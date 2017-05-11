Легенда морской разведки
11:54. 11 мая 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Этот русский моряк заставил сдаться огромный вражеский гарнизон
В феврале 2017 года у берегов Норфолка, штат Вирджиния был обнаружен российский разведывательный корабль “Виктор Леонов”. Этот корабль был назван в честь одного из самых прославленных героев России – дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова. За свои выдающиеся боевые заслуги он также был награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.
Разведывательной корабль "Виктор Леонов".
Леонов начал свою военную карьеру службой на подводной лодке Красного флота. Вторжение Гитлера в 1941 году в Советский Союз заставило его переменить специальность. Он стал морским спецназовцем, боевым пловцом-диверсантом, выполнявшим разведку позиций, взрывавшим нацистские корабли и проводившим подрывные операции против войск противника вблизи береговой линии – примерно 50 операций в год только на Восточном фронте.
Воюя с нацистами, Леонов руководил боевыми группами, которые скрытно захватывали зенитные батареи, брали в плен сотни солдат и офицеров противника и даже провели двухдневный рейд по суше, чтобы захватить фашистские огневые точки и использовать их против других позиций немецкой артиллерии
Виктор Леонов
После капитуляции нацистов в мае 1945 года Советский Союз объявил войну императорской Японии на востоке, и советские спецназовцы первыми прибыли на новый театр военных действий. Вот где Виктор Леонов наводил страх на врагов.
Он приземлился на японском аэродроме недалеко от корейского порта Вонсан с группой из 140 человек с высокопоставленным офицером во главе. Предполагалось, что аэродром защищен слабо, но, на самом деле, его гарнизон насчитывал 3500 солдат. Окруженные многократно превосходящими силами, 10 офицеров спецназа были вынуждены сдаться. Командир российской армии запросил переговоры с командующим японским гарнизоном. Когда начались переговоры, Леонов сердито прервал их, сказав: «Мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. " Затем он вытащил гранату и пригрозил убить всех, включая своих соотечественников. Японцы сдались на месте. Русские захватили 2200 солдат, три артиллерийские батареи, пять самолетов и много боеприпасов. За этот подвиг старший лейтенант Виктор Леонов получил вторую Золотую звезду.
Истоки
А все началось еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда на Северном флоте успешно действовал 181-й разведывательный отряд, выполняющий различные специальные операции в тылу вражеских войск. Венцом деятельности этого отряда стал захват двух береговых батарей на мысе Крестовом (которые закрывали вход в бухту и могли запросто разгромить десантный конвой) при подготовке высадки десанта в порт Лиинахамари (Мурманская область — прим. ред.). Это, в свою очередь, обеспечило успех проведения Петсамо-Киркенесской десантной операции, ставшей залогом успеха в освобождении всего Советского Заполярья. Сложно даже представить, что отряд численностью в несколько десятков человек, захватив всего несколько орудий немецких береговых батарей, фактически обеспечил победу во всей стратегической операции, но, тем не менее, это так – для того разведывательный отряд и создавался, чтобы малыми силами жалить врага в самое уязвимое место…
http://perevodika.ru/articles/1194898.ht
http://www.businessinsider.com/this-russ
Об одном таком подвиге я хотел бы вспомнить сегодня.название или описание Виктор Николаевич Леонов командир разведывательного отряда Северного флота со своим отрядом количеством в 140 бойцов сумел взять в плен 5 тыс. японских солдат вместе с их командирами. Ниже – фрагменты его воспоминаний об этом подвиге.Виктор Николаевич Леонов советский моряк, дважды Герой Советского Союза, командир разведывательного отряда Северного флота. С 18 июля 1941 года провел около 50-ти боевых операций в тылу противника.Разведчики всегда были в меньшинстве, но благодаря сильному духу, не раз побеждали многократно превосходящие силы противника. Вот что говорил об этом сам Леонов: Наш отряд, действуя в тылу врага, всегда уступал ему в численности, в техническом оснащении, но мы всегда побеждали в рукопашном бою. Ни немцы, ни японцы никогда не действовали так решительно, как мы… Психологический закон таков в схватке двух противников один обязательно сдаст. В ближнем бою следует прежде всего приковать его взгляд к твоему твердому и властному…Самое громкое дело отряда Леонова произошло в конце лета 1945 года в корейском порту Вонсан, где советские бойцы захватили большую военную базу японцев и взяли в плен около 5 тысяч японских солдат и офицеров.Напомним, что с 1905 до 1945 года Корея не существовала как самостоятельное государство, и была колониальным владением Японии.
Летом 1945 года Корейский полуостров был занят советскими и американскими войсками, которые в ходе кровопролитных боев вытеснили оттуда японцев. Договориться о создании одной страны СССР и США не смогли, и в 1948 году было создано два правительства КНДР на севере и Республика Корея на юге.Вонсан, где высадился отряд Леонова крупный портовый город и военно-морская база на северо-востоке корейского полуострова. Советские разведчики сумели захватить порт без единого выстрела и предотвратили большие человеческие потери..
Свою вторую звезду Героя Леонов получил именно за эту операцию.Вот как сам Леонов рассказывает о действиях отряда морской пехоты, которым он командовал:Нас было сто сорок бойцов, рассказывает Леонов, Мы внезапно для противника высадились на японском аэродроме и вступили в переговоры. После этого нас, десять представителей, повезли в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников.название или описание Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал, что находившегося с нами представителя командования капитана 3-го ранга Кулебякина, что называется, приперли к стенке… Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы провоевали войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда…Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за спиной японского полковника, остальные также знали свое дело. Андрей Пшеничных запер дверь, положил ключ в карман и сел на стул, а богатырь Володя Оляшев (после войны заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион Союза по лыжным гонкам) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузненков подошел к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семен Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт о капитуляции всего гарнизона.Построили три с половиной тысячи пленных в колонну по восемь человек. Все мои команды они исполняли уже бегом. Конвоировать такую колонну у нас было некому, тогда командира и начштаба я посадил с собой в машину.Если хоть один, говорю, убежит пеняйте на себя…Пока вели колонну, в ней стало уже до пяти тысяч японцев…
http://cult-and-art.net/society/81839-vi
Леонов Виктор Николаевич – командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.
Родился 21 ноября 1916 года в городе Зарайске Московской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. С 1931 года по 1933 год учился в фабрично-заводское училище при Московском заводе "Калибр", по окончании которого трудился слесарем-лекальщиком, совмещая работу с общественной деятельностью: член заводского комитета ВЛКСМ, председатель цехового комитета изобретателей, руководитель молодежной бригады.
В рядах Военно-Морского флота с 1937 года.
Призван на Северный флот, где прошёл курс обучения в учебном отряде подводного плавания имени С.М. Кирова в городе Полярном Мурманской области, и направлен для дальнейшего прохождения службы на подводную лодку "Щ-402".
С началом Великой Отечественной войны старший краснофлотец В.Н.Леонов обращается с рапортом о зачислении его в 181-й отдельный разведывательный отряд Северного флота, в составе которого с 18 июля 1941 года провёл около 50-и боевых операций в тылу противника.
С декабря 1942 года, после присвоения офицерского звания, младший лейтенант Леонов В.Н. – заместитель командира отряда по политической части, а через год, в декабре 1943 года – командир 181-го особого разведывательного отряда Северного флота. В апреле 1944 года ему присвоено воинское звание "лейтенант".
В октябре 1944 года, в период проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск, разведчики под командованием В.Н.Леонова высадились на занятый противником берег и двое суток пробирались к назначенному пункту в условиях бездорожья. Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую 88-миллиметровую батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен большое число гитлеровцев. Когда появился катер с гитлеровским десантом, совместно с отрядом капитана Барченко-Емельянова И.П. отразили атаки противника, захватив в плен около 60-и гитлеровцев. Тем самым отряд Леонова своими действиями создал благоприятные условия для высадки советского десанта в незамерзающем порту Лиинахамари и последующего освобождения Петсамо (Печенги) и Киркенеса.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Леонову Виктору Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5058).
По завершении разгрома фашистской Германии война для фронтового разведчика Леонова В.Н. не закончилась. Она продолжилась на Дальнем Востоке, где отдельный разведывательный отряд Тихоокеанского флота под его командованием первым высаживался в портах Расин, Сейсин и Гензон.
Одно из самых "громких" дел отряда Леонова В.Н. – пленение в корейском порту Вонсан около трёх с половиной тысяч японских солдат и офицеров. А в порту Гензон, разведчики-леоновцы разоружили и взяли в плен около двух тысяч солдат и двухсот офицеров, захватив 3 артиллерийские батареи, 5 самолетов, несколько складов боеприпасов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года старший лейтенант Виктор Николаевич Леонов удостоен второй медали "Золотая Звезда".
После Великой Отечественной войны В.Н. Леонов продолжал служить в ВМФ. С февраля 1946 г. – слушатель параллельных классов Каспийского высшего военно-морского училища. С сентября по ноябрь 1950 г. В.Н. Леонов находился в распоряжении 2-го Главного управления Морского Генерального штаба, с ноября 1950 г. по август 1951 г. был старшим офицером 2-го направления 3-го управления 2-го Главного управления Морского Генерального штаба. В 1953 г. В.Н. Леонов служил старшим офицером 3-го отделения, затем – старшим офицером 3-го направления 2-го отдела Главного штаба ВМС. Документы, хранящиеся в Центральном военно-морском архиве, свидетельствуют о том, что с 12 декабря 1953 г. по 18 июля 1956 г. В.Н. Леонов являлся слушателем Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова.
Приказом Главнокомандующего ВМФ в 1956 г. капитан 2 ранга Виктор Николаевич Леонов был уволен в запас.
Он – автор воспоминаний "Лицом к лицу" (1957), "Готовься к подвигу сегодня" (1973), "Уроки мужества" (1975) и других книг, посвященных разведчикам флота.
Дважды Герой Советского Союза капитан 1-го ранга в отставке Леонов Виктор Николаевич умер в Москве 7 октября 2003 года (в день 59-летия начала Петсамо-Киркенесской наступательной операции).
http://navy-chf.livejournal.com/3694339.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com