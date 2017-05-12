15 выводов американки о жизни в России

Автор: mikle1

Похоже, русские обрели себя и перестали гнаться за западными ценностями, но в политической системе никакой ясности нет по-прежнему. К такому выводу пришла Шэрон Теннисон (США), которая подробно описала свои впечатления о жизни в России. Но только на этот раз Россия открылась для нее с неожиданной стороны: «За 32 года поездок по России я никогда не видела её такой обихоженной и такой уверенной в себе, как сейчас».

Основательница и президент Центра гражданских инициатив (Center for Citizen Initiatives) Шэрон Теннисон пришла в «народную дипломатию» в начале 1980-х годов, когда многие и в США, и в СССР были напуганы новым витком «холодной войны». C 1983-го развивает контакты между гражданами двух стран — как человеческие, так и деловые в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, экологии. Всю страну объездила десятки раз. В июне 2015 года она привезла в Россию новую группу народных дипломатов. Американские граждане-миротворцы побывали в Москве, Екатеринбурге, Волгограде и Санкт-Петербурге.

«В прошлый раз, когда я останавливалась в этой гостинице, она была развалюхой», — рассказывает Шэрон Теннисон.

А вот и все ее впечатления от поездки:

"В нашу группу из 20 граждан-дипломатов входили очень разные люди. Были среди нас и такие, кто НИ РАЗУ В ЖИЗНИ не был в России. Для них это путешествие было одним сплошным открытием: новые лица, разговоры, походы в гости, знакомства с предприятиями – и так каждые несколько часов на протяжении всей поездки. Можно только позавидовать тем, кто впервые узнал Россию.

А вот те, кто бывал здесь и раньше, оказались потрясены тем, как изменилась страна и люди со времен предыдущей поездки.

Присоединилось к нашей группе и несколько человек, которые ездят в Россию часто. Но даже и для них этот визит стал подтверждением того, что перемены к лучшему в России не прекращаются. Ну, а мне было, прежде всего, интересно наблюдать за тем, как простые и не очень простые россияне относятся к санкциям и к потере торговых партнеров из Европы. Прямо скажем, у разных людей отношение разное. Ниже я постараюсь обобщить наиболее часто встречавшиеся мне мнения русских людей.

1. Самым потрясающим для меня было наблюдать, как гибко они приспосабливаются к тому, что лишились привычных долгосрочных рынков и партнеров в Европе – и как справляются с падением рубля почти вдвое в конце прошлого года. Конечно, всех волновало, насколько долго затянется такая ситуация, но я ни разу не встретилась с чем-то похожим на страх или панику.

В отличии от нас, россияне знают, что такое по-настоящему плохие времена. Так что, в свете их исторического опыта, сегодняшние трудностиэто мелочи.

2. Далее. Насколько здоровой и динамичной выглядит сегодня Россия. Я уже на протяжении 32-х лет езжу по всей стране. Никогда раньше у меня не было впечатления, что там настолько все в порядке, как в этот раз. Никак не скажешь, что это изолированная страна, караемая санкциями. Россия производит впечатление здоровой, динамичной страны, устремленной в будущее.

3. У россиян появилось чувство национальной гордости, которого я раньше не замечала. Сегодня они и к себе относятся с уважением, и к своей стране. А вот в былые времена они скорее производили впечатление людей, страдающих комплексами и озабоченных самокопанием.

4. Здания в России – начиная от особняков 18-го века и заканчивая современными небоскребами – находятся на редкость в хорошем состоянии. Я просто не помню, чтобы улицы и тротуары были настолько чистыми. По городам мы передвигались метро, микроавтобусами и автомобилями. Из города в город переезжали на поездах и иногда на машинах. Наконец-то и шоссе, и дороги в городах в хорошем состоянии. Разметка, пожалуй, стала не хуже, чем у нас. Мне это было в диковинку.

А водители теперь пропускают пешеходов! Нам встретилось совсем не много обветшавших зданий, за исключением, разве что, частного сектора в Волгограде. Российские деревни исчезают, что сильно огорчает людей, приверженных сельским традициям. «Хрущевки» сносят, а на их месте появляются элегантные жилые комплексы. Это я наблюдала в каждом из городов. В Екатеринбурге, глядя из одной точки, я насчитала 19 строительных кранов.

5. Красота и русский классицизм вернулись в Россию. После убожества советского периода и развала 1990-х российские архитекторы и дизайнеры вернулись к классическим стилям строительства и украшения зданий.

6. Мне показалось, что русские люди обрели себя. Они больше не хотят стать "как на Западе", то есть похожими на американцев или европейцев или кого бы то ни было еще. Им нравится быть русскими и жить в России.

Я думаю, что это объясняется тем, что они наконец-то определились со своей национальной идеей, а именно, сочетанием возрождения традиций царских времен, включая возрождение Православия, привычкой к развитой социальной сфере, идущей из советских времен, и гордостью за достижения уже современной России – от успехов в науке до усиления позиций на мировой арене. Вопросом о том, какой быть России, они были озабочены с 1980-х годов, а, возможно, и раньше. На сегодняшний день, по крайней мере, они, кажется, успокоились.

7. Россияне открыто и честно говорят о том, что у них еще много нерешенных проблем. Им нужно повышать гражданскую ответственность, укреплять правопорядок и законопослушание, совершенствовать здравоохранение, развивать демократию и ставить под контроль коррупцию.

8. Россияне понимают, что их страна возвращается в ряды влиятельных держав на мировой арене, но я не заметила там какой-то жажды господства. Они хотят быть частью развивающегося многополярного мира, где государства сотрудничают, а не соперничают, разбившись на блоки. И я согласна с ними в том, что это единственный разумный путь на данном повороте эволюции человечества.

Русские остаются скромными людьми, у них совсем нет тяги ни к самовозвеличиванию, ни к исключительности. Вы это чувствуете, и изычая официальные заявления, и обращаясь с людьми.

9. Русские люди до сих пор до конца не решили, какая система устройства жизни подходит им лучше всего. Американская Демократия? Нет! Развитой социализм? Нет! Полноценный капитализм? Тоже нет! Развитие частной инициативы? Определенно — да! Мне кажется, они ищут какого-то сочетания, но так, чтобы не растерять преимуществ своего великолепного образования, культуры, заботы о детях, пенсионерах, инвалидах и проч.

10. Политическая система. Ясности тут у них все еще нет. Но, по крайней мере, на данный момент они удовлетворены своим нынешним состоянием. Согласно опросу общественного мнения Левада Центра, рейтинг доверия к Путину составляет 89%. Скорее всего, выше нет ни у одного другого главы государства в мире.

Есть ли люди, которые не любят Путина и считают, что он должен оставить пост президента, уступивместо кому-нибудь помоложе и без кагэбистского прошлого? Конечно!

Чаще всего такие люди встречаются среди молодых образованных мужчин в крупных городах, которые считают Путина корнем всех проблем, с которыми Россия столкнулась в мире. Со многими я подолгу разговаривала. По-моему, они не совсем правильно понимают, как устроен современный мир. Они составляют незначительное меньшинство. Но хорошо, что российское общество дает им право на другую точку зрения – хотя большинство с ней и несогласно.

11. Личные свободы. У россиян есть все те свободы, которые им необходимы. Вспоминая коммунизм, они счастливы, что могут свободно путешествовать по миру, никто не вмешивается в их частную жизнь, они чувствуют себя в безопасности на улицах, работают, где хотят, живут, где им нравится, дают образование детям по своему усмотрению, читают, что хотят, сами выбирают себе друзей. Короче говоря, они рады, что живут в России нормальной жизнью.

12. Что бы русские хотели поменять у себя в стране? Во-первых, они хотели бы платить меньше налогов, реже сталкиваться с коррупцией и бюрократией, и иметь более благоприятные условия для частного бизнеса. Они хотели бы больше порядка и эффективности в общественной сфере. Они хотели бы найти пути для внедрения инноваций и развития своей экономики.

13. Россияне хотят построить счастливое общество для себя и для всех, кто захочет жить у них в стране. Но они не терпят, когда чужаки начинают учить их, как жить. И они говорят об этом крайне откровенно: если вы приехали в Россию, то учите язык, соблюдайте российские законы, работайте и зарабатывайте. Не нужно ехать в Россию, чтобы изменить ее. Это дело самих русских, а не иностранцев.

14. Русские хотели бы участвовать и в создании более справедливого мира, в котором были бы и возможности для развития, и забота о слабых.

15. Россияне, их руководство в Кремле не испытывают НИ МАЛЕЙШЕГО желания приращивать земли. Они понимают, что ничто не принесет им больше вреда, чем оказаться в единой стране с озлобленными эстонцами, латышами и украинцами. Кроме того, у России полно своих неосвоенных земель. У них больше чем достаточно ресурсов, как минимум, на ближайшие 50 лет.

А что касается Крыма, то они и крымчане веками были одним народом. Иесли бы не выходка Хрущева, который передал Крым Украине в 1954 году, не спросив крымчан, то Крым так и оставался русской землёй.

А вся болтовня о том, что Россия, мол, хочет возродить советское пространство, включая Украину, есть чистой воды фальшивка, изобретенная тем, кто боится конкурентоспособной России на мировой арене.

Источник: nnm.me