце 1990-х годов, им была сказана следующая фраза: «Мы стоим на пороге глобальных перемен. Все, в чем мы нуждаемся, – это в масштабном кризисе, и тогда народ примет новый мировой порядок».

Где он это говорил? Сразу вопрос…

Это он выступал на трехсторонней комиссии, это одна из его речей, она была зафиксирована.

Можно узнать, откуда эта информация? Как она просочилась?

Ее давало несколько источников. Это, в частности – вы можете посмотреть, моя статья «Современный католицизм в условиях перехода к глобализированному мировому порядку», которая была напечатана в журнале «Россия XXI век».

Просто странно – такая информация, по идее, не должна быть для широкого доступа. Зачем они сами себя-то дезавуируют фактически?

Дело в том, что они не дезавуируют, они подготавливают, понимаете, информационно-психологическую почву. Как раз речь идет о том, что идет активная подготовка к тому, что национальный государственный суверенитет в современных условиях, когда все настолько взаимосвязано и когда, так сказать, ничего нельзя делать в рамках национальных масштабов, он уже неэффективен, он не срабатывает. Поэтому, это как раз идейная подготовка, это не какая-то тайна и проект, который скрывается.

Просто такая пропаганда?

Естественно, еще раз говорю, это подготовка к принятию этого проекта, поэтому чем сильнее, чем страшнее потрясения, тем больше условий создается для того, чтобы обосновать необходимость единой наднациональной межгосударственной власти.Об этом говорят абсолютно все. Об этом говорил Саркози, об этом говорил Блэр, об этом писал Жак Аттали в своей последней книге, которая называется «Что после кризиса?», так мы можем ее перевести, в которой он тоже критикует эту финансовую спекулятивную систему, значит, что спекулянты такие-сякие, их растрескивает вдрызг, все это критикуется и показывает весь жульнический характер создания финансовой системы.Но чем это заканчивается – заканчивается тем, что говорится, что необходима наднациональная власть, которая сможет контролировать абсолютно все, поскольку в национальных масштабах это сделать невозможно.Вот он говорит: «Я боюсь, что когда…», – а когда они говорят «я боюсь», они высказывают тем самым свои планы – «…что подобная ошибка…», – то есть ошибка 1929-1933 гг. – «…повторится, мы сначала будем воевать, убьем 300 млн, а затем последуют реформы в мировое правительство…»

30 млн.?

300 млн, конечно, включая Китай, это уже все для них мелочи. В своей последней книге вот он уже говорит открыто, что «…в любом случае неминуем военный конфликт, который приведет к очень серьезным последствиям, потому что только после этого элиты поймут, что необходимо создание мирового правительства». То есть все уже достаточно откровенно.



И последние заседания Бильдербергского клуба, о которых уже информация доходит, и в частности, самая последняя встреча была в 2009 году, которую описал Time – но опять-таки, Time же не может допустить просто так утечку информации, правильно, значит, зачем-то это нужно – он писал о том, что весной прошлого года состоялась встреча самых богатых людей мира, это Рокфеллер, Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг – мэр Нью-Йорка, медиа-магнат Тернер, и какую проблему они обсуждали – проблему перенаселения Земли, о том, что проблема перенаселения, слишком много людей живет, и мы хотим ее решить.



Происходило обсуждение за закрытыми дверями, но все-таки эта информация о том, что они обсуждали, она вышла. Характерно то, что перед этой встречей Тэд Тернер дал интервью, в котором сказал, что причиной глобального потепления Земли, проблемой климата, которая сегодня тоже превращается в ключевую проблему, является слишком большая численность населения.



Поэтому необходимо уменьшить численность населения на 2/3 и довести ее до 2 млрд. человек. Он сказал – «слишком много материала человеческого».

Ольга Николаевна, давайте зафиксируем, просто тут много тезисов было вами высказано. Правильно ли я понимаю, что мировые элиты готовят сами большую крупную провокацию, как бы ввергая планету в кризис, даже не как бы, а в прямом смысле, и не только в этот кризис, который сейчас идет, а что-то нас ждет еще более страшное, а потом, под видом спасителей, они же и выступят и уже переформатируют мировое политическое пространство так, как им выгодно? Правильно?

Фактически, да.

В таком случае, ревизионизм – это как часть этой общей программы, и Россия, в какой-то степени, получается, лежит, как шлагбаум, на пути этих планов?

Россия единственная, кто может этому, видимо, противостоять в силу того, что остались мировоззренческие, духовные устои и опоры, которые никоим образом не интегрируются, не вписываются в эту идеологию, в это мировоззрение нового мирового порядка.



Поэтому сейчас наносят основной удар именно по нашим мировоззренческим основам, для того чтобы мы приняли этот новый мировой порядок и эту цивилизацию, которая создается как совершенно естественное, как неизбежное, как безальтернативное. Вот в чем дело.



И встраивают на всех уровнях, еще ломая главное и основное, наше мышление, которое уходит глубинными корнями, хотим мы того или нет, естественно, в основы православные, христианские, истинно христианские. Потому что если мы будем говорить о современной сегодняшней католической церкви, то там от христианства осталось очень мало чего.

Что же Россия тогда может противопоставить этим вот силам? В том числе, если говорить и о ревизионизме.

Знаете, это очень сложный и долгий вопрос. Если говорить о ревизионизме, то, как я уже сказала, мы не имеем права быть все время в отступлении. Поскольку когда мы в отступлении, то создается впечатление и ощущение того, что мы действительно виноваты, и, кстати говоря, с Катынью – когда это произошло, видимо, думали что на этом все и завершится, мы признали и все, но это как раз и вызвало очень мощную русофобскую волну в Польше.



Как сказал один из польских исследователей, вернее, писателей, – что нам всегда внушали, что это немцы, было запрещено говорить о том, что это русские, а теперь, когда они, наконец, признали, что так оно и есть, то теперь начнут говорить, теперь для каждого потомка жертвы русские будут детьми палачей. То есть, это утверждается, этот тезис.



Когда мы каждый раз будем в таком отступлении – естественно, слабых не любят, а здесь тезис, что Россию слабую ненавидят, а сильную боятся – в данном случае это будет только ухудшать ситуацию и создавать почву для дальнейшей этой идейной экспансии, когда не будет уже никаких опор. Поэтому наша задача – выходить и играть самостоятельную роль, не быть объектом, а быть субъектом политики и в идейном, и идеологическом плане.

Каким образом этого можно достигнуть, если на другой стороне столь мощные силы, о которых вы говорите?

Во-первых, на международной арене выступать с наших позиций, с позиций наших интересов, а не с позиции подстраивания под те интересы, которые нам постоянно навязывают. Потому что на этой доске мы все время играем черными, а не белыми.

И без половины фигур?

Да, уже без половины фигур, осталось, видимо, несколько пешек. Поэтому ситуацию можно изменить, когда есть политическая воля, наверное, и об этом уже многие говорят, и когда мы знаем, когда нам ясна стратегия, то подключаем соответствующие нужные силы для того, чтобы это все реализовывать.



Потому что методы, которые мы используем, они обусловлены целями, которые мы ставим. Сейчас, поскольку у нас нет цели обосновать, дать всю правду (сейчас мы говорим о Второй мировой войне) постольку и методы не задействованы. Как только такая цель будет поставлена, то, соответственно, все школы, и научные, и учебные, они заработают именно в этом направлении.

Такие цели в советские времена ставились? Что-то как-то я не очень помню – я учился, скажем так, еще в советский период, на излете Советского Союза, и что-то нам почти ничего не говорили ни про Банк Англии, ни про ФРС в школах. Об этом как-то молчали.

Вы знаете, об этом говорилось частично. Кстати, есть прекрасная «История дипломатии» шеститомник, который был написан в 1960-1970-х гг., там можно встретить этот материал, каким образом в 1920-е и 1930-е годы шло активное сотрудничество между американским, английским и немецким капиталом, и до и после прихода к власти нацистов.



Это есть, полистайте, есть источники, но это как бы не выходило на первый план. Что касается восточных стран, то поскольку они были нашими союзниками, поскольку мы создавали друзей и Варшавский договор, о многом из того, что было в реальности, нельзя было говорить, в частности, о роковой роли Польши, которую она сыграла в развязывании Второй мировой войны, поскольку это был союзник.



И то, что всплыло сейчас, в частности, уже опубликованные документы ФСБ о роли Польши в подготовке, совместно с нацистской Германией, агрессии против Советского Союза, об этом, естественно, тогда говорить было невозможно. Сейчас об этом говорят, но это, опять-таки – не то, что этого нет, это игнорируется, понимаете, делается вид, что этого не существует. Хотя все эти документы как раз говорят о том, что Польша играла активнейшую роль.



В частности, даже тот факт, что когда в 1933 году Германия вышла из Лиги наций, ее в Лиге наций представляла Польша, не говоря уже про все те совместные проекты, которые они разрабатывали, как они делили Советский Союз, какую роль должна была играть Польша в будущем обеспечении диверсионной и разведывательной работы против Советского Союза – это все не показывается.



Я уже не говорю про ее роль в Мюнхенском разделе Чехословакии, после 1938 года – это тоже нельзя было говорить – и соответственно, как она препятствовала, все сделала для того, чтобы не было заключено никакого соглашения в 1939 году, когда уже непосредственно шли переговоры с Англией и Францией, это тоже хорошо известно.



Поэтому как раз сейчас, я считаю, самое благоприятное время для того, чтобы весь этот материал, все эти источники, которые есть, их давать, потому что как раз получается странная вещь – на Западе переходят в наступление, причем, они ссылаются на то, что мы скрываем документы, которые могли бы разоблачить, хотя вместе с тем, напротив, как раз скрываются те документы, громадный пласт, который, если мы вскроем, совершенно в другом виде все представится.

Они разоблачают Запад как раз.

Почему, например, и в Англии, и в США запрещены, засекречены архивы, касающиеся Второй мировой войны? Вот они требуют рассекретить все архивы, которые касаются голода, якобы устройства голода – хорошо, рассекретьте тогда свои архивы Второй мировой, чтобы стало ясно, что…

Кстати – один момент – вам известна ситуация с тем, что была похищена значительная часть архива Муссолини, его переписка с Черчиллем?

Да.

И это, кстати, тоже вопрос – найдены ли были потом эти документы?

Они, естественно, хранятся в этих секретных архивах.

Они были похищены как раз во времена 40-х годов, но они так и не были обнародованы?

Естественно, не были обнародованы. Как и не обнародовано очень многое из документов, на них наложен гриф секретности, они могут быть обнародованы только через несколько десятков лет.

Очень интересно почитать Муссолини, что же он мог писать Черчиллю и почему это нужно секретить, сразу возникает вопрос, подозрение – уж не стоял ли Черчилль за Муссолини, как ни крамольно это звучит.

Естественно, тем более учитывая активные финансовые связи США и Италии, и Англии и США. Почему, например, Италия стала единственной страной, которой скосили, не коснулись, фактически уменьшили долг другим государствам, Англии и Франции, который они должны были заплатить после Первой мировой войны?



Это $13 млрд, которые предоставили США, уже государственные кредиты западно-европейским странам, и Италия оказалась единственной, которой были эти условия крайне смягчены. Остальные все платили весь счет.

Видимо, за какие-то серьезные услуги им такую поблажку дали?

Видимо, да. Что касается других государств, то это все было вплетено в эту систему контрибуции, которую должна была выплачивать Германия, над которой с помощью плана Даллеса американцы смогли установить тотальный финансовый контроль над экономикой, используя все эти финансовые механизмы.

В общем, если потянуть за эту ниточку, то получится, так, наверное, и следует из ваших слов, что в так называемом нацистском проекте окажутся замазанными практически все ключевые государства Запада, и получается, что это ядро Евросоюза.

Да, совершенно верно.

И получается, что поднимать эту тему нашей стране – я теперь понимаю почему боязно. Придется рвать отношения экономические, да и торговые, фактически с этими странами.

И полная преемственность, особенно ярко выразившаяся… Хотя, понимаете, это уже не секрет, уже куча информации этой есть и о деятельности трехсторонней комиссии и Бильдербергском клубе, почему до сих пор к этому относятся, как к нечто конспирологическому и прочее? Это никоим образом не конспирология, это реальные проекты, это реальные планы.

Вам не кажется, что сам термин «конспирология» это такой, дебилизирующий термин просто, дискредитирующий любого умственно нормального человека, который просто пытается понять не афишируемые пружины политики. Вот чтобы его дискредитировать, такого, нормального, здравомыслящего человека, на него навешивают ярлык конспиролога. Вы согласны с этим?

Совершенно верно, конечно. Знаете, это как в политике – «заговор – заговор» – готовят известный заговор для того, чтобы он не пошел тем путем, который направлен против правящей элиты, и она готовит заговор внутри этого заговора. Так же было и с конспирологией. Часто авторы многих конспирологических теорий, таких, совершенно маразматических – это как раз те люди…

Свои люди. Агенты.

Те люди, которые работают на ту силу, чтобы довести эту идею до абсурда. Как известно – если хочешь дискредитировать, доведи идею до абсурда. Вот она и доводится до абсурда. Между тем, серьезные, спокойные исследования, которые основываются на документах, на фактах и на источниках, они просто игнорируются.



И поэтому неслучайно и книга Саттона и книга Мунеса, который проработал несколько лет в библиотеке Конгресса США, сам был в библиотеке, проверял каждый документ от создания и до секретов Федеральной резервной системы, где он говорит и об их роли во Второй мировой войне, эти книги тоже, и у нас кстати, не были переведены.

Кто этот человек, он какую должность занимает?

Он американский исследователь, сейчас он уже профессор. Тогда он не мог опубликовать свою книгу, четыре издательства отказались, ему опубликовал ее его товарищ, друг, у которого были соответственно средства. Потом, например, когда эта книга вышла в Германии, весь ее тираж был ликвидирован, у нас она так и не была переведена.



То есть, я считаю, необходимо, если уж мы переходим в наступление, поднимать весь пласт реальный, этот научно-исторический, а не только тот, который предлагает неолиберальная часть историков, у нас сейчас именно на это крыло ставится акцент, а весь пласт, который говорит о реальной роли правящих круговЗапада, и тогда мы увидим реально, действительно, эту полную преемственность, и тогда будет понятен этот двойной стандарт, который так характерен для международной европейской и американской политики во всем и всюду.



На этом фоне, естественно, понимаете, роль разоблачения сталинского режима – сталинский режим, он должен быть, так сказать, тем страшилищем, на фоне которого должно быть мило абсолютно все, то есть на этом должно концентрироваться внимание.

Это их цель, ревизионистов.

Да, причем все мелочи будут обсасываться – все остальное не существует. Даже Катынь – это «самое страшное» преступление ХХ века, на фоне которого меркнет все. Так же и сталинский режим – на нем должен меркнуть даже нацистский режим.



Так будут подавать. Я это хочу зафиксировать. То есть это не ваша точка зрения, это вы не утверждаете, вы цитируете ревизионистов.

Естественно, конечно, я излагаю их стратегические планы. Неслучайно в этой книге, «Россия в ХХ веке», двухтомник под редакцией Зубова, там уже откровенно говорится, что сталинский режим и Сталин, естественно, хуже Гитлера.

Второе издание, фактически на излете «горбачевщины». Это 80-е, начало 90-х – там доходили до совершенно абсурдных, русофобских заявлений, и сейчас получается второй виток.

Да, второй виток, но это уже хотят интегрировать в учебные программы.

Ольга Николаевна, к сожалению, должен констатировать, что эфир наш заканчивается. Что можно резюмировать, какой вывод главный из вашего разговора, из ваших мыслей можно сделать – наверное, тот, что Россия должна наступать в идеологическом плане.

Естественно.

Дай Бог, чтобы власть прислушалась к вам. У нас в студии была кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверикова.



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http://www.mgimo.ru/users/document2525.p html

http://tv.km.ru/olga_chetverikova_chto_ stoit_za_/textversion

http://perevodika.ru/articles/13670.htm l