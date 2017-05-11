Почему против Сталина одни евреи?



Почему на ваших передачах (не только Ваших, но всех остальных с ведущими-евреями), бывают только те, кто против Сталина, тогда как есть много известных, заслуженных людей, которые за Сталина?



Почему правда должна быть только еврейской, но не русской?



Почему небольшая часть населения России диктует свою волю огромной стране?

Ася Николаева: ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ В. СОЛОВЬЁВУ

27.11. 2012 г.

Здравствуйте, Владимир! Услышала, как в вашей воскресной передаче Вы вопрошали: «Почему народ за Сталина?!»

Хочу и Вам задать вопрос: «Почему против Сталина одни евреи?» И почему они вытащили Сталина из небытия, когда народ совершенно не интересовался им (ему было не до него), и вот уже несколько лет терзают его - мёртвого - до неприличия, как стая шакалов труп льва?

И второй вопрос: Почему на ваших передачах (не только Ваших, но всех остальных с ведущими-евреями), бывают только те, кто против Сталина, тогда как есть много известных, заслуженных людей, которые за Сталина?

Почему правда должна быть только еврейской, но не русской?

Почему небольшая часть населения России диктует свою волю огромной стране?

Разве философ и писатель Александр Зиновьев глупее лично Вас или Радзинского? Возьмите и сошлитесь когда-нибудь на его высказывания о Сталине. Чтобы мне не писать Вам много, прочитайте моё письмо Архангельскому об этом же.

Письмо Архангельскому

В понедельник, 29 октября, застала самый конец Вашей беседы с евреями. Как я поняла, беседа о Сталине, верней, о десталинизации, которая, оказывается, добралась и до «Культуры».

Я назвала её как беседу с евреями, так как я узнала не всех беседующих.

Узнала Г. Павловского, М. Захарова, Л. Аннинского. Один из беседующих, самый активный ненавистник Сталина (который картавил) предложил запустить семинары по разоблачению Сталина, а российский народ назвал зомби.

Не странно ли, что представитель небольшой части населения России - еврейства - называет огромную часть российского населения зомби? И прав якобы именно он, а народ ничего не понимает.

Такое непонимание российского народа евреем происходит потому, что этому человеку с его национальными чертами недоступно понять такие качества русских людей, как чувство благодарности и признательности. В данном случае благодарности и признательности Сталину и прежде всего за то, что он создал мощное государство и спас мир от фашизма. И не только от фашизма. Он спас Россию дважды: в первый раз от еврейского порабощения после революции.

Десталинизаторы утверждают, что СССР победил в ВОВ не благодаря руководству Сталина, а сам по себе.

Неизвестно, куда исчезает хваленый еврейский ум, когда им нужно кого-то заклеймить.

В этом случае их совсем покидает воображение и логика. Прописная истина, что без руководителя народ - всего лишь толпа. Тогда бы не было в истории имен Македонского, Наполеона и других полководцев. И хотя Сталин не был военным, военные (генералы) говорили о нем, как о человеке, который разбирался во многих военных тонкостях, вплоть до названия всего вооружения.

Действительно, победил народ - на фронте военные, в тылу остальная часть, которая работала для фронта, и всю эту махину нужно было организовать, контролировать, назначать именно тех руководителей, которые лучше других могли с этим справиться.

Но евреи отказывают Сталину даже в четвертушке его роли в победе.

Писатель и философ Александр Зиновьев тоже зомби?

Я, например, мыслю так же, как он. Если он не зомби, то нас уже двое условных сталинистов. И у меня есть несколько человек, думающих о Сталине, как и я. Уже и они не зомби, если Зиновьев не зомби. Зиновьев в своих многочисленных интервью и книгах сказал о роли Сталина и в победе, и в создании мощного государства, с которым считались все остальные страны.

Десталинизация пока бесперспективна потому, что ею занимаются в основном евреи, а они противны россиянам до тошноты.

Потому что они расшатали царскую монархию, провернули революцию и свергли царя.

Затем они под видом диссидентов расшатали СССР при поддержке США.

Сейчас в третий раз на протяжении столетия снова принялись порабощать Россию с лозунгами «Долой Путина!» и «Россия без Путина!»

Неизвестно, сколько людей проголосовало бы за Путина, если бы народ не увидел, что болотную нечисть возглавляет жидовня?!

Как видим, ни один российский строй этим вечным баламутам, смутьянам и интриганам, зацикленным на своей ненасытной утробе, не подходит. И они считают вправе распоряжаться судьбой России. И распоряжаются, потому что русский народ пассивен, доверчив, наивен, он даже не заметит, как окажется в еврейской резервации.

Почему «Долой Путина!»?

Чем их не устраивает Путин, когда в руках евреев СМИ (ощущение, что ТВ смотришь в Израиле), банки и бОльшая часть бизнеса? Потому что много их не устраивает.

И даже очень много. Им нужно ВСЁ, полное порабощение России, а Путин пытается сохранить хоть что-то для собственно России. Он не сразу понял, чем России грозит еврейское порабощение. Он искренне поверил в дружбу с Израильской Америкой.

Дружил с раввинами, с Бушем. Но дружбы с волками не получилось. Сначала он это понял с ПРО, потом - когда они стали собирать подписи против него...

Однако, я вернусь к Сталину. Им никто не интересовался до начала еврейской оголтелой компании против него. Никто не вспоминал его. Лично мне он сто лет не нужен был. Многие заинтересовались им, не поняв, чем вызван такой взрыв ненависти к нему спустя 60 лет после его смерти.

Зная, что евреи просто так, без выгоды для себя, ничего делать не будут, люди полезли в интернет и стали читать про Сталина, изучать его, и потряслись своему невежеству, что они ничего не знали про то, СКОЛЬКО он сделал для страны!

И потряслись - КАК ОН МОГ сделать столько?!

Ведь мы историю знаем только в еврейской интерпретации . (Услышала по ТВ фразу от потомка русских аристократов, живущего за границей: «Красные были нашими врагами, но они возродили великую Россию и неважно, как она называлась».

Жаль не обратила внимания, кто это сказал и в какой это было передаче. Кажется, передача была о русских эмигрантах.

Если бы у евреев были понятия совести, честности, порядочности, они бы рассказали о том, что сделал Сталин для страны и народа, затем перечислили бы все его ошибки, недочеты и преступления. И пришли бы к выводу, что плохое перевешивает хорошее. Но когда они твердят, что он НИЧЕГО хорошего не сделал, кто им поверит и там, где они говорят о нём правду?

Какой чудовищно иезуитский ум, какая нечеловеческая фантазия могла придумать такое извращение - сравнить победителя в чудовищной войне с поверженным фашистом?!

Имена Сталина и Гитлера стали равнозначными. Какая полная потеря совести могла придумать это о человеке, который спас их от истребления, помог в создании государства Израиль, награждал их сталинскими премиями и званиями заслуженных! В науке и искусстве.

Если бы после революции Россию возглавил Троцкий, то он обещал залить её кровью, довести русскую интеллигенцию до скотского отупения, уничтожить казачество, … он стал строить гулаги и сажать в них русских.

В первом российском правительстве были только евреи. В интернете есть списки с их именами по всем российским ведомствам. На счастье России они перегрызлись между собой за власть, и это помогло Сталину одолеть их и спасти Россию.

Вот это евреи и не могут простить Сталину - 70 лет упущенных возможностей.

Мы видели, как разграбили евреи - ельцинские братки Россию за 10 лет.

Можно представить, какой бы была Россия с Троцким и его правительством. Ваши собеседники вспомнили Столыпина, как положительный пример царской России. Так ваши же предки уничтожали Царскую Россию.

Кто убил Столыпина? Почитайте русских писателей, философов, публицистов - Достоевского, Куприна, …. Предреволюционных Шмакова, Розанова, Меньшикова, … что они пишут о гибели России от еврейства.

Публицист Меньшиков рассказал, что в Россию евреи пришли грязными, необразованными, невежественными. Россия стала их учить, дала им высшее образование, освободила от многих обязательств, давала много льгот, думая, что евреи сольются с русскими в один народ. Обучила их на свою голову. Вы где-нибудь слышали об этом, кроме как о еврейских погромах?

За то, что Меньшиков рассказал о них правду, они после революции расстреляли его на глазах его шестерых детей. Как расстреляли и царя с его семьёй.

Так евреи отблагодарили царей за то, что они превратили их в российских интеллигентов, хотя какие они интеллигенты, за исключением, может быть, сотни. Российский интеллигент никогда не был зациклен на материальном. А что хорошего было при царе для народа по сравнению с тем, какой Россию создал Сталин?

Зациклились на зерне, которое продавали за границу. Во-первых, не единым зерном жив народ, во-вторых, неизвестно, продавали ли они излишки зерна после того, как был накормлен народ. Зерно продавали, чтобы покупать яйца Фаберже, брильянты и жить за границей. За границей был прогресс, метро в Лондоне и в США, хорошие дороги, газ, лифты, тракторы, расцвет науки, … в России соха, лапти и лучина.

Русская аристократия годами жила за границей и видела те прогрессивные преобразования, которые были в европейских странах, однако не внедряла это в России, её устраивала лапотная, бездорожная Россия с неграмотным населением.

С окончания гражданской войны до начала Отечественной войны прошло всего 19 лет.

Вот бы нашелся честный еврей, который бы сделал передачу о том, какой Россия стала всего за 19 лет. Фантастическое метро в Москве, асфальтированные дороги, развитая промышленность, тракторы, электрификация страны, радио, поголовная грамотность населения, ликвидация беспризорности…(смотрите приложение)

К началу Второй мировой войны люди жили вполне прилично. Народ получил социальные гарантии, каких до этого не знало человечество за всю историю его существования. И это помогло и гражданам других стран добиваться таких же для себя.

И пусть бы нашелся ещё один честный еврей, который бы рассказал, как ельцинско-еврейская перестройка снова загнала население России в неграмотность, в беспризорность, в дома без света и даже без воды, как выселяют семьи из квартир за неуплату, которая стала непомерной.

Это образец еврейского ответа мне в Гайдпарке в ответ на мой комментарий: «Ну что тут скажешь - кровавая большевистская вера, основанная на крови и подлости, тоже вера. И за эту веру вполне сознательно, с открытыми глазами умирали космодемьянские и кошевые. Только любая вера - опиум для народа (помните?). А любая опростоволосившаяся вера превращает своих адептов в душевнобольных с печальным прогнозом». Тоже про зомби.

Мой ответ: «Разве Кошевые и Космодемьянские умирали за веру, а не за свою страну? Вы хоть понимаете, что пишите?» Так написать может только человек, для которого Россия чужая страна, не Родина, а только место проживания, страна, которую нужно использовать для своих нужд.

Об этом хорошо сказал Куприн: "Идёт, идёт еврей в Сион, вечно идёт. Каждая клеточка его тела стремится в Сион. К чему же еврею строить в чужой стране свой дом, украшать чужую землю цветами, уважать чужой труд, хлеб, воду, обы-чаи, язык. Все будет во сто крат прекраснее там, в Сионе. Оттого он и вечный странник со своим стихийным кровным презрением ко всему нашему, земному … оттого он опустошает так зверски леса, оттого он равнодушен к Природе, чужому языку и судьбам народов, оттого он чаще всего торговец живым товаром, вор, обманщик, провокатор, шпион, оставаясь, впрочем, чистым евреем. Но я согласен не винить еврея за его презрительность, надменность, за чуждый нам вкус и вонючий запах его души. Я готов даже в чем-то помогать им. Но есть одна область - область языка, где не могу позволить бесчинство..."

А это сказали евреи Бернар Лазар, еврейский публицист и общественный деятель: "Иудейство это - элемент антисоциальный по преимуществу... Не у народов, принявших в свою среду евреев, нужно искать причину еврейских страданий, а у самих евреев".

Вот объяснение вопроса, откуда появляется вечная ненависть к евреям».

Иосиф Кон, раввин и писатель, сказал: « Еврей никогда не сможет ассимилироваться , он никогда не примет нравов и обычаев других народов. Еврей остается евреем при всех обстоятельствах; всякая ассимиляция всегда остаётся чисто внешней».

Другой еврей в Гайдпарке сказал: «Ни один русский на месте Швыдкого не обсуждал бы темы, что «Пушкин безнадежно устарел» или «Русский фашизм хуже немецкого?» И заметьте - никто не обвиняет Швыдкого в русофобии, а что бы было, какой гвалт бы подняли евреи, если бы кто-то высказался против них?

Евреи даже требуют сажать в тюрьму тех, кто усомнится в Холокосте.

Если бы не было вранья с Холокостом, когда к миллиону погибших прибавили ещё пять миллионов несуществующих, зачем бы нужно было придумывать такие строгие санкции?

Как французы ищут женщину, так и евреи выгоду, когда это касается какого-то «исследования».

Шесть миллионов погибших придуманы, чтобы до конца жизни на земле сидеть на шее потомков немцев гитлеровской Германии. Уже почти целых 70 лет они принимают немецкое подаяние. И ни намека на угрызения совести. И вы хотите, чтобы русские люди поверили в десталинизацию таких людей, такого народа?

Или в правду т.н. правозащитников, которым платит США?

Счастье евреев в том, что в их нации есть честные евреи, которые спасут и остальных в судный день, который обязательно настанет, когда еврейская наглость переполнит терпение народа.

Я знаю нескольких. Это Шамир, Ходос, Ацмон, академики Гельфанд и Шафаревич. Если бы не они, а только такие, как в вашей передаче - это был бы полный караул.

Возьмем в пример Павловского - слугу нескольких господ, или Марка Захарова, который театрально рвал свой партбилет перед телекамерой. Вольтер сказал о евреях: «они пресмыкаются, когда их постигает неудача и высокомерничают при процветании дел». Захаров пресмыкался в СССР, изображая из себя верного партийца, и стал глумиться над своим партбилетом, когда стал высокомерничать.

Сейчас у евреев эйфория. Она опасна, можно не заметить, когда перейдешь черту, ту грань, когда уже наглость становится безмерной, и тогда снова могут начаться погромы и холокосты.

Выводов из прошлых потерь евреи не делают. Как я сказала, русские беспечны и терпеливы до неприличия, но может возмутиться Бог и вступиться за русских.

Можно провести параллель с США. Эта страна не испытывает войн на своей территории. Пользуясь своей территориальной недоступностью, она развязывает войны в других странах, обрекая народы на страдания. И тогда Бог придумал испытывать Америку стихийными бедствиями, чтобы и американский народ прочувствовал страдания хотя бы в таком виде.

Богоизбранность евреев, придуманная ими, тоже не всегда спасает их. В Гайдпарке так распирает евреев от ненависти к Сталину, что они даже не критикуют его за его дела, а, задыхаясь в злобной слюне, взахлеб говорят о его внешности - маленьком росте, усохшей руке, рябом лице ублюдка, …

Ну уж если говорить о внешности, то можно привести в пример таких красавцев как Венедиктов, Сванидзе, Новодворская, Быков, … можно ещё наскрести картавых, кучерявых, пучеглазых, слюнявых, … подлых, продажных, бесстыжих. Были бы они нормальные, совестливые люди, и картавость их бы была мила, и пучеглазость, а когда гармония, полное соответствие внешности и нутры, то они становятся противны.

Хотелось бы относиться к евреям с симпатией, но не получается в силу их национальных черт.

Что касается сталинских репрессий, то в и моем роду многих посадили.

Но я понимаю, что после гражданской войны это было неизбежно. Потому что враги действительно были, были заговоры против советской власти, был саботаж, убивали коммунистов.

Священники снабжали белогвардейцев деньгами, прятали их и их оружие у себя, ждали Антанту, даже сами брали в руки оружие. Лично они убивали красных, даже детей, у которых не было крестиков, убивали тех священников, которые перешли на сторону новой власти и даже их родственников.

Генералы царской армии ждали прихода Гитлера, были в сговоре с ним. Это естественно: церковники понимали, что в атеистической стране у них не будет прежней халявы, генералы тоже потеряли свои поместья и роскошь.

Была общая установка - ликвидировать врагов новой власти, а как этим распоряжались начальники на местах - этого Сталин проверить не мог на просторах необъятной страны, поэтому были доносы и из зависти и для сведения личных счетов.

Зная тягу евреев к материальным благам и ухищрения, связанные с тем, чтобы заиметь их, можно догадаться, что большая часть евреев была посажена за экономические преступления, так как с этим было так же строго, как с политическим предательством, поэтому многие сейчас своих предков - воров и жулье - изображают как политических репрессированных.

Сталин сам по себе никого особенно не интересует, за него принялись из страха возврата к социализму, при котором невозможно грабить, бесчинствовать, да и награбленное отберут.

Нужно увязать ужасное имя Сталина с таким же ужасным социализмом - порождением Сталина, поэтому ничего хорошего о нем не рассказывают. Хотя сами авторы этих ужасов сполна использовали социализм и в виде хорошего бесплатного образования, бесплатных квартир, и многих других благ.

Это типичная еврейская неблагодарность. К социализму вернутся не только в России, но и в других странах, особенно после капиталистических кризисов.

Во многих европейских странах люди голосуют за коммунистов и социалистов.

Равноправие - мечта человечества и она осуществима только при социализме.

Частная собственность порождает жульничество и воровство.

Как появился в России частный собственник - хозяин, так пошли массовые отравления по стране, так и пошли фальсифицированные продукты и другие предметы ширпотреба. Всё стало одноразовым. (В начале нашей гребанной перестройки пожилой немец из бывшей ГДР сказал: «Зря вы так радуетесь - вы ещё узнаете, что такое капитализм».

Ему было с чем сравнивать. Русские узнали, евреи - нет. Евреи и в СССР жили лучше русских, ну а уж теперь, когда широко открыты двери воровству и мошенничеству … ЛАФА!!!)

А это Александр Зиновьев сказал о кумирах либерастов: «как социальные мыслители и Сахаров, и Солженицын - полные ничтожества. Не знаю, сознательно или... в значительной мере думаю, что сознательно они были игрушкой, орудием холодной войны и, надо сказать, умело подыгрывали всем этим западным махинаторам. Я отношусь к ним с презрением. А Александр Исаевич - это ум, честь и совесть российского народа... - Ну, значит, у российского народа такая жалкая совесть! И такой жалкий интеллект. Что я могу поделать? - Но они же определяют судьбу России... - Сейчас уже не определяют. Они уже сыграли свою роль. Все эти люди предали Россию, они предали русский народ, совершили самую подлейшую роль в истории человечества. - Александр Александрович, но Ваши книги... - Я долю вины беру и на себя. Я не раз об этом говорил. Я готов нести ответственность. И я был наказан, и наказан тяжело. Лишившись всего. И сейчас я готов нести ответственность. Но при условии, если к ответственности будут привлекать и всех остальных! То есть будут рассматривать по тем же критериям: какую роль эти люди сыграли в гибели нашей страны».

Нужно создать три фильма:

1. О роли евреев в уничтожении российской монархии и в революции.

2. О роли Сталина в создании могучего СССР и в победе над гитлеровским фашизмом.

3. О предательстве Горбачева и Ельцина и развале с их помощью СССР, о разграблении России евреями во время перестройки и их борьбе против Путина.

Ася Николаева. 27.11. 2012 г.

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ПРИЛОЖЕНИЕ:

Социальные достижения Советской власти

Виталий Овчинников

Мировому сообществу пора бы уже поставить памятник благодарного человечества Советской власти за ее достижения в социальной сфере. Ибо до Советской Власти такого понятия, как социальная политика, вообще не существовало.

Почему? Причина простая. Ведь Советская власть была особенной властью на земле.

Сущность Советской власти заключается в том, впервые в истории человечества государством стала управлять не меньшая часть его населения, состоящая из представителей высших слоев общества, ее аристократии и ее денежных мешков, а ее самая массовая, трудовая часть, состоящая из представителей рабочих, крестьян, служащих и интеллигенции.

Управляют они государством через свои массовые организации, так называемые, Советы депутатов трудящихся, выбираемые с помощью свободных, демократических выборов.

И Советская Власть выработала совершенно иные взаимоотношения между нею и своими гражданами, которых до того никогда не существовало на земле. Какие именно? Давайте посмотрим.

Во-первых, Советская Россия дала своим гражданам все то, что необходимо для нормального развития человеческой личности в современном обществе.

И что никогда не давало ни какое другое государство в мире за всю историю существования человечества. Именно в Советской России судьба каждого ее гражданина зависела только от него самого, а не от количества денег на его счетах. И государство активно помогало ему в реализации этих его стремлениях

Я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, что в Советское время Советское государство помогала своим гражданам жить, поэтому каждый гражданин своей страны имел право на многие, многие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся. Я напомню их. Вот они:

1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.

4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений (училищ), средних специальных заведений (техникумов) и высших учебных заведений (институтов и университетов) имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.

5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.

6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.

8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.

9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире

10. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.

11. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.

Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:

а). Право на трехлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места. (56 дней - полностью оплачиваемый, 1, 5 года - пособие, 3 года - без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение.).

б). Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.

в). Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.

г). Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине.

Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам СССР в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.

3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства и науки. Этот уровень был сопоставим с американским, с первой экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинают переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальных стран мира.

Вспомните слова Американского президента Джона Кенеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.

6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый ряд цивилизованных стран мира

7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.

Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.

И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит надо нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны независимо от своего местожительства и социального положения.

И я в Советском Союзе был самым свободным человеком в мире и мог делать все, что считал необходимым, что считал нужным, что мне позволяла совесть и наш Уголовный Кодекс. Я был хозяином своей страны под названием Советский Союз. Поэтому я имел право говорить все, что считал нужным, не боясь никаких последствий и не спрашивая ни у кого на то никакого разрешения. И я всегда выступал на партийных и профсоюзных собраниях с критикой своего начальство за недобросовестную работу, если она таковой являлась!

Я писал критические статьи, которые широко публиковались не только в местной печати, но и в Союзной – в «Правде», в «Комсомолке», в «Известиях» Попробуйте сказать сейчас что-нибудь такое своим нынешним хозяевам, вышвырнут мгновенно, не спрашивая ни у кого никакого разрешения! И никакие суды не вернут вас обратно. А в Советской стране ни один руководитель не имел права уволить своего подчиненного без согласия профсоюзной и партийной организации его предприятия. А это согласие получить было не так просто!

Советское государство было по настоящему народным государством и каждый из нас в прямом смысле слова отвечал за все происходящее в городе. Мы сами составляли и обосновывали годовые и перспективные планы развития своих предприятий по всем производственным и социальным переделам. Из министерства мы получали лишь контрольные цифры. Все остальное мы делали сами. Министерство только утверждало наши планы и выделяло на их освоение деньги.

Мы «дружинили» по городу совместно с милицией и у нас не было пьянок и драк во дворах, как сейчас. Каждое подразделение завода отвечало за состояние выделенной ему улицы и мы занимались их озеленением, убирали улицы городов своими силами и они не были такими грязными и запущенными, как сейчас.

Мы, коллектив завода, сами строили себе жилье, спортивные заводские сооружения и потому не позволяли всяким недобросовестным жителям его портить, как сейчас. Мы сами построили себе великолепнейший заводской Дворец Культуры, где работали десятки творческих кружков для наших детей!

Зато сейчас там разместились десятки ночных клубов с полуголыми девицами для обслуживания примитивных интересов современных "жирных" города.

Мы построили своими силами и силами других заводов города великолепный городской стадион с целым комплексом спортивных сооружений, включая ледовый дворец, где занимались бесплатно спортом наши дети и дети других жителей города.

Каждая школа города имела своего шефа и мы, заводчане, бывали в школах своими людьми, помогая школам не только в их хозяйственной деятельности, но и в педагогической. Представители завода часто читали лекции и вели уроки в своих подшефных школах. Они были своими людьми в школе. И сообщить на работу родителям о плохом поведении или учебе их сына или дочери, считалось самым страшным наказанием для подростка.

Отличительной особенностью Советского человека являлось обостренное чувство коллективизма. И никогда Советский человек в самом своем принципе не был одиночкой индивидуалистом. Он всегда ощущал и чувствовал себя членом коллектива. И в детском саду, и в школе, и в институте, и на производстве. Именно на этом принципе и была основана Советская система организации труда . Первичной ячейкой любого трудового коллектива являлась бригада, бюро. Будь то завод, строительство, колхоз и так далее.

А бригада – это профгруппа. А профгруппа – это обязательные собрания по всем вопросам жизни бригады. И члены бригады все знали друг про друга. Включая личную и семейную жизнь. И при необходимости, активно вмешивались в эту самую жизнь. Вплоть до того, что решением бригады зарплату запрещали на руки выдавать провинившимся ее членам, а только его жене или гарантию давали судебным органам на взятого под суд члена бригады.

Слышу визг демократов – опять эти парткомы и собрания, опять это беспардонное вмешательство в личную жизнь! Пошли, мол, вы все к черту – как хочу, так и живу!

У нас демократия! И ему, этому демократу, плевать на то, что при этой его «гребанной» демократии, жене запившего мужа или пропадающего от наркотиков сына даже пожаловаться некуда! А раньше она шла за помощью на работу, в партком или в бригаду. И ей помогали! И этой нынешней вакханалии семейной преступности даже и в намеке не было!

Поэтому я всерьез заявляю – долой эту нынешнюю, звериную демократию! Да здравствует Советская демократия!

Виталий Овчинников

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РАЗМЫШЛЕНИЯ от прочитанного..

сегодняшняя реальность

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Русские — государствообразующий народ России, но подавляющее большинство русских живёт исключительно своекорыстными интересами — лишь бы только было хорошо им и их семьям!

А евреи объединены в масштабе всей планеты единой политической целью, продиктованной иудейской Торой, поэтому-то им под силу не то, что противостоять любой антикоррупционной борьбе, но даже развалить любое государство, которое будет целенаправленно им угрожать или противодействовать.

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Как только русские собираются, например, вместе на форумах в Интернете , – сразу злобный лай между православными и коммунистами, православными и язычниками, верующими и атеистами, между православными разного толка…

Когда случается (это очень редко) совместная демонстрация, язычникам стыдно идти рядом с христианами, а христианам стыдно идти с язычниками.

Коммунистам стыдно идти с христианами и язычниками, а христианам и язычникам стыдно идти рядом с коммунистами.

Почти всем стыдновато участвовать в общей демонстрации или марше, когда одни идут с красными флагами, другие с крестами и иконами, третьи в языческих одеждах с Перуном или Ярилой, а кто-то идёт с германским флагом со свастикой…

Гораздо естественнее и желательнее – начать лупить друг друга кулаками, ногами и палками.

Каждая группа хочет навязать всем другим свою программу или побольше пунктов из своей программы втиснуть в общую программу. Но сиё не получается, всё разваливается…

В результате не удаётся объединиться ни только всем вместе, но ни христианам, ни язычникам, ни коммунистам в отдельности…

И это естественно. Природу человеческую – как изменить? Как сдержаться?…Природа христианина, коммуниста, язычника вырывается.. из под контроля.

Разные идеи, прибавим обиды старые и новые, прибавим самолюбие и тщеславие вождей… Как объединить людей, которые находятся в стадии борьбы друг с другом?

Национально-державная партия, Русская партия, Союз Русского народа, Славянский союз, Родина, Имперский Союз, РОНС, Фронт Национального спасения…

Сколько их было и есть, не могущих пойти в рост?

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вот такие РАЗМЫШЛЕНИЯ я увидел на просторах Сети..

а вспомнились они мне после просмотра 9 мая фильма "Мы из будущего", где четверо современных парней-копателей из Питера попадают в прошлое, в 1942 год... и как же они "собачатся" между собой почти всё время..

сближение к ним к ним пришло только тогда, когда они на своей шкуре смогли прочувствовать многое...(прим. В.Лычковский)