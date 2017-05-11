Опекуны сварили ребенка в кипятке, а на замену украли другого

Бабушка трехлетнего Тимура даже не успела опомниться, когда неизвестная женщина, прыснув ей в лицо газовым баллончиком, схватила мальчика на руки и побежала к подъехавшему автомобилю. Машина тут же рванула с места и вскоре скрылась из вида. Бедная женщина, которая еще несколько минут назад прогуливалась в парке со своими внуками, не знала, что делать.

Трехлетнего Тимура похитили средь бела дня

Похищение ребенка — это чрезвычайное происшествие даже в наше неспокойное время. Тем более, в небольшом Морозовске. Город это небольшой, в Ростовской области. Здесь живет чуть более 25 тысяч человек — по официальным данным. На самом деле, население еще меньше, поскольку многие жители Морозовска бывают дома лишь «на побывке» — они работают, учатся, служат в других городах и населенных пунктах страны. Похищение ребенка 7 мая 2017 года стало для жителей Морозовска и Ростовской области в целом настоящим шоком. Люди гадали, кто мог похитить ребенка?

Первой версией стали возможные семейные «разборки». Однако выяснилось, что отец и мать мальчика живут вместе, семья у них хорошая, крепкая, и разводиться они не собираются. Сама собой отпала и версия о похищении с целью выкупа или из-за профессиональной деятельности родителей — они люди простые, папа мальчика Александр Савицкий работает в магазине. Активно обсуждали похищение мальчика с целью продажи — на усыновление и даже на органы.

Практически сразу о странном происшествии в Ростовской области было доложено руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он взял следствие по делу о похищении трехлетнего Тимы под собственный контроль. Возможно, именно вмешательство вышестоящего начальства подтолкнуло правоохранителей к активным действиям.

Полицейским удалось установить, что похитители с трехлетним Тимуром скрылись на автомобиле с номерами Волгоградской области. В соседнем регионе начались поиски предполагаемых преступников. Установить их личности оказалось делом техники. Вскоре нашли и похитителей, и самого мальчика.

Кто и зачем похитил мальчика

Тимура увезли в хутор Ярской, что в Чернышковском районе Волгоградской области — на юго-западе региона, как раз на границе с Ростовской областью. Кстати, находится хутор аккурат на реке Чир, отделяющей Волгоградскую область от Ростовской, а живет в нем, по официальным данным, всего 140 человек.

Супруги 1969 года рождения, Андрей П. и Наталья П., судя по всему, не собирались делать мальчику ничего плохого, кроме как разлучить навсегда с родителями. У них хватило совести похитить ребенка из семьи. Зачем? Сначала похитители пытались обмануть следователей и заявили, что мальчик якобы потерялся в Морозовске, куда они приехали на рынок, и они нашли его плачущим, пожалели и повезли к себе домой — чтобы приютить и накормить. Таким образом, супруги чуть ли не благородное дело сделали, а вот родителей мальчика Тимура стоило бы, по их мнению, наказать за плохой присмотр за своими отпрысками.

Однако в эту сомнительную версию никто не поверил. В ней все было подозрительно — и зачем мальчика везти в другой регион, и почему «спасители» — похитители в таком случае не обратились в полицию или в другие структуры, которые могли бы помочь найти родителей ребенка.

Один из приемных детей погиб при странных обстоятельствах

Позже вскрылись куда более страшные подробности похищения. Оказалось, что Тимуром супруги-похитители, как они потом признались следователям, просто хотели подменить другого ребенка. В их семье — шестеро детей. Двое своих и четверо приемных. Вроде жили неплохо, но однажды в семье произошла страшная трагедия. Трехлетний мальчик — один из приемных детей — во время водных процедур обварился кипятком. И здесь приемные родители совершили самую непростительную ошибку — они не стали никому сообщать о смерти ребенка, а сами похоронили мальчика.

Но приемных детей периодически проверяют органы опеки и попечительства. Рано или поздно Наталье и Андрею пришлось бы отвечать на неприятные вопросы. Поэтому, чтобы выпутаться из сложной ситуации, они и решили просто «подменить» ребенка. Для этого требовался лишь трехлетний мальчик, хотя бы приблизительно похожий на покойного. Так и родилась идея похищения. Супруги отправились в соседнюю Ростовскую область. За Тимуром и его бабушкой следили во время прогулки, а затем решили действовать…

Однако, опять же, это лишь версия, изложенная самими похитителями. Еще неизвестно, что они сделали с покойным малышом. Ведь не стоит исключать и того, что причиной его гибели могли стать отнюдь не ожоги от кипятка. В любом случае, возникает множество вопросов к органам опеки и попечительства. В первую очередь, это их недосмотр — отдать ребенка на воспитание в семью людей, способных не только утаить смерть малыша, но и совершить дерзкое уголовное преступление — похитить трехлетнего мальчика на глазах его бабушки, причинить горе другим, ни в чем неповинным людям.

Куда смотрит опека?

Проблема социальной защиты детей и подростков в России стоит действительно очень остро. Общественность долго возмущалась по поводу трагедий, произошедших с несколькими российскими детьми, усыновленными в иностранные семьи. Был даже принят знаменитый «закон Димы Яковлева».

Но о проблемах в собственной стране часто предпочитают молчать. Хотя и здесь мы видим множество очень серьезных ситуаций — от пресловутых «синих китов», толкающих детей на самоубийства, до банальных избиений, издевательств и даже сексуального насилия со стороны родителей и других родственников. Складывается парадоксальная ситуация, когда детей могут изымать из вполне благополучных семей, только, к примеру, испытывающих определенные финансовые сложности, и наоборот оставлять в семьях откровенных маргиналов, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.

К примеру, во многих регионах России существуют т.н. социально-реабилитационные центры с отделениями дневного пребывания. В круглосуточные отделения забирают детей из совсем сложных семей, но большинство неблагополучных детей посещает отделения дневного пребывания. Там им помогают делать уроки, кормят, а в шесть вечера дети отправляются домой — к мамам и папам, которые далеко не всегда трезвы и адекватны. Еще одна модель решения этой проблемы — передача на воспитание в приемные семьи. Мы привыкли восхищаться благородством людей, воспитывающих чужих, брошенных детей. Но сегодня опекунство превратилось в доходный бизнес. Государство платит за каждого ребенка приличные деньги, если взять на воспитание сразу несколько детей — получается приличная сумма. По крайней мере, больше той, которую может заработать среднестатистический житель российской провинции. Некоторые предприимчивые люди превратились в опекунов, только вот в заботливых ли?

Бизнес на приемных детях

Органы опеки далеко не всегда следят за деятельностью опекунов, приемных семей надлежащим образом. Типичный пример — история с похищением Тимура. У Натальи и Андрея ребенок погиб восемь (!) месяцев назад. И никто не спохватился — хотя в хуторе Ярском всего 140 жителей, здесь по именам друг друга все знают. За это время органы опеки, получается, ни разу не навещали эту семью, не интересовались, как поживает крохотный человек в доме приемных родителей. Может быть, они бы не опомнились еще долго, если бы не эта история с похищением.

По мнению председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ России (АРКС) Ольги Летковой, в этом случае органы опеки и попечительства действительно вели себя очень странно.

— Вызывает большие вопросы их служебное соответствие, выполнение возложенных на них государством и обществом обязанностей, — недоумевает Ольга Леткова. По словам Ольги Владимировны, это далеко не первый пример серьезных проблем в приемных семьях.

Опека, определяя детей в приемные семьи, «умывает руки» и часто перестает отслеживать дальнейшую судьбу детей. По мнению Ольги Летковой, это связано с коммерциализацией самого процесса передачи детей в приемные семьи. Из вполне благополучных полных семей детей забирают, на неблагополучные семьи не обращают внимания, а опекунство превращается в выгодный бизнес — в этом и нужно искать корень проблемы.