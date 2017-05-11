Новости Украины и Новороссии 11 мая 2017
- 10:00 Забастовка шахтеров на Украине: горняки требуют выплатить зарплату в Кривом Роге.
- 09:15 Легендарные деды-рокеры Донецка награждены медалями Почета (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:35 Три года Донецкой Народной Республике (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достижения мира на Украине.
- 04:00 МВФ: реформы до последнего украинца.
- 01:06 Так почему не пустили Самойлову?.
- 00:46 Им вы этого не показывали?.
- Вчера 23:12 Ужасы Евровидения в Киеве глазами иностранцев: «И эти селюки считают себя Европой?»….
Забастовка шахтеров на Украине: горняки требуют выплатить зарплату в Кривом Роге
Более 300 горняков протестуют в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, требуя повышения заработной платы, они отказались подниматься на поверхность, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Ситуация на шахтах ПАО «Евраз Сухая Балка», которые принадлежат российскому олигарху (Роману) Абрамовичу в городе Кривой Рог утром: уже более 300 горняков находятся под землей… Администрация вчера только около 20.00 (совпадает с мск) спустилась с небес к протестующим и предложила поднять заработную плату только на 12% с 1 мая. Горняки соглашаются на не менее 20% с 1 мая и дальнейшее поэтапное повышение заработной платы на 30% к августу», — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он отметил, что горняки находятся на глубине 1,3 тысячи метров. «Они призывают своих жен вместе с детьми приходить на территорию предприятия и поддерживать их с поверхности шахт», — добавил Волынец.
По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины, акционерами этого предприятия также является группа «Приват» и СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент», акционер которой — украинский бизнесмен Ринат Ахметов — ред.).
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Легендарные деды-рокеры Донецка награждены медалями Почета (ФОТО, ВИДЕО)
Ставшие легендой Донецка за время войны деды-рокеры награждены медалями Почета ДНР.
80-летние Бухтияров Анатолий Петрович (аккордеон) и ударник Гладков Николай Николаевич всю войну играли в самых разных районах города, поднимая настроение дончанам даже в дни самых жестоких обстрелов.
Их не смущали пустые улицы, а порой и отсутствие зрителей. Они просто выходили и наполняли тишину рок-хитами Deep Purple, The Beatles. И люди шли мимо, улыбаясь, и, возможно, думая про себя: «Будем жить».
9 мая мужественные дончане были награждены медалями Почета ДНР в ознаменование того, что стали символом несгибаемого донбасского духа, одним из символов непобежденного Донецка.
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Три года Донецкой Народной Республике (ФОТО, ВИДЕО)
Донецкой Народной Республике сегодня исполняется три года. Ровно три года назад в это время открывались первые избирательные участки по всей тогда еще Донецкой области.
Люди шли нескончаемым потоком, ждали в очередях, чтобы проголосовать, после закрытия избирательных участков мужчины организовывали дружины для защиты бюллетеней.
Вот уже три года Республика доказывает своё право на существование, с оружием в руках защищая независимость. Два дня назад по Донецку шла колонна «Бессмертного полка», где рядом с черно-белыми фотографиями плыли цветные. Множество цветных снимков тех, благодаря кому Республика живёт. Тех, кто ценой своих жизней летом 2014 отбил границу. Тех, кто отражал атаки и попытки прорывов.
Под украинской оккупацией остались Мариуполь, Краматорск, Славянск, Артемовск, Красноармейск, Святогорск, где три года назад люди так же стояли в очередях, чтобы проголосовать за отделение от Украины, за право жить по-своему и чтить своих героев. Нельзя терять надежду на воссоединение Донбасса, какой бы призрачной ни казалась эта перспектива.
Молодому государству можно пожелать только процветания и мира после победы.
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Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достижения мира на Украине
Минские соглашения являются наилучшим способом продвижения к миру на Украине, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс «подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру» на Украине.
Он также подтвердил «неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».
Наряду с этим Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта», говорится в сообщении.
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МВФ: реформы до последнего украинца
Текущий меморандум «о сотрудничестве» между Украиной и МВФ включает в себя девятнадцать пунктов-условий, выдвигаемых по отношению к Киеву (в целом пунктов меморандума ещё больше, но часть из них касаются уже выполненных или находящихся в процессе исполнения требований).
В прессе в основном обсуждают два из них — это так называемую «пенсионную реформу» и запуск рынка земли.
Но перед тем, как обсуждать эти два, безусловно, ключевые требования МВФ, мы кратко пробежимся по ряду других положений.
Некоторые пункты меморандума исполняются прямо сейчас. Например, с 1 мая снижены нормы «социального потребления» на электричество, газ и тепло. Соответственно, субсидии для населения будут рассчитываться на меньшие суммы.
Другой выполненный пункт — это введение отдельной графой платы за доставку газа до конечного потребителя. Как вы понимаете, ни один из пунктов не направлен на улучшение благосостояния граждан Украины, у Фонда совершенно другие задачи — вытянуть из страны как можно больше денег.
А чтобы вы в этом не сомневались, МВФ накладывает мораторий на повышение минимальной зарплаты в 2017 году, а в 2018 такое повышение не сможет превышать официального размера инфляции.
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Следующим пунктом, который собираются исполнять, является монетизация субсидий. Но не через выплату денег непосредственно населению (как это делали, например, в России), а через выплату денег непосредственно облгазам и облэнерго, принадлежащим олигархам.
Вместо того чтобы привести тарифы в соответствие с рыночными ценами, обоснованными соответствующими расчётами (а сегодня цены на услуги ЖКХ на Украине дичайше завышены), огромные суммы планируется перенаправлять из государственного бюджета напрямую в карманы олигархов. Действительно, зачем эти бесполезные посредники в виде какого-то там населения?
Речь идёт о суммах в несколько десятков миллиардов гривен, которые планируется красть у государства ежегодно.
Ещё одно интересное требование МВФ — это легализация подслушивания населения со стороны НАБУ и других фискальных органов (как сказано в документе «применение различных методов расследования, в т. ч. перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и т. п.«). Всё правильно, ведь Украина идёт в «свободную Европу».
Ну и, конечно, есть требование, которое, безусловно, должно обрадовать представителей малого бизнеса, так активно поддерживавших евромайдан — МВФ требует отменить для них упрощённое налогообложение и «усилить администрирование налогов». То есть одновременно увеличить налоги, и ужесточить контроль за всеми финансовыми действиями малых предпринимателей.
Можно подумать, что сегодня малый бизнес не выживает на грани уничтожения, а жирует. Впрочем, за что скакали, то и получают.
Есть среди списка требований МВФ и сокращение числа госслужащих. В текущем, 2017 году на 4%, в следующем — ещё на 10%. И я бы даже одобрил этот пункт, если бы он подразумевал создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики и программы переподготовки увольняемых служащих для освоения новых профессий.
Но ничего подобного в программе МВФ не предусмотрено, и уволенные просто пополнят армию украинских безработных.
Впрочем, всё перечисленное до сих пор — это так, «мелочи». Следующим «вкусным» для МВФ пунктом требований является расширение списка объектов, подлежащих приватизации. В этот список должны попасть остающиеся до сих пор государственными пять облэнерго (олигархи будут рады, их возможности ничего не делать и качать деньги из населения и бюджета увеличатся) и такой лакомый кусочек, на который зубы точатся уже много лет — флагман украинской химической промышленности Одесский Припортовый Завод, производящий аммиак и карбамид.
По-моему, ни у кого не должно возникнуть сомнений, что в стране, пребывающей в состоянии гражданской войны (снова спасибо евромайдану и бандерлогам, оравшим и орущим «москалей на ножи»), всё это скупят за мизерные копейки, не превышающие 1–2% от реальной стоимости.
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Так мы плавно подобрались к пенсионной реформе, которую режим Порошенко обязуется реализовать до 1 января 2018 года.
Каковы же основные положения этой «реформы»? Они предельно просты: это повышение пенсионного стажа и повышение пенсионного возраста.
Повышение пенсионного стажа — это «подарок» всем гастарбайтерам, работающим в других странах, но надеющимся когда-нибудь вернуться на Украину. Вернуться они, возможно, и вернутся, а вон пенсий им не видать: нет стажа — нет и пенсий.
Я вот только недавно читал рассуждения таких вот «патриотов Украины», работающих в Польше и Португалии о том, что они своими переводами денег домой «поднимают экономику». Но «благодарное» украинское государство (вернее то, что от него осталось) не считает это чем-то, заслуживающим на пенсионное вознаграждение.
А уж поднятие пенсионного возраста — это тотальный северный пушной зверёк. На Украине и без того очень низкая продолжительность жизни (особенно у мужчин). И до пенсии доживают далеко не все. И если поднять пенсионный возраст ещё выше, то пенсии будет платить просто некому — мало кто сможет до них дожить.
Строго по Томасу Мальтусу, идеологу современного неолиберализма: «Смерть — это просто одним лишним ртом меньше».
Это при том, что представители МВФ прямо говорят, что пенсии на Украине, цитирую Пола Томсена, «очень-очень маленькие». Но повышать их, как и зарплаты, никто не собирается.
Может ли повышение пенсионного возраста пойти на пользу украинской экономике? Нет, оно никак не может помочь. Потому что, во-первых, производительность труда пожилых людей, будем говорить прямо, во многих отраслях существенно ниже, чем у молодых.
А во-вторых, работы на Украине (особенно нормально оплачиваемой) нет даже для молодых. Если в ЕС доля безработных среди молодых людей возрастом до 25 лет колеблется в районе 25%, то на Украине число безработных среди молодёжи превышает 70%.
Повышение пенсионного возраста можно было бы оправдать только в одном случае — если бы, таким образом, увеличивались трудовые ресурсы в случае их нехватки. Тогда путём роста экстенсивности труда можно было бы вызвать определённый (на самом деле незначительный) рост ВВП. А на Украине избыток предложения рабочих рук, люди массово (по 25–30 тысяч в месяц трудовых мигрантов) бегут из Украины из-за отсутствия работы.
И повышение пенсионного возраста означает только одно — обречь большинство из этих пожилых людей на нищету и голодную смерть.
Приведу несколько цифр от Андрея Ревы, так называемого министра социальной политики.
Официальная минимальная пенсия — 1247 гривен (47 долларов в месяц).
Несколько сотен тысяч человек получают пенсию ниже минимальной — 949 гривен (36 долларов в месяц).
Средняя пенсия по Украине — 1823 гривны (69 долларов).
Вычтите из этих цифр коммуналку.
По нормам ООН на сегодняшний день абсолютная бедность — это меньше 75 долларов в месяц.
12 миллионов пенсионеров. ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ!
Дефицит ПФУ, погашаемый из бюджета — 50%.
Вообще ни одна из предлагаемых МВФ мер не способна (да и не предназначена) привести к повышению ВВП Украины. Все эти запреты на рост зарплат и пенсий, все эти меры «строгой экономии» только приводят к заморозке и обвалу внутреннего рынка.
Для роста экономики нужно стимулировать его опережающим ростом зарплат и пенсий, что привело бы к росту покупательной способности населения и, как следствие, к росту деловой активности и росту ВВП. Вместо этого МВФ только всё урезает, приводя экономику к стагнации и упадку (и это касается не только Украины, аналогичные результаты и во всех других странах, которые слепо исполняют «рекомендации» Фонда).
Ну и последний пункт требований МВФ, который я приберёг на добивание — это «запуск рынка земли».
Как заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше, «земельная реформа должна привести к дополнительному росту аграрного сектора на Украине». Он, правда, забыл уточнить, что наживаться на этом будут не украинцы, а крупные иностранные агрохолдинги.
Ещё он забыл рассказать, как немцы эшелонами вывозят из Украины чернозём. Пару лет назад возили камазами, а теперь решили не мелочиться, и грузят целыми составами. Гитлеру не удалось реализовать свой план по вывозу украинского чернозёма в Германию, Меркель доделает.
Как показывают соцопросы, 90% украинцев против продажи земли, но кого это волнует?
Референдум никто проводить не собирается. Порошенко, чтобы получить вожделенный миллиард, уже пообещал, что в мае закон о свободной продаже земли будет принят, и до начала следующего года вступит в силу.
Из всего вышеизложенного можно сделать однозначные выводы, что дальнейшее выполнение требований МВФ приведёт к дальнейшему схлопыванию экономики Украины, тотальному обнищанию (фактически экономическому геноциду) миллионов украинцев, разграблению олигархами и иностранными корпорациями остатков госсобственности и захвату ими последнего оставшегося ресурса — земли.
Ещё один наглядный пример того, к чему приводит передача компрадорскими элитами какой-либо страны под внешнее управление.
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Так почему не пустили Самойлову?
И что теперь будем делать?)))
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Им вы этого не показывали?
Покажите участникам Евровидения, почему нет? Стесняетесь?
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Ужасы Евровидения в Киеве глазами иностранцев: «И эти селюки считают себя Европой?»…
Вся Украина целый год с нетерпением ждала «грандиозного события», именуемого «Евровидение». Правительство тратило последние деньги на организацию международного песенного конкурса, забыв про внутренние проблемы страны. Показать Европе, что «Украина может», стало приоритетной задачей для Петра Порошенко и всей его свиты, ведь это лучший шанс обратить на себя внимание западных представителей. Однако не «перестарался» ли украинский лидер?
Может звезды, приехавшие исполнить свои песни на киевской сцене, еще не успели оценить всей «красоты» киевской, а вот обычные зрители-иностранцы уже вовсю делятся своими впечатлениями, полученными от прогулок по украинской столице.
«Это какая-то деревня! Я уже устала читать дыры на дорогах, водители агрессивные, а продавцы ни слова не понимают по-английски», — пожаловалась в своем твиттере датчанка Кристина Питерсон.
Еще один гость «Евровидения» из Великобритании опубликовал гневное письмо на своей странице в Facebook, в котором рассказал о мошенничестве со стороны украинских арендодателей: «Мой друг, говорящий по-украински, договорился с владелицей однокомнатной квартиры о трехдневной аренде. Я плохо разбираюсь в местной валюте, поэтому попросил помочь мне отложить нужную сумму для хозяйки жилплощади. Когда я пришел заселяться, женщина поняла, что я иностранец и потребовала больше денег, чем я ей дал. Это какое-то хамство! Украинцы считают, что умнее, и поэтому наживаются на нас? И они называют себя Европой?!»
Также в сети появилось множество ироничных комментариев на тему того, как произнесла свою приветственную речь жена Петра Порошенко, выступая перед иностранными гостями, приехавшими участвовать в конкурсе «Евровидение». «Это позор, товарищи. У моего деда и то произношение лучше», «Лучше бы вообще не выходила, первая леди, бл*». Оценивая организацию первого дня конкурса, одна из побывавших там иностранок отметила, что «Это была не церемония, а дикий беспорядок. Ведущие были просто ужасны и говорили по-английски невпопад, задавали странные и неинтересные вопросы. Даже когда участники проходили по красной дорожке, играли старые версии их песен. Больно было смотреть на все это, но я сдержалась». Ее комментарий уже успел собрать 256 лайков…
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