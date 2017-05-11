Новости Украины и Новороссии 11 мая 2017

Текущий меморандум «о сотрудничестве» между Украиной и МВФ включает в себя девятнадцать пунктов-условий, выдвигаемых по отношению к Киеву (в целом пунктов меморандума ещё больше, но часть из них касаются уже выполненных или находящихся в процессе исполнения требований).

В прессе в основном обсуждают два из них — это так называемую «пенсионную реформу» и запуск рынка земли.

Но перед тем, как обсуждать эти два, безусловно, ключевые требования МВФ, мы кратко пробежимся по ряду других положений.

Некоторые пункты меморандума исполняются прямо сейчас. Например, с 1 мая снижены нормы «социального потребления» на электричество, газ и тепло. Соответственно, субсидии для населения будут рассчитываться на меньшие суммы.

Другой выполненный пункт — это введение отдельной графой платы за доставку газа до конечного потребителя. Как вы понимаете, ни один из пунктов не направлен на улучшение благосостояния граждан Украины, у Фонда совершенно другие задачи — вытянуть из страны как можно больше денег.

А чтобы вы в этом не сомневались, МВФ накладывает мораторий на повышение минимальной зарплаты в 2017 году, а в 2018 такое повышение не сможет превышать официального размера инфляции.

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Следующим пунктом, который собираются исполнять, является монетизация субсидий. Но не через выплату денег непосредственно населению (как это делали, например, в России), а через выплату денег непосредственно облгазам и облэнерго, принадлежащим олигархам.

Вместо того чтобы привести тарифы в соответствие с рыночными ценами, обоснованными соответствующими расчётами (а сегодня цены на услуги ЖКХ на Украине дичайше завышены), огромные суммы планируется перенаправлять из государственного бюджета напрямую в карманы олигархов. Действительно, зачем эти бесполезные посредники в виде какого-то там населения?

Речь идёт о суммах в несколько десятков миллиардов гривен, которые планируется красть у государства ежегодно.

Ещё одно интересное требование МВФ — это легализация подслушивания населения со стороны НАБУ и других фискальных органов (как сказано в документе «применение различных методов расследования, в т. ч. перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и т. п.«). Всё правильно, ведь Украина идёт в «свободную Европу».

Ну и, конечно, есть требование, которое, безусловно, должно обрадовать представителей малого бизнеса, так активно поддерживавших евромайдан — МВФ требует отменить для них упрощённое налогообложение и «усилить администрирование налогов». То есть одновременно увеличить налоги, и ужесточить контроль за всеми финансовыми действиями малых предпринимателей.

Можно подумать, что сегодня малый бизнес не выживает на грани уничтожения, а жирует. Впрочем, за что скакали, то и получают.

Есть среди списка требований МВФ и сокращение числа госслужащих. В текущем, 2017 году на 4%, в следующем — ещё на 10%. И я бы даже одобрил этот пункт, если бы он подразумевал создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики и программы переподготовки увольняемых служащих для освоения новых профессий.

Но ничего подобного в программе МВФ не предусмотрено, и уволенные просто пополнят армию украинских безработных.

Впрочем, всё перечисленное до сих пор — это так, «мелочи». Следующим «вкусным» для МВФ пунктом требований является расширение списка объектов, подлежащих приватизации. В этот список должны попасть остающиеся до сих пор государственными пять облэнерго (олигархи будут рады, их возможности ничего не делать и качать деньги из населения и бюджета увеличатся) и такой лакомый кусочек, на который зубы точатся уже много лет — флагман украинской химической промышленности Одесский Припортовый Завод, производящий аммиак и карбамид.

По-моему, ни у кого не должно возникнуть сомнений, что в стране, пребывающей в состоянии гражданской войны (снова спасибо евромайдану и бандерлогам, оравшим и орущим «москалей на ножи»), всё это скупят за мизерные копейки, не превышающие 1–2% от реальной стоимости.

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Так мы плавно подобрались к пенсионной реформе, которую режим Порошенко обязуется реализовать до 1 января 2018 года.

Каковы же основные положения этой «реформы»? Они предельно просты: это повышение пенсионного стажа и повышение пенсионного возраста.

Повышение пенсионного стажа — это «подарок» всем гастарбайтерам, работающим в других странах, но надеющимся когда-нибудь вернуться на Украину. Вернуться они, возможно, и вернутся, а вон пенсий им не видать: нет стажа — нет и пенсий.

Я вот только недавно читал рассуждения таких вот «патриотов Украины», работающих в Польше и Португалии о том, что они своими переводами денег домой «поднимают экономику». Но «благодарное» украинское государство (вернее то, что от него осталось) не считает это чем-то, заслуживающим на пенсионное вознаграждение.

А уж поднятие пенсионного возраста — это тотальный северный пушной зверёк. На Украине и без того очень низкая продолжительность жизни (особенно у мужчин). И до пенсии доживают далеко не все. И если поднять пенсионный возраст ещё выше, то пенсии будет платить просто некому — мало кто сможет до них дожить.

Строго по Томасу Мальтусу, идеологу современного неолиберализма: «Смерть — это просто одним лишним ртом меньше».

Это при том, что представители МВФ прямо говорят, что пенсии на Украине, цитирую Пола Томсена, «очень-очень маленькие». Но повышать их, как и зарплаты, никто не собирается.

Может ли повышение пенсионного возраста пойти на пользу украинской экономике? Нет, оно никак не может помочь. Потому что, во-первых, производительность труда пожилых людей, будем говорить прямо, во многих отраслях существенно ниже, чем у молодых.

А во-вторых, работы на Украине (особенно нормально оплачиваемой) нет даже для молодых. Если в ЕС доля безработных среди молодых людей возрастом до 25 лет колеблется в районе 25%, то на Украине число безработных среди молодёжи превышает 70%.

Повышение пенсионного возраста можно было бы оправдать только в одном случае — если бы, таким образом, увеличивались трудовые ресурсы в случае их нехватки. Тогда путём роста экстенсивности труда можно было бы вызвать определённый (на самом деле незначительный) рост ВВП. А на Украине избыток предложения рабочих рук, люди массово (по 25–30 тысяч в месяц трудовых мигрантов) бегут из Украины из-за отсутствия работы.

И повышение пенсионного возраста означает только одно — обречь большинство из этих пожилых людей на нищету и голодную смерть.

Приведу несколько цифр от Андрея Ревы, так называемого министра социальной политики.

Официальная минимальная пенсия — 1247 гривен (47 долларов в месяц).

Несколько сотен тысяч человек получают пенсию ниже минимальной — 949 гривен (36 долларов в месяц).

Средняя пенсия по Украине — 1823 гривны (69 долларов).

Вычтите из этих цифр коммуналку.

По нормам ООН на сегодняшний день абсолютная бедность — это меньше 75 долларов в месяц.

12 миллионов пенсионеров. ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ!

Дефицит ПФУ, погашаемый из бюджета — 50%.

Вообще ни одна из предлагаемых МВФ мер не способна (да и не предназначена) привести к повышению ВВП Украины. Все эти запреты на рост зарплат и пенсий, все эти меры «строгой экономии» только приводят к заморозке и обвалу внутреннего рынка.

Для роста экономики нужно стимулировать его опережающим ростом зарплат и пенсий, что привело бы к росту покупательной способности населения и, как следствие, к росту деловой активности и росту ВВП. Вместо этого МВФ только всё урезает, приводя экономику к стагнации и упадку (и это касается не только Украины, аналогичные результаты и во всех других странах, которые слепо исполняют «рекомендации» Фонда).

Ну и последний пункт требований МВФ, который я приберёг на добивание — это «запуск рынка земли».

Как заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше, «земельная реформа должна привести к дополнительному росту аграрного сектора на Украине». Он, правда, забыл уточнить, что наживаться на этом будут не украинцы, а крупные иностранные агрохолдинги.

Ещё он забыл рассказать, как немцы эшелонами вывозят из Украины чернозём. Пару лет назад возили камазами, а теперь решили не мелочиться, и грузят целыми составами. Гитлеру не удалось реализовать свой план по вывозу украинского чернозёма в Германию, Меркель доделает.

Как показывают соцопросы, 90% украинцев против продажи земли, но кого это волнует?

Референдум никто проводить не собирается. Порошенко, чтобы получить вожделенный миллиард, уже пообещал, что в мае закон о свободной продаже земли будет принят, и до начала следующего года вступит в силу.

Из всего вышеизложенного можно сделать однозначные выводы, что дальнейшее выполнение требований МВФ приведёт к дальнейшему схлопыванию экономики Украины, тотальному обнищанию (фактически экономическому геноциду) миллионов украинцев, разграблению олигархами и иностранными корпорациями остатков госсобственности и захвату ими последнего оставшегося ресурса — земли.

Ещё один наглядный пример того, к чему приводит передача компрадорскими элитами какой-либо страны под внешнее управление.

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