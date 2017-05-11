Письма. Парад Победы и «Краденое солнце»

Вчерашний разгон облаков над Москвой обошёлся в 95 миллионов рублей. Облака по-прежнему на месте, чего нельзя сказать о деньгах.

(Анекдот)

Здравствуйте Татьяна,

Не разогнанные облака, приведшие к отмене воздушной части парада вписываются в общую линейку действий по постепенному стиранию исторической памяти. Принижение значимости военного парада — один из эпизодов этой политики.

Параллельно с этим радиостанция Бизнес FM 9 мая целый день осуществляла вброс (а на следующий день повторяла его) — участников Бессмертного Полка спрашивали, нужен ли военный парад в этот день. И хотя, по утверждению дикторов, большинство высказывалось за то, что парад нужен, были и такие, которые говорили, что нет, не нужен.

Между тем, воздействие СМИ на массовое сознание таково, что, если такой вопрос повторять снова и снова, то в конечном итоге возникает сомнение и точка зрения меняется.

Еще раньше, подмена празднования годовщины Октябрьской Революции годовщиной парада 1941 г. явилась фактически предательством памяти участников этого парада. Потому, что идейное знамя, под которым шли участники парада в 1941 было вычеркнуто из памяти.

Что получается в результате?

Кто-то спросит, по какому поводу военный парад в 1941 г. устроили 7 ноября?

Одни не вспомнят.

Другие скажут — по поводу годовщины госпереворота, устроенного проклятыми большевиками.

И как после этого будут относиться к памяти участников парада? А потом скажут, а нужен ли нам такой праздник?

До этого, конечно, пока далеко, но, как говорил один политик, — процесс пошел.

М…

Татьяна, может это вовсе не крокодил виноват, и не наши коррупционеры-воры и воришки? Может это сигнал поступил, что Бармалей покушение готовит на нашего Верховного?

Тогда все объясняется. И отсутствие на параде авиации – против управляемой ракеты или авиабомбы телохранители бессильны. И сход Верховного с трибуны мавзолея – снайперу из рядов марширующих не достать. И поздний вылет авиации на разгон облаков – срывать марш “бессмертного полка” негоже, а танки снега не боятся, и вояки померзнут, ничего, служба.

Уж больно хмурый и неулыбчивый вчера был Верховный. И то, что праздник этот “со слезою на глазах”, такую хмарь не объясняет. Да и невероятно это, чтобы воришки при власти так могли подставить. Тут уж либо совсем страх потеряли, и тогда надо срочно запасаться спичками и солью, либо совсем дебилы, б@ть, и тогда, опять таки, надо срочно бежать в мелочную лавку. А не хочется.

Ваш читатель и почитатель, с уважением,

Г…

Т. В. Здравствуйте!

Причиной недоразгона облаков могла быть, конечно, и идеологическая диверсия, но, хоть я и предпочитаю «не множить сущности», есть некоторые признаки того, что причина для запрета торжественного пролета авиации над Москвой 9 мая 2017 года могла быть гораздо серьезнее, чем пасмурная погода. Хорошо, что по соображениям безопасности воздушную часть парада отменили. Были поводом для отмены облака или разведданные, теперь, когда все закончилось благополучно, значения не имеет. Решение об отмене принимал один человек.

По уточненным данным, ожидалось некое трагическое событие, которое могло бы увеличить количество «слёз на глазах» во всенародный праздник, а, возможно, и сделать дальнейшее его празднование невозможным.

Наши идеологические противники объявили праздничной датой 8 мая, но без полного запрета празднования 9-го, подмена понятий не достигла своей основной цели — публичного унижения советского народа. Результат вышел противоположный ожидаемому: 8-го мая освобождение от фашизма празднуют страны, проигравшие войну, а 9-го мая проводят Парад Победы настоящие победители фашизма и освободители Европы.

Борьба с символами Победы идет много лет с переменным успехом. Годы ушли на систематическую идеологическую обработку населения в целях замены на лацканах пиджаков руководителей государства красной ленточки на так называемую георгиевскую. Да и на лацканы ленточку далеко не сразу прицепили, несколько лет привязывали куда попало новый «сакральный символ»: на сумки и автомобили, а некоторые «хорошие, идеологически-правильные девочки» даже заплетали ленту в косы.

Теперь – новая мода. Повзрослевших «идеологически-правильных девочек» пристыдили, ленточку объявили чуть ли не святой и повелели носить исключительно на лацканах. «Раскрутили» символ до небес! За георгиевские ленточки теперь ветеранов бьют на соседней Украине!

Сегодня утром канал «Евроньюс» показал сюжет: мужчина, возраста около 35 лет, рассказывает, что «ленточки надо срывать», потому, что «русские оккупанты» «пришли на его землю» с этими ленточками. Объяснил неискушенному европейскому зрителю, в чем суть конфликта «между тупоконечниками и остроконечниками». Сюжет шел минуту очень дорогого эфирного времени!

То есть, кто-то, явно не в интересах Киева и Кремля, потому что обе стороны выглядят в сюжете совсем непрезентабельно, делает промоушен «георгиевским ленточкам» в эфире Евроньюс. Удовольствие не из дешевых! Если бы Киев и Москва конфликтовали по поводу «левой и правой палочки Твикс», европейцам было бы проще уловить суть конфликта, а про ленточки надо разъяснять.

Рекламная кампания идеологических ленточек поставлена на широкую ногу. Не удивлюсь, если в блогах случайно всплывет какая-нибудь пикантная подробность, например, выяснится, что украинские нацики, который год подряд отбирающие в Киеве на Крещатике георгиевские ленточки у девочек и старушек, получают зарплату по одной ведомости с теми, кто раздает эти ленточки в Москве на Тверской. Война тупоконечников с остроконечниками местами переходит из холодной фазы в горячую.

Борьба на «идеологическом фронте» идет не только по линии замены ленточек с красных на полосатые. Как у Высоцкого, еще и «церковники хлебальники разинули…» на праздничную дату 9 мая. Вернее, давно «разевают хлебальники» на успешную акцию памяти «Бессмертный полк». Первая открытая попытка подмены понятий была предпринята еще Н. Поклонской, и от своих целей наши идеологические противники не отказались.

http://www.newsru.com/religy/28jan2017/rpcsays.html

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили организаторам акции “Бессмертный полк” прекратить “бесконечно выезжать” на теме победы в Великой Отечественной войне и отдавать дань уважения героям и других войн. Также там призвали акцентировать внимание на том, что русские военные победы были достигнуты, в том числе, силой молитвы. О продвижении нового формата самой массовой российской акции АГН “Москва” рассказал руководитель управления по работе с общественными организациям Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин. Представитель РПЦ заявил: “Мы бесконечно не можем выезжать на победе в Великой Отечественной войне. Хоть это и великая веха нашей истории, но прошло очень много лет, и то, что мы этим прикрываемся, говорит о том, что других побед особых не было. А нам нужны новые победы”. Он заявил, что нынешний руководитель движения “Бессмертный полк” Николай Земцов согласен с подобной трактовкой. “Мы предлагаем ему расширить “Бессмертный полк” в исторической перспективе, то есть чтобы там стали появляться портреты героев Первой мировой войны, русских героев Отечественной войны 1812 года и так далее”. По оценке Рощина, тогда “там будут появляться некие образы, связанные с этими войнами”. …Рощин в связи с этим подчеркнул, что сейчас “не у всех людей советского времени четко сформулировано, что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась, в том числе, благодаря молитве”.

Чего бы им не праздновать окончание войны 1812 года 25-го декабря? Тем более, что и высочайший манифест был по этому поводу:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечественная_война_1812_года

30 августа 1814 года император Александр I издал следующий манифест: «Декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»[247]. Праздник Рождества Христовадо 1917 года в Российской империи отмечался как национальный День Победы.

Только времени больше прошло, потомков сложнее искать, организационные мероприятия надо проводить за свой счет, и людей на морозе сложнее собрать. Фотографию тогда еще не изобрели, портреты мало у кого сохранились и прямых потомков героев войны с Наполеоном сложнее найти. А вот примазаться к имеющейся акции, — это запросто. Установлен и день памяти и почитания всех погибших в Первой мировой войне — 1 августа. Но тоже не прижился.

Потому попы решили всем «втирать», будто в бой коммунисты шли исключительно с молитвой, а не с призывом: «Коммунисты, вперед!», или «За Родину! За Сталина!». Каждый шёл в бой со своим собственным, именно ему дорогим словом, кто-то молился, кто-то маму вспоминал, кто-то жену и детей, а кто-то Родину. Но как-то обошлись 72 года назад без руководящей и направляющей роли церкви, это отрицать невозможно.

В этом году только в Москве на праздничное шествие в Бессмертном полку вышло 850 000 человек. Участники акции, многие из которых пришли с детьми, пели «Катюшу», «Вставай страна огромная» и другие популярные советские песни. Хорошее поколение растет, не зря наши идеологические противники волнуются.

С уважением, Татьяна