Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2017

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 10 мая 2017

Видео от Народной милиции ЛНР.

При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, ЗУ-23-3, БМП-2, РПГ, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 85 мины и снаряда.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районе населенных пунктов Фрунзе и Логвиново.

Всего за прошедшие сутки ВСУ 5 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

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Хроники перемирия: ЛЭП и четыре дома повреждены ночным обстрелом

Как минимум четыре домостроения и линии электропередачи повреждены в минувшие стуки на северной и западной окраине Донецка в ходе обстрелов со стороны украинских военных. «За прошедшие сутки зафиксированы повреждения домов в Куйбышевском районе Донецка по улицам Миргородская, 97 и Руставели, 42, а также в поселке Трудовские по улице Чехова, 21, 24, — сообщили в оперативном командовании ДНР. — Также по улицам Нарофоминская и Амударьинская повреждены линии электропередачи». Информация о пострадавших уточняется. Читайте также: Под Донецком и Горловкой вспыхнули ожесточенные бои, в ход пошли минометы и бронетехника (ВИДЕО)

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Армия Порошенко 37 раз нарушила перемирие в ДНР

Основные разрушения зафиксированы в Донецке

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись тринадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил он.

Разрушения:

10.05.17

Куйбышевский район г. Донецк

ул. Миргородская, д. 97 — Повреждение фасада, остекление одноэтажного жилого дома.

ул. Руставели, д. 42 — Повреждение фасада, забора одноэтажного жилого дома. Повреждение хозяйственной постройки.

10.05.17 пос. Трудовские

ул. Чехова, 21/4-повреждена кровля дома, остекление, фасад дома побит осколками;

10.05.17 в 22.00ч пос. Трудовские повреждена линия электропередач по

ул. Нарофоминская, ул. Амударьинская.

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