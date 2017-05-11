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Прощай, анонимность

14:32. 11 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня подписан указ о деанонимизации в сети, который официально называется "О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы".
С полным текстом указа можно ознакомиться вот здесь http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (версия указа в pdf)

В тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность». Также планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации. В принципе, ничего неожиданного не происходит, как еще писал несколько лет назад – развитие контроля над сетью в России будет идти по мягкому китайскому варианту, что мы постепенно и наблюдаем, по мере развития и внедрения государственных инструментов контроля и мониторинга.

Лично мне как-то на деанонимизацию пофиг, я сам давно развиртуализирован и личные данные не скрываю, куда как интереснее будет посмотреть, как в новых условиях будут выглядеть "срачи анонимусов" и работа "диванных войск". И тем более интересно посмотреть, как на практике попробуют бороться с анонимностью в комментариях. Вариант с регистрацией по паспорту выглядит на данном этапе маловероятным, хотя и не исключенным. Так же стоит ожидать развития сервисов обеспечивающих доступ к запрещенной информации и средств обеспечивающих сетевую анонимность. В конечном итоге, сказать проще, чем сделать, но как показывает опыт китайских товарищей, если партия всерьез берется за решение некоторых вопросов, то даже интернет вполне можно поставить в достаточно жесткие рамки, как бы идеологи свободного интернета не рассуждали про "территорию абсолютной свободы". Времена изменились, правительства поняли силу и опасность интернета и все активнее пытаются влиять, ограничивать, контролировать. Это объективно-неизбежный процесс, который по большому счету отличается в разных странах лишь формами и инструментами ограничения и контроля. Впрочем, абсолютный контроль столь же затруднителен к реализации, как и абсолютная свобода. На практике получается нечто среднее.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Интернет, цензура
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