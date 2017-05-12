А значит, нам нужна своя Победа – или последний пароход на Запад

Человек так уж устроен, что ему всегда мало. Не успели умолкнуть фанфары минувшего дня Победы, как я уже начал мечтать о будущем.

О том хорошем солнечном дне, когда от причалов Ленинградского (а может, и Крымского, кто знает) порта будет отходить последний пароход на Запад.

И у перегруженного трапа, роняя в воду чемоданы и айфоны, ругаясь и матерясь, последняя либерально-черносотенно-перестроечнo-поповская сволочь будет отчаянно отталкивать друг друга, пытаясь влезть на борт под холодными глазами солдат, одетых в новенькую форму со звёздами и гербами с серпом и молотом. И будут слышны их металлически невозмутимые голоса:

– Поторопитесь, господа! Другого парохода не будет.

А на другом берегу эту чудесную картину станут наблюдать тысячи празднично одетых, смеющихся людей – женщины с зонтиками, их мужья с биноклями и дети с мороженым в маленьких загорелых ручках.

А из развешенных на столбах репродукторов будут доноситься торжественные советские военные марши. Точь-в-точь как на вчерашнем параде.

Кому-то эта картина может показаться фантастичной, абсурдной и бредовой. Но не спешите, уважаемые! Всё совсем не так невероятно, как это может показаться на первый взгляд.

Не думаю, что погрешу против истины, если скажу, что за последние годы что-то очень серьёзное поменялось в сознании сотен тысяч, а, возможно, и миллионов людей.

Наши граждане, ещё недавно уверенные в необратимости происшедших в стране перемен, вдруг стали странно задумываться, натыкаясь в сети на откровенно коммунистическую агитацию. И те, кто совсем недавно с иронией на грани насмешки реагировал на такие опусы, незаметно для самих себя начали писать слово Советский с большой буквы. И погружаться в долгие и трудные размышления.

Что-то случилось с людьми. Вне зависимости от возраста, образования и национальности. Во всяком случае я все чаще вижу такой поворот в комментариях и репликах тех, в ком ещё совсем недавно не мог предположить даже тени симпатии к прошлому.

И голос несогласия с нынешним курсом на феодализацию России под пятой неприкасаемых олигархов звучит все громче и осмысленнее.

И это не результат происков потусторонних сил, не следствие протестных акций либералов, которые в сути за «те же яйца, только в профиль». Это совсем другое! Это называется мучительным взрослением и прозрением нации.

Против этого бессильны любые ОМОНы и нацгвардейцы. Любые указы и призывы. Это объективная данность. Это состояние души и ума нашего народа, медленно, как от тяжёлого дурмана, пробуждающегося от безумия всех последних лет. Это не истерические вопли инфантильного подростка, а спокойные и уверенные слова мужчины:

– Отстаньте от нашего великого прошлого, негодяи! Прекратите марать и пачкать его своими потными воровскими руками!

И всё чаще эти слова приобретают отчётливо угрожающий оттенок.

И всё чаще и чаще в этих скупых комментариях самых разных людей слышится мучительный стыд за всё, свидетелями чего нам всем пришлось быть.

Тяжёлый искупительный стыд, безошибочный признак просыпающегося достоинства народа.

Возможно, мы ещё не до конца испили нашу горькую чашу. Возможно, нам ещё предстоят новые унижения и разочарования. Но они уже не изменят главного – вектора мышления, направленного вовсе не туда, куда хочет власть.

А туда, куда хотим мы – в 24 июня 1945 года, на мокрую от дождя брусчатку Красной площади, на которой стальными шеренгами несокрушимых полков стоят и гордо улыбаются наши живые отцы и деды, страшной ценой отстоявшие свою страну.

Через несколько мгновений они швырнут ненавистные фашистские знамёна к подножию Мавзолея, пройдут, чеканя шаг, мимо трибуны, с которой им помашут руками руководители великой державы. А потом, вечером, дома, накроют праздничные столы и будут пить, не хмелея, за тех, кого уже нет, и за тех, кто идёт им на смену – за нас, за своих детей и внуков.

Вы простите нас, отцы! Мы поскользнулись. Но мы исправим свои ошибки! Рано или поздно, но обязательно исправим.

И тогда положим к подножию Мавзолея ещё один флаг.

И поднимем на флагштоках совсем другой. Ваш!

Ради этого стоит жить. Это и будет нашим настоящим Днём Победы! Самым главным в нашей истории.

Douglas

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18497/-