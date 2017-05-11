Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2017

10:57. 11 мая 2017 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 10 мая 2017

Видео от Народной милиции ЛНР.

При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, ЗУ-23-3, БМП-2, РПГ, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 85 мины и снаряда.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районе населенных пунктов Фрунзе и Логвиново.

Всего за прошедшие сутки ВСУ 5 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Хроники перемирия: ЛЭП и четыре дома повреждены ночным обстрелом

Хроники перемирия: ЛЭП и четыре дома повреждены ночным обстрелом в Донецке | Русская весна

Как минимум четыре домостроения и линии электропередачи повреждены в минувшие стуки на северной и западной окраине Донецка в ходе обстрелов со стороны украинских военных.

«За прошедшие сутки зафиксированы повреждения домов в Куйбышевском районе Донецка по улицам Миргородская, 97 и Руставели, 42, а также в поселке Трудовские по улице Чехова, 21, 24, — сообщили в оперативном командовании ДНР. — Также по улицам Нарофоминская и Амударьинская повреждены линии электропередачи».

Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также: Под Донецком и Горловкой вспыхнули ожесточенные бои, в ход пошли минометы и бронетехника (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия Порошенко 37 раз нарушила перемирие в ДНР

Основные разрушения зафиксированы в Донецке

Армия Порошенко 37 раз нарушила перемирие в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись тринадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил он.

Разрушения:

10.05.17

Куйбышевский район г. Донецк

ул. Миргородская, д. 97 — Повреждение фасада, остекление одноэтажного жилого дома.

ул. Руставели, д. 42 — Повреждение фасада, забора одноэтажного жилого дома. Повреждение хозяйственной постройки.

10.05.17 пос. Трудовские

ул. Чехова, 21/4-повреждена кровля дома, остекление, фасад дома побит осколками;

10.05.17 в 22.00ч пос. Трудовские повреждена линия электропередач по

ул. Нарофоминская, ул. Амударьинская.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2015
... По данным ополчения и свидетельствам мирных жителей, за 30 мая в ЛНР...Народной Республики. «В минувшие сутки ополчением Республики зафиксировано 28 обстрелов территории... оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 31 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2015
... Так же каратели обстреляли позиции ополчения Новороссии в районе н.п. Горловка... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...Донбассу. Каратели пытаются провоцировать народное ополчение Донбасса открыть огонь. НВФУ (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>