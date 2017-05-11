Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2017
- 11:05 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 10 мая 2017.
- 10:02 Хроники перемирия: ЛЭП и четыре дома повреждены ночным обстрелом.
- 09:12 Армия Порошенко 37 раз нарушила перемирие в ДНР.
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 10 мая 2017
Видео от Народной милиции ЛНР.
При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, ЗУ-23-3, БМП-2, РПГ, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 85 мины и снаряда.
Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районе населенных пунктов Фрунзе и Логвиново.
Всего за прошедшие сутки ВСУ 5 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Хроники перемирия: ЛЭП и четыре дома повреждены ночным обстрелом
Как минимум четыре домостроения и линии электропередачи повреждены в минувшие стуки на северной и западной окраине Донецка в ходе обстрелов со стороны украинских военных.
«За прошедшие сутки зафиксированы повреждения домов в Куйбышевском районе Донецка по улицам Миргородская, 97 и Руставели, 42, а также в поселке Трудовские по улице Чехова, 21, 24, — сообщили в оперативном командовании ДНР. — Также по улицам Нарофоминская и Амударьинская повреждены линии электропередачи».
Информация о пострадавших уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия Порошенко 37 раз нарушила перемирие в ДНР
Основные разрушения зафиксированы в Донецке
За прошедшие сутки ВС Украины тридцать семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись тринадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил он.
Разрушения:
10.05.17
Куйбышевский район г. Донецк
ул. Миргородская, д. 97 — Повреждение фасада, остекление одноэтажного жилого дома.
ул. Руставели, д. 42 — Повреждение фасада, забора одноэтажного жилого дома. Повреждение хозяйственной постройки.
10.05.17 пос. Трудовские
ул. Чехова, 21/4-повреждена кровля дома, остекление, фасад дома побит осколками;
10.05.17 в 22.00ч пос. Трудовские повреждена линия электропередач по
ул. Нарофоминская, ул. Амударьинская.
К оглавлению | Источник: news-front.info